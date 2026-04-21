GWのつくばに、子どもの「できた！」が響く2日間。スケートボード、BMX、ダブルダッチ、ストライダーの4種目が無料で体験できる『クロススポーツパーク in イーアスつくば』開催決定！

株式会社MoveX

株式会社MoveX（本社：東京都品川区）は、親子で楽しめる体験型アーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク in イーアスつくば」を、2026年5月5日（火）・6日（水）の2日間、イーアスつくば（1F センターコート / アウトモールイベントプラザ）にて開催いたします。

2025年4月・11月に続き、イーアスつくばでは3回目の開催。回を重ねるごとにリピーターも増え、地域にアーバンスポーツの楽しさが根づきつつあります。今回もスケートボード、BMX、ダブルダッチ、ストライダーの4種目をレクチャー付きで無料体験でき、各日2回のパフォーマンスショーも実施。GWの締めくくりにふさわしい、家族で過ごす2日間をお届けします。

■ 注目ポイント

BMX | 体験ダブルダッチ | 体験ストライダー | 体験スケートボード | 体験

4種目のアーバンスポーツ体験、道具も無料

スケートボード、BMX、ダブルダッチ、ストライダーの4種目を、プロのレクチャー付きで体験できます。初めてのお子さまでも安心してチャレンジでき、「できた！」の瞬間を家族で分かち合える時間になるかもしれません。道具はすべて無料で貸し出しているので、手ぶらでお越しいただけます。

迫力のパフォーマンスショー（1日2回）

各日2回のパフォーマンスタイムでは、プロライダーやパフォーマーが目の前で圧巻の技を披露。観るだけでもアーバンスポーツの魅力を存分に感じることができます。体験前後のショータイムが、子どもたちの「やってみたい！」という気持ちに火をつけます。

イーアスつくばで3回目の開催

2025年4月・11月に続き、イーアスつくばでは3回目の開催。回を重ねるごとにリピーターも増え、地域にアーバンスポーツの楽しさが少しずつ根づき始めていることを感じさせます。GW最終日の思い出づくりに、ぜひ足をお運びください。

■ イベント概要

イベント名：クロススポーツパーク in イーアスつくば

日程 ：2026年5月5日(火) - 6日(水)

時間 ：11:00 - 16:00（受付開始 10:45～）

会場 ：イーアスつくば （1F センターコート / アウトモールイベントプラザ）

住所 ：〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5丁目19

参加費 ：無料

主催 ：イーアスつくば

協力 ：FREESTYLE SPACE 実行委員会 | (株)MoveX | (株)ムラサキスポーツ

サイト ：https://freestyle-space.com/iias202605/

参加方法 ：クロススポーツパーク公式LINEを友達追加し、トーク画面からお申込みください。

■ タイムテーブル

10:45～ 受付開始

11:00～ アーバンスポーツ体験（スケートボード / BMX / ダブルダッチ / ストライダー）

12:30～ パフォーマンスショー（第1部）

13:00～ アーバンスポーツ体験（スケートボード / BMX / ダブルダッチ / ストライダー）

15:40～ パフォーマンスショー（第2部）

※タイムテーブルは両日共通です。

■ クロススポーツパークとは

BMX | パフォーマンスダブルダッチ | パフォーマンス

「クロススポーツパーク」は、これまでに累計10万人以上（2025年12月時点）が参加したアーバンスポーツ体験イベントです。全国各地で開催されており、場所を問わず多様なスポーツを一堂に体験できることが特徴。子どもたちが新しい興味や可能性を発見できる絶好の機会となっています。スケートボード、BMX、ブレイキン、パルクール、ダブルダッチなどの人気競技から、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボール、けん玉まで、多彩な種目が体験可能。プロによるレクチャーを受けながら、アーバンスポーツの楽しさと魅力を存分に味わうことができます。

週末のイベントにぜひいらっしゃって下さい！子連れイベントとして大人気のクロススポーツパークは、家族みんなで楽しめる週末イベントとしておすすめです。