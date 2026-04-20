日本各地の魅力とおいしさを発信！開催直前！グルメ・ライブ・初の宅配受付など限定コンテンツを一挙公開

株式会社アイスクリーム・ラバー

開催まであと4日。国内最大級のアイスクリームイベント「あいぱく(R) Premium」が、いよいよ2026年4月24日より開催されます。

あいぱく(R) Premium TOKYO 2026

「あいぱく(R)」は、日本各地に根付く“ご当地アイス”の魅力を発信し、地域の個性や文化を伝えることを目的としています。

日本のアイスクリームは、各地域の特産品や風土と結びつきながら発展してきた、日本の歴史ある食文化のひとつです。その土地で長く愛されてきた“ソウルアイス”には、原料や製法、味わいに地域ごとのストーリーが詰まっています。

本イベントでは、全国各地のアイスを一堂に集めることで、日本のアイスのおいしさと多様性、そして食文化としての奥深さを広く発信します。

昨今、原材料費の高騰などを背景に、地方のアイスクリーム店では価格改定を余儀なくされるなど、地域の味を守ることが難しくなりつつあります。本イベントは、そうした状況の中でも地元に根ざし、味を守り続ける店舗や老舗に光を当て、その魅力を多くの方に知っていただくことで地域への関心や応援につなげることを目的としています。

ご当地アイスを通じて地域の魅力に触れていただき、地方への関心や応援につながる機会の創出を目指します。

★今回の配信はアイスメニュー以外のコンテンツ紹介となります。アイスクリームのラインナップや概要につきましては、以下のプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000065431.html

アイスの楽しみ方を広げる“フードコンテンツ”

甘いアイスの後に、あえてしょっぱいフードを組み合わせることで、味覚のコントラストを楽しむ新しいスタイルを提案します。

北海道産じゃがいもを使用したフライドポテトや、本格イタリアンのペンネなど、アイスとの相性を追求したメニューが登場。“冷たい×温かい”“甘い×しょっぱい”の掛け合わせにより、アイスのおいしさをさらに引き立てます。

Potato Friend's/北海道札幌市

アイスのおともに、新定番のフライドポテトが登場！

1月の冬開催・3月の京都開催でも大人気でした！北海道・真狩村産の減農薬じゃがいも「とうや」を使用した、2度揚げフライドポテトを販売します。

Potato Friend's/北海道札幌市

外はカリッと、中はホクホク。

素材本来の甘みと旨みを引き出したポテトは、濃厚なアイスクリームとの相性も抜群。

冷たいアイス×アツアツポテト。甘さと塩味が織りなす、新しい“アイスの楽しみ方”をぜひご体験ください。

バル オレンチ/東京都千代田区

元フレンチシェフが手掛けるこだわりの手作りトマトソースを使用した『自家製トマトソース＆チーズのペンネ』が登場！

バル オレンチ/東京都千代田区

丁寧に仕込んだ自家製トマトソース＆チーズのペンネ、またはごろごろベーコン＆トマトソースのペンネ、削りたてチーズをふんわりと仕上げた『デュカス』など、新しい「アイスのおとも」を販売します。本格フレンチの技が光る一皿としてお楽しみください。

ライブ＆トークで楽しむステージコンテンツ

甘党男子は、ワールドスイーツトレンドアイドルをコンセプトに掲げる6人組男性アイドルグループ。日本初のお菓子配りアイドルとして、これまでに30万個以上のスイーツを全国で配布してきた、スイーツ愛あふれるグループです。

甘党男子

記念すべき第1回「あいぱく(R)」にご出演いただいたご縁があり、今回は特別友情出演が実現！

期間中はライブやトークショー、特典会を実施予定です。アイス好きはもちろん、初めての方も楽しめるステージをお見逃しなく。

学んで楽しむ「アイスクリームミニ博物館」

日本のアイスクリーム文化を深掘りする特別企画

アイスクリーム評論家『アイスマン福留』氏の全面監修のもと、アイスクリームの歴史と魅力を紐解く特別展示空間が誕生します。懐かしの名作から、入手困難な幻のアイスのパッケージまで、貴重なコレクションを一堂に展示。

アイスクリームミニ博物館

伝説のアイス “雪印 宝石箱”のパッケージ展示

アイスクリームミニ博物館では、株式会社ロッテのご協力により、昭和の銘菓「雪印 宝石箱」の貴重なパッケージを期間限定で特別展示いたします。

昭和の時代を彩ったカップアイスの代表格として多くの人々の記憶に刻まれた「宝石箱」。

アイスクリームミニ博物館『宝石箱』

昭和の甘い思い出と共に育った世代の方々には郷愁を誘う一方、若い世代の皆様にとっては、アイスクリームデザインの歴史を新鮮な視点で体験できる貴重な機会となることでしょう。この特別展示をぜひお見逃しなく！皆様のご来場を心よりお待ちしております。

