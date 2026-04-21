オーラル美容ブランド「MiiS」×歯科医師の共同開発、口腔内から表情筋へアプローチするリフトアップ*1専用電動歯ブラシ『MiiS LIFT BRUSH』5/11（月）Makuakeにてプロジェクト始動

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳、以下「当社」）が展開するオーラル美容ブランド「MiiS（ミーズ）」は、口腔内から表情筋へアプローチする新発想の電動歯ブラシ「MiiS LIFT BRUSH（ミーズ リフト ブラシ）」を2026年5月11日（月）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて販売開始いたします。

■ 開発の背景

当社は、自社プロデュースのデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」での施術を通じ、口腔内からのケアが表情の輝きやフェイスラインの印象に直結することを確信してきました。

実は、今回の「MiiS LIFT BRUSH」の構想がスタートしたのは今から4年も前のことです。「プロが口の中から筋肉をほぐす感覚を、いかにして家庭用デバイスで再現するか」という難題に対し、歯科医師と共に試行錯誤を繰り返して参りました。

この体験を日常のルーティンへと落とし込むために、歯科医師と共に家庭用デバイスとしての再現性を1年以上追求し、ようやく完成したのが今回の「MiiS LIFT BRUSH」です。

この研究過程で得た知見をプロの手で体感していただく場として、クリニックでは2026年1月より「オーラルリフトセラピー」という新メニューを導入しています。口腔内から表情筋（咬筋）のコリを直接解きほぐすことで、顔の印象を上向きに整える独自のメソッドです。この施術を受けた多くのお客様から感動の声をいただく中で、私たちは「お口の中から美しさを引き出す」というオーラル美容の本質的な可能性を再認識いたしました。

■ 美顔器を挫折した経験がある方は92%*2「継続できる美容」を提案

当社の行ったアンケート調査では、美顔器やスチーマーなどの美容家電を購入した方のうち、92%が「使うのをやめてしまった」または「週3回以上の継続ができていない」と回答しました。その最大の理由は、機能への不満ではなく「毎日時間を取るのが難しい」「後片付けや準備の面倒さ」にありました。

「MiiS LIFT BRUSH」は、誰もが毎日行う“歯磨き”の習慣にリフトケア*1を組み込むことで、頑張らなくても自然に続く「一生モノの美の習慣」を提案します。

■ こだわりのオリジナルヘッドで、深層表情筋へアプローチ。

1.リフトオーラルシリコンヘッド

外側からは届きにくい表情筋（咬筋など）を口腔内から直接刺激できるよう、計算し尽くした独自の「トライアングルリフト構造」を設計。歯科医の知見に基づき、口角やほうれい線まわりへ本質的なアプローチを叶えます。

※特許出願中

2.リフトブラシヘッド

平らなブラシでは届きにくい歯と歯の間や、奥歯の溝、歯列の複雑な段差にも届く山形ヘッド仕様にしています。

さらに、背面にはマッサージ用の突起があり、ヘッドを付け替える手間なく毎日の歯磨きの中でリフトケア*1を取り入れることが可能です。

リフトケア*1で口腔内を刺激する際も、山形カットが圧力を適度に分散。歯ぐきを傷つけにくく、毎日心地よく使い続けられる設計にこだわりました。

3.目的に合わせた4つの専用モード

(1)Clean（クリーン）：基本の歯磨きモードです。

(2)Whitening（ホワイトニング）： 着色汚れ（ステイン）を落とし、歯を美しく保つモードです。

(3)Gum Care（ガムケア）：歯ぐきをやさしくケアするモードです。

(4)Lift Up（リフトアップ） ：ハリと引き締めを目指すモードです。

4.青色LED搭載

サロンやクリニックでも注目される「青色LED」を搭載。毎日の歯磨きがより高度なオーラル美容へと進化します。

■Mii DENTAL STUDIO 金井美樹 院長からのコメント

毎日多くの患者様のお口を拝見して確信したのは、表面を刺激するケアではなく、内側から押し上げるアプローチの重要性です。私たちが開発した『トライアングルリフト構造』は、3つの接点で深層筋を的確に捉え、手や美顔器では届かない部位へピンポイントに刺激を届けることに成功しました。独自のやわらかなシリコン素材が粘膜を優しくいたわりながら、表情筋を効率よく刺激します。毎日の歯磨きというルーティンの中で、プロ仕様のリフトアップ*1をぜひ体感してください。

■ Makuake プロジェクト概要

プロジェクト名： オーラル美容特化の歯科医師考案！リフトアップ*1電動歯ブラシ

販売期間： 2026年5月11日（月）～

詳細はこちら：https://miis.ai/lp?u=makuake

*1：持ち上げるように機器を動かすこと

*2：自社調べ（2026年4月実施、美容家電を使用したことがある方51名に調査）

■ MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

大人気のエムエムフローラシリーズは販売から約1年で累計販売数約22万個突破、ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2025年2月時点で累計販売本数15万本を突破、定期会員数は延べ4万人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト：https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram：https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE：https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X：https://twitter.com/miis_official_

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社WinC MiiS運営事務局（営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：info@miis.ai / 電話：03-6809-0210

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/