基幹業務システムInfiniOne、COELの「manage」とのワークフロー連携機能を提供開始

フューチャー株式会社

FutureOne株式会社(本社：東京都品川区､代表取締役社長：佐藤 隆元、以下フューチャーワン)は、株式会社COEL（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：深見 和久、以下COEL）が提供するERPフロントシステム「manage」のワークフローと、当社のERP・基幹業務システム「InfiniOne」とのAPI連携機能を提供開始しました。

本連携により、InfiniOneで登録された申請依頼はmanage ワークフローへと自動連携されます。また、連携された申請データはmanage ワークフローにてそのまま承認／却下を行うことができ、登録された承認結果はInfiniOneへ自動連携されます。申請・承認プロセスの最適化をシステム間のシームレスな連携にて支援することで、内部統制の強化と業務効率化を同時に実現し、バックオフィスDXを加速させます。

■manage・InfiniOne連携のポイント

1. InfiniOneからmanage ワークフローへ即時連携

InfiniOneから申請依頼された伝票データは申請APIを通じてmanage ワークフローへと即時に連携され、その際にInfiniOneのデータは伝票明細単位までmanage ワークフローの申請書形式に変換されます。これにより、システム間連携で生じるデータ訂正や追記作業が不要となり、申請プロセス時の入力漏れやヒューマンエラーを低減します。

2. 承認結果（承認／却下）を自動取得し、InfiniOneへ即時反映

検索APIを通じてmanage ワークフローで「承認／却下」へと到達した伝票データを常時取得することで、InfiniOneの伝票データのステータス（承認／却下）を自動更新します。これにより、manage ワークフローでの最新の承認結果はInfiniOneから常に把握することができ、システムを横断した確認作業などは不要となります。

3. ERPフロントシステム連携にて、統一された操作感を提供

「manage」はワークフローに留まらず、経費精算・勤怠管理・工数管理等も一元化できるERPフロントシステムです。基幹業務システムとの申請・承認プロセス以外の幅広い業務領域にて活用できるため、利用者に統一された操作感の提供が可能です。これにより、システム操作の学習コスト抑制にも貢献します。

■今後の展望

フューチャーワンは、これまで長年にわたり基幹業務システム／サービスを提供し、数多くの企業のシステム構築を手掛けてきました。今回のCOEL社との提携を機に、両社の強みを融合させたデジタルソリューションの提供をさらに加速してまいります。今後もフューチャーグループの技術トレンドを背景に、当社のお客様にとって最適な技術要素を提供していくことで、更なる業務の拡張性やコスト削減などの工夫を生み出し、企業ビジネスのシステムプラットフォームを支援します。

■manageについて

「manage」は、ワークフロー、経費精算、勤怠管理など従業員が日々行う業務をデジタル化し、バックオフィス業務を効率化するクラウドサービスです。社内のあらゆる業務をペーパーレス化し、高機能ワークフローで複雑な承認経路を設定できるため、申請・承認業務を効率化します。また、柔軟な外部システム連携により、部分最適に陥りがちなシステムを全体最適化し、効率的な業務プロセスを実現します。

■InfiniOneについて

InfiniOneはERP・基幹業務システムを中心としたソリューションとしてInfiniOne ERPを展開しています｡タイムリーな業績管理やリアルタイムでの情報抽出を実現する経営情報基盤として､専門性の高いノウハウを形にした業種別テンプレートを備えており､様々な業種業態の企業1,200社以上に採用されています｡

*1 「InfiniOne」はフューチャー株式会社の登録商標です。

*2 InfiniOneの詳細はこちらをご覧ください。（https://www.future-one.co.jp/service.html）

*3 FutureOne株式会社は、フューチャーグループの企業です。

*4 フューチャー株式会社（東証プライム：4722）は持株会社です。（http://www.future.co.jp/company_profile/future_group/)

*5 記載されている会社名､製品名は､各社の商標または登録商標です｡

*6 本リリースに記載された製品/サービスの内容､価格､仕様､お問い合わせ先などは､発表日現在のものです｡

*7 本機能連携には、manageおよびInfiniOneの契約が必要です。

■FutureOne株式会社

代表取締役社長: 佐藤 隆元

設立: 2002年10月1日

社員数: 260名(2025年1月1日現在)

本社: 東京都品川区大崎2-9-3

URL: https://www.future-one.co.jp/

事業内容: 基幹業務システムInfiniOneの開発､販売､サポートおよびECサイトの構築､受託開発

■本件に関するお問い合わせ先

FutureOne株式会社 マーケティング本部: 渕崎 TEL: 03-5719-6122 FAX: 03-5719-6123 E-Mail: f1-marketing@future-one.co.jp