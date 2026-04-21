【TIF ASIA TOUR × acosta!＠台北】VVSiS、デビューからわずか4ヶ月で初の海外公演出演が決定！

株式会社アニメイトホールディングス

2026年1月にデビューした7人組アイドルグループ・VVSiS（ビビシス）が、初の海外公演となる『acosta!@台北vol.2 Premium Stage- TIF ASIA TOUR』への出演が決定した。デビューからわずか4ヶ月での海外公演への出演となる。

本イベントは、日本のアイドルカルチャーをアジアへ発信するプロジェクト「TIF ASIA TOUR」と、日本発のコスプレイベント「acosta!@台北」とのコラボレーションによるステージ。台北にて、5月16日（土）に時藝劇場でのプレイベント、5月17日（日）に松山文創園区での本公演の2日間にわたって開催される。

日本からは、稲場愛香、VVSiS、Peel the Appleが出演するほか、台北の日本式アイドルグループも多数参加予定。ライブパフォーマンスを通じて、アイドル、コスプレ、アニメといった日本発カルチャーが融合するステージが展開される。

VVSiSは、アイドルプロジェクト「I NEW MATES」から誕生し、2026年1月24日にお披露目。デビュー以降に開催された単独公演をすべて完売させるなど、勢いのある活動を展開しており、今回の海外公演出演はグループにとって新たなステップとなる。

【VVSiS プロフィール】

兎実ゆいな、翠音むむ、千世みれい、戸叶キズナ、夏羽アヤサ、冬依ハク、遊乃ヲユタの7人からなるアイドルグループ、VVSiS（ビビシス）。

「×××で始めるあたしの証明」というキャッチコピーを掲げ、AVAM、CURE’Tも所属しているアイドルプロジェクト「I NEW MATES」から、2026年1月24日にデビュー。ビビッドでクールなコンセプトビジュアルとは対照的に、デビュー曲「迷子センター」のMVでは王道アイドルらしいキラキラスマイルを披露。確かな歌唱力を武器に、多彩な表情と表現力で存在感を放っている個性派グループ。

【公演概要】

■TIF ASIA TOUR 2026 in TAIPEI supported by acosta!@台北vol.2

・日程：2026年5月16日（土）

・時間：OPEN 16:30 START 17:00

・会場：時藝劇場

・チケット詳細

前方エリアチケット：1500TWD

通常チケット：600TWD

4/23 21:00 （日本時間）～先着販売開始

https://zizootaipei.kktix.cc/events/tat-260516

・出演

・from Tokyo

稲場愛香、VVSiS、Peel the Apple

・from Taipei

Happy Holiday!!、Pure makeR、THEΔRAREz、少女ガチャポン、月宵◇クレシェンテ、幻獣、虹星iRiSTELLA、時空Astria

■acosta!@台北vol.2 Premium Stage- TIF ASIA TOUR

・日程：2026年5月17日（日）

・時間：OPEN 15:30 START 16:00

・会場：松山文創園区（台湾台北市信義区光復南路133号）

・チケット詳細

１.イベント入場チケット：500TWD

２.acosta!チケット：1DAY 350TWD

https://unii.vip/0fgO8

※4/22 13:00 （日本時間） ～販売開始

※販売開始と同時に上記URLにチケットページが表示されます。

※上記２種類のチケットを購入する必要がございます。

・出演

・from Tokyo

稲場愛香、VVSiS、Peel the Apple

・from Taipei

※後日出演発表

acosta! HP：https://acosta.jp/event/taipei_sccp/

オフィシャルX：https://twitter.com/TIFAsiaTour

オフィシャルFacebook：https://www.facebook.com/TIFASIATOUR.DS/

【VVSiSリリース情報】

2026.1.25. デビューEP『迷子センター』

音楽：https://nex-tone.link/A00210912

ミュージックビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=W3sQzVp5ebU

【VVSiS公式リンク】

HP：https://vvsis.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@vvsis_official

X：https://x.com/vvsis_official

Instagram：https://www.instagram.com/vvsis_official_

TikTok：https://www.tiktok.com/@vvsis_official_