アイスクリームミニ博物館＆スペシャル抽選

昭和から令和までのアイスの歴史を振り返る「アイスクリームミニ博物館」を会場内で開催。展示をご覧いただいた後には、“スペシャル抽選会”をお楽しみいただけます。抽選では限定グッズや、ご協賛メーカーのアイスが当たるチャンスも！

【入場料】

・「あいぱく(R)」入場チケットをお持ちの方：350円

・アイスクリームミニ博物館のみのご入場：500円

▼入場チケット購入サイト

https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)

初の試み！会場で宅配受付を実施

「持ち帰りきれない」「遠方の家族にも届けたい」といった声に応え、会場内で宅配の事前受付サービスを初導入します。

商品代金に加え、お届け先エリアに応じた配送料を頂戴します。なお、13,000円以上のご購入で配送料無料となります。

会場で宅配受付を実施

▼ ご利用方法

会場内の受付にてオーダーシートにご希望の商品をご記入いただき、その場で代金をお支払いください。後日、弊社倉庫より発送いたします。

自宅にいながら「あいぱく(R)」のアイスが楽しめる、新たなサービスです。ぜひこの機会にご利用ください！

来場者特典＆参加型コンテンツも充実

会場内では、巨大ガチャやアイスの無料サンプリングなど、参加型の企画を実施。さらに、保冷バッグ購入者向けのプレゼントキャンペーンなど、お得な特典も多数用意しています。

会場内に巨大ガチャが登場？！

「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」の応援スポンサーとして、『ロッテ』ブースが登場！

あいぱく(R)限定！ロッテの人気アイスをモチーフにしたチャームが当たる巨大ガチャが登場。

ロッテ 巨大ガチャ

ここでしか手に入らない限定アイテムに加え、スペシャル当選ではグッズやアイス無料券が当たるチャンスも。ガチャは1回500円。保冷バッグ販売ブースで専用コインをご購入いただくとお楽しみいただけます。

また、ロッテクイズにご回答いただいた方には先着500名様にオリジナル限定ステッカーをプレゼントいたします。※なくなり次第終了となります。

会場に入場したら、まずはロッテブースで巨大ガチャやロッテクイズに挑戦してみてください。

話題の新商品をいち早く体験！無料配布も実施

さらに、1日3回、数量限定でロッテのアイスの無料配布を実施いたします。未発売の新商品や人気アイスに加え、ロッテとして10年ぶりとなる完全新ブランド『アジアに恋して』の商品も登場予定です。

話題性の高いラインナップをいち早く体験できる機会として、来場者限定でお楽しみいただける特別企画となっています。

数量限定でロッテのアイスの無料配布を実施「おうちであいぱく(R)」キャンペーンを実施！

会場でのアイス体験だけでなく、ご自宅でもあいぱく(R)の余韻を楽しんでいただけるよう、「おうちであいぱく(R)キャンペーン」を実施します。期間中、保冷バッグを購入または、保冷バッグをご持参いただき ”ドライアイス” をご購入いただいたお客様を対象に、ロッテの人気アイス「レディーボーデン」を1個プレゼント。

「気になるアイスを家でも食べたい」「家族や友人とシェアしたい」そんな声に応える、お得でうれしい来場者特典です。

数量限定・なくなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にアイスのお持ち帰りをお楽しみください。

“アイス”をテーマにしたアート＆ワークショップ

おうちであいぱく(R)キャンペーン

アイスをテーマにした個性豊かなクリエイターたちが集結！見て・作って・笑えるコンテンツが盛りだくさんです。

会場を彩るアイスモチーフのバルーンアート

バルーンアーティスト堀家壮介氏による、アイスクリームやソフトクリームをモチーフにしたバルーンアートを販売します。

会場内ではバルーンアートとともに写真撮影をお楽しみいただけるほか、お土産としてさまざまなバルーンをご用意しています。

バルーンアーティスト堀家壮介氏

ワークショップはすべて有料となります。料金については、各ブースにてご案内いたします。

「あつめて作ろう！ロッテのお店」あいぱく(R)限定カスタマイズワークショップ（初開催！）

おもちゃ作家・佐藤蕗さんと一緒に、マルチアイスの箱の裏面を活用した工作ワークショップを開催します（親子限定）。

通常は捨てられてしまうパッケージを素材として再利用し、楽しみながら新たな価値を生み出すサステナブルな体験を提供。ものづくりの楽しさに触れながら、資源を大切にする意識を育む機会となります。

親子で一緒に参加できる体験型コンテンツとして、思い出に残るひとときをお届けします。

「あつめて作ろう！ロッテのお店」あいぱく(R)限定カスタマイズワークショップ

ワークショップ実施日

・5月2日（土）・12:00～・13:30～・15:30～

・5月5日（火・祝）・11:30～16:30（受付終了）時間内、お好きなタイミングでご参加いただけます。

前売りチケットをお持ちの方は、そのままワークショップブースへお越しください。

※前売りチケットの完売状況により、当日券がない場合もございます。

【参加特典】

本ワークショップにご参加いただいた方限定で、ワークショップ終了後、ロッテのマルチアイスの中からお好きなアイスをお選びいただき、プレゼントいたします。さらに、お土産も数量限定でご用意！

