【追加募集のお知らせ】看護DXアワード2026「訪問看護部門」5月7日（木）正午まで募集延長

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑）は、看護DXアワード2026において、「訪問看護部門」の追加募集を実施します。応募期間は2025年5月7日（木）正午までです。

■ 追加募集の背景

このたびの看護DXアワード2026では、多くの企業・団体の皆さまよりエントリーをいただき、無事に応募を締め切ることができました。

一方で、締め切り直前に複数のご相談が寄せられたのが、訪問看護部門に関するものでした。

「訪問看護に特化したサービスではないが、地域医療連携や在宅医療の現場を支えるプロダクトはどの部門で応募すればよいか」

このようなご質問を複数の団体から直前にいただきました。訪問看護の現場は、訪問看護ステーション単体ではなく、病院・診療所・介護事業所・行政など多職種・多機関との連携が不可欠です。そのため、「訪問看護専業のサービスでなければ応募できないのでは」と感じられた方が多かったものと考えています。

本部門は、訪問看護に関わるすべての現場課題を対象としています。純粋な訪問看護電子カルテや訪問ルート支援に限らず、地域医療連携・多職種連携・在宅医療支援など、訪問看護の現場に関わるサービスであれば広くエントリーを歓迎します。

部門：訪問看護部門のみ

締切：2026年5月7日（木）正午

応募方法：https://forms.gle/PNnv24wsSWwp1z7J8(https://forms.gle/PNnv24wsSWwp1z7J8)

■ 対象となるサービス例

本部門では、以下のようなサービスを広く対象とします。

・訪問看護電子カルテ・記録支援ツール

・訪問ルート作成・スケジュール管理支援

・病院・診療所・介護事業所との地域医療連携ツール

・多職種連携プラットフォーム

・在宅患者・家族向けの支援アプリ・サービス

・その他、訪問看護・在宅医療の現場課題を解決するDXサービス

■ 審査フロー（訪問看護部門）

【書類審査】5月7日（木）正午 締切

【予選ピッチ大会】2026年5月19日（火）13:00～15:00 オンライン開催

https://nursedx.peatix.com/(https://nursedx.peatix.com/)

【表彰式】2026年7月8日（火）東京ビッグサイト（国際モダンホスピタルショウ・ナースまつり2026内）

■ 主催者コメント

坪田 康佑（一般社団法人日本男性看護師會 代表理事 ／ 看護師・国会議員政策担当秘書）

「訪問看護の現場は、多職種・多機関との連携が日常です。そのため、一口に『訪問看護のDX』といっても、そのサービスの形は多様です。締め切り直前に『自分たちのサービスはどこで応募すればいいのか』というご相談を複数いただいたことで、私たちの部門設計の説明が十分でなかったことを痛感しました。訪問看護の現場を少しでも良くしたいという志のある企業・団体の皆さまのエントリーを、心よりお待ちしています。」

■ 主催

主催：一般社団法人日本男性看護師會

共催：株式会社S.U.N ／ 一般社団法人訪問看護支援協会 ／ ナースまつり