“スペパ家電”の決定版！HUROM史上最少「E30ST」 応援購入サービス「Makuake」にて4月21日より先行販売開始

HUROM株式会社

世界88の国や地域で展開するコールドプレスジューサーのパイオニア、HUROM株式会社（本社：東京都港区、以下ヒューロム）は、当社史上最少となるコンパクト設計のコールドプレスジューサー「Hurom E30ST」を、応援購入サービス Makuake（マクアケ） にて2026年4月21日（火）より先行販売を開始いたします。

本製品は、日本の住宅事情に適した“省スペース（スペパ）設計”と、栄養価を重視した本格的な低速圧搾技術を両立した新モデルです。さらに、野菜・果物の定期配送と組み合わせた「習慣化支援モデル」として展開することで、家電の枠を超えた新たなライフスタイル提案を行います。

▶マクアケ https://www.makuake.com/project/hurom-e30st/

■開発背景：「スペパ」×「健康習慣化」ニーズの顕在化

Makuake は、新しい商品や体験を応援購入できるサービスで、

一般販売前の“0次流通”として新商品がいち早く登場する場です。価値やストーリーに共感する感度の高い生活者が集まっています。

Makuake の独自調査（2025年11月実施）※1 によると、注目されている家電・ガジェットカテゴリ第2位に「キッチン・調理家電（17.5％）」がランクイン。特に求められている要素として「スペパ（スペースパフォーマンス）」 が挙がる結果が明らかになりました。

単身・共働き世帯の増加や都市部の住宅事情を背景に、「コンパクトでありながら機能は妥協したくない」というニーズが高まっています。

同時に、健康志向の高まりにより「ジュース習慣」への関心はあるものの、「食材調達が手間」

「準備が面倒 」「継続できない 」といった“習慣化の壁”が存在しています。

E30STはこれら2つの課題を同時に解決するために開発されました。

※1 参照：調査結果 https://www.makuake.co.jp/5102/

■HUROM史上最少「E30ST」とは？「小が大を兼ねる」最新モデル

コンパクトなのにパワフル。低速でも素早い搾汁。

しかもハンズフリーで手間いらずの新しいスタンダード。

◆ 日本のキッチンに最適なコンパクト＆低ノイズ設計

ストレーナータイプでヒューロム史上最小サイズ。

従来品より約20％コンパクトになり、狭いキッチンでもすっきり設置できます。低ノイズ設計のため、時間帯を問わず使用可能です。

◆ パワフルでタイパも向上

小さくて低速でもパワフルな搾汁力で、従来品に比べ搾汁時間を15％以上削減しています。

◆ 様々な食材に高搾汁力を発揮

野菜や果物をそのまま味わうような、なめらかで濃厚なジュースが楽しめるのが特長です。

◆ 独自テクノロジー「メガホッパー」が自動カット

りんごが丸ごと入る内径11cmのホッパーで下準備を簡略化。内部の回転刃が食材を自動でカットし、スイッチひとつで手軽にジュースが完成します。

◆ 粗目ストレーナーでスムージーも！

2種類のストレーナーを使い分けることで、スムージーや、果肉感のあるジュースも作れ、食材に応じた仕上がりが楽しめます。

◆健康に配慮した BPAフリー素材を使用

トライタン、ステンレス、ウルテムなど安全性に配慮した素材を採用しています。

■新提案：「家電×食材」で実現する、“続く健康習慣”

Makuakeでは本体販売に加え、ジュース用の野菜・果物セットとの組み合わせプランを展開します。

食材提供は、ジュース素材専門店「ピカイチ野菜くん(R)」（株式会社一粒万倍）と連携。

農薬・化学肥料不使用のにんじんや、りんご・レモンなどを28年以上お届けしてきたジュース素材の専門店による、品質にこだわった素材を提供します。

〇セット内容：にんじん3kg+りんご2kg

1回お試しプラン、3ヶ月定期便、6ヶ月定期便

〇「ピカイチ野菜くん(R)」との連携ポイント

食材調達の手間を削減し、習慣化をサポート

規格外野菜を活用することで、フードロス削減への貢献に

農薬・化学肥料不使用の高品質食材で、 味と栄養を両立

■先行販売の概要

- 販売開始日：2026年4月21日（火）- 販売場所 ：Makuake- URL ：https://www.makuake.com/project/hurom-e30st/(https://www.makuake.com/project/hurom-e30st/)- 商 品 ：Hurom E30ST（単体／食材セットプラン）- 発 送 ：最短2026年6月末予定（早期リターン）

■ヒューロムの取り組み

私たちHUROM株式会社は、健康に必要な「習慣化の壁」という課題と向き合いながら製品を進化させることで、お客様が「健康＝最高の自分磨き」を実感できる体験を提供してまいります。

1974年、「1杯のジュースで人々を健康にしたい」という想いのもと創業。野菜・果物の栄養を効率よく摂取するためコールドプレスジューサーの研究開発を進め、2005年に世界初の低速搾汁方式（SST）ジューサーを発表しました。現在も機能性・利便性を追求し、手軽に続けられる製品を展開。2023年には累計販売1,200万台を突破し、世界88の国と地域で愛用されています。 （※２）

※２. 販売台数、展開国数は2023年6月時点。

▶公式ホームページ(https://huromjapan.com/)

▶公式オンラインショップ(https://hurom.jp/)

▶公式インスタグラム(https://www.instagram.com/huromjapan/)