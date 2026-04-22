HTC NIPPONは4月21日、AI搭載スマートグラス「VIVE Eagle」を発表。同日から予約受付を開始し、4月24日に販売を開始します。軽量の本体にカメラとオーディオ機能を搭載フレームのみで約43g（Mサイズ）と軽量な本体にカメラとオーディオ機能を搭載、1日を通して快適に装着できるスマートグラス。ZEISS製のレンズを採用し、クリアレンズ、サングラスレンズ、調光レンズの3種類のレンズを選択できます。カメラは左レンズの隣に内蔵。1