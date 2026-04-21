旭化成株式会社にてアンケート送付・回答効率化プラットフォーム「Dataseed SAQ」が採用

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、旭化成株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：工藤幸四郎、以下 旭化成）にて、責任ある調達を実現するためのアンケート送付・回答の効率化プラットフォーム「Dataseed SAQ」が採用されたことをお知らせします。

旭化成は、CSR調達を推進しており、購買方針に基づき「旭化成グループサプライヤー行動規範」を提示するなど、取引先との相互理解と信頼関係の構築に取り組んでいます。取引先のCSR状況をモニタリングし、フィードバックや面談を通じてともに改善を進めていく方針としており、継続的なアンケート調査は重要なプロセスの一つです。こうした取組みを継続するうえで、質問票の送付・回収・集計にかかる工数の最適化がより一層求められていました。

このような背景から、旭化成は従前から実施しているサプライヤー評価をより効率的かつ継続的に運用する目的と、当社の開発のスピードの速さ、および、今後のプロダクト進化への期待を高く評価し、「Dataseed SAQ」を採用することになりました。

それにより、旭化成は取引先へのアンケート調査の送付から回答収集までを「Dataseed SAQ」上で一元化し、進捗管理やコミュニケーションの負荷を低減しながら、CSR調達アンケートの運用品質を高めていく予定です。

旭化成株式会社 購買・物流統括部 企画管理部 部長 伊東真一氏のコメント

旭化成グループでは、目指すべき理念と日々の行動のよりどころとなる「購買ミッション（使命）」と「ビジョン（目指す姿）」を制定し、「購買方針」の遵守に努め、CSRを重視した購買活動の推進に取り組んでおります。なかでも、取引先の皆様とともに課題を把握し、改善につなげていくCSR調達アンケートは、当社の購買活動において最も重要な取り組みの一つとなります。

このたび採用した「Dataseed SAQ」は、アンケートの送付・回答、進捗管理、情報集約までを一元的に行うことができ、従来課題となっていた運用負荷の低減と調査プロセスの品質向上を両立できるプラットフォームであると評価しております。今後は本システムの活用を通じて、取引先の皆様とのコミュニケーションをより円滑に進め、継続的な改善サイクルを確立することで、CSR調達のさらなる推進につなげていきたいと考えております。

旭化成株式会社について

社名：旭化成株式会社（https://www.asahi-kasei.com/jp/）

所在地：東京都千代田区有楽町1丁目1番2号

代表者：代表取締役社長 工藤幸四郎

設立：1931年5月21日

事業内容：ヘルスケア、住宅、マテリアルなどの事業領域における製品・サービスの提供など

Dataseed SAQについて

責任ある調達を実現するために活用されている取引先への自己評価アンケート（Self-Assessment Questionnaire, SAQ）について、バイヤー側（送付・回収・評価）とサプライヤー側（回答）双方の負荷を低減し、実効性の高いSAQプロセスを実現するプラットフォームです。バイヤープランでは、プリセットされている専門家監修の質問項目を利用しながら、初回のSAQプロセスを伴走支援する「はじめてパック」から、高度な質問設計や回答分析、取引先との改善コミュニケーション支援までをカバーする、専門家によるサポートプランもご用意しています。

詳細を見る :https://www.zeroboard.jp/service/dataseed_saq

引き続き当社は、「Dataseed SAQ」の提供に加え、運用設計や改善サイクルに関する支援など、専門的知見を生かした助言・支援を通じて、企業のサプライチェーン全体を通じた持続可能な調達に向けた取組みを支援してまいります。

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- アンケート送付・回答 効率化プラットフォーム「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

【企業向けウェビナー開催中】

当社では、サステナビリティ経営のためのウェビナーを毎月開催しています。国内外のサステナビリティの最新動向や、「Zeroboard」をはじめとした各種ソフトウェアの活用方法などを解説しておりますので、ぜひお申し込みください。詳しくは当社ウェブサイトのイベントページ(https://www.zeroboard.jp/event)をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

各商品・サービスについて（営業本部）sales@zeroboard.jp

報道やご取材について（広報）pr@zeroboard.jp

プレスリリース資料は、以下リンクよりダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d87068-248-d9218e5a14933f2c2a97931e12b711c8.pdf