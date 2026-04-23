米国とイランが合意していた２週間の停戦期間が延長された。米国が戦闘再開を見合わせたのは妥当だが、対イラン協議のめどは立たず、手詰まり感は否めない。両国は不毛な駆け引きをやめ、ホルムズ海峡の封鎖を解いたうえで、交渉を通じた戦闘の完全終結を目指さなければならない。停戦延長は、トランプ米大統領が期限切れ直前になって表明した。新たな期限は示さなかった。両国は４月７日に停戦で合意し、２２日が期限とされ