自分だけのお店を作った後にアイスも楽しめる、夢のようなワークショップです。

※佐藤蕗さんのワークショップは5月2日（土）のみとなります。

推奨年齢：小学生以上 小さいお子様は大人の方がお手伝いください。

お申込み方法：事前予約制 https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)

事前販売のチケットを購入頂き、当日会場にお越しください。（申込状況により当日券を受付いたします。）

※あいぱく入場チケット購入が必須となります。あらかじめご了承ください。

佐藤蕗（さとうふき）/手づくりおもちゃ作家

２児の母。建築設計事務所勤務を経て、第１子出産を機にフリーランスに。育児をしながら作っていたおもちゃが反響を呼び、造形作家として、雑誌・web・テレビでお仕事中。全国各地でワークショップも開催中！著書に「ふきさんのおもちゃ大百科シリーズ / 偕成社」「親子で笑顔になれる “魔法の手作りおもちゃ"レシピ / 宝島社」がある。

佐藤蕗（さとうふき）/手づくりおもちゃ作家

★mimi Ayri ▶ ICECREAM HOLIC 初出店！

触って気持ちいいぷにぷにスクイーズのアイテムが作れます！

ワークショップ実施日：4月26日（日）、29日（水・祝）

★カロラボ ▶ ICECREAM HOLIC 初出店！

好きなパーツを選んで自分だけのボールペンを作れます。

ワークショップ実施日：5月2日（土）

★やまだマーチ！ ▶ ICECREAM HOLIC 初出店！

デジタル似顔絵とステッカー印刷ができます。出来上がりにアイスの天使の輪っかと羽のシールで「アイス天使」に！

ワークショップ実施日：5月3日（日）、4日（月・祝）

★FLUFFY SNOW

各会場で大人気のワークショップ！くま×アイスの小物作りや手軽に体験できるキーホルダー作りなど、老若男女楽しめるワークショップです。

ワークショップ実施日：4月24日（金）、25日（土）、5月1日（金）～6日（水・振休）

★沼と蛙

アニメ監督FROGMAN氏とイラストレーター沼田健氏によるユニット「沼と蛙」が、会場にて「アイスっぽい？似顔絵」を受注販売します。

実施日：4月25日（土）

★sun3flowers

自分だけのお気に入りフェイクパフェやキーホルダーが作れます！お子さまに大人気のワークショップです！

ワークショップ実施日：4月26日（日）、28日（火）、29日（水・祝）、5月5日（火・祝）、6日（水・振休）

★しじょる

アイスクリーム愛あふれる独自の世界観で、すきなアイスと一緒に似顔絵を描いてもらえる「にがおえパーティー」！グッズも毎回大好評です。

実施日：4月28日（火）～30日（木）、5月3日（日）～6日（水・振休）

ICECREAM HOLIC

※詳細はICECREAM HOLICのSNSにて告知します。

X：https://x.com/ic_hlc

かわいい応援スポンサーもやってくる！

ロッテの人気アイス「雪見だいふく」のキャラクター「雪見うさぎ」が、5月5日（こどもの日）に会場へ登場します。お子さまを中心に、写真撮影をお楽しみいただける特別企画です。

雪見うさぎお持ち帰り大歓迎！あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付）

会場でアイスを楽しむだけでなく、「お土産として持ち帰って家でゆっくり食べたい！」という方のために、「あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）」を600円（税込）で販売します。

● ドライアイスのみの追加購入も可能（180円）

● 保冷機能のないエコバッグでのお持ち帰りはアイス品質の劣化を招くため推奨していません。

● ご自宅でも「あいぱく(R)」気分をお楽しみください！

あいぱく(R)オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付）アイスマン福留について

1973年東京都足立区生まれ。年間1,000種類以上のアイスを食するアイス評論家。2011年に「コンビニアイス評論家」として活動を開始し、月間アクセス数100万PVを誇る情報サイト「コンビニアイスマニア」を運営。

アイスクリームの専門家として、バラエティー番組やニュース番組に多数出演。業界専門紙への執筆、商品プロデュース、小学校での「アイスの授業」など、「アイスクリーム」を軸とした多方面での活動を展開。2014年に『一般社団法人 日本アイスマニア協会』を設立し、代表理事に就任。自他共に認める「日本一アイスクリームと向き合う男」。著書：『日本懐かしアイス大全』『日本アイスクロニクル』『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）。

アイスマン福留会場情報

イベント名：アイスクリーム万博「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」

開催日時： 2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休） 11:00～19:30（最終日5月6日は18:00閉場）

会場： 新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

特典： 各日先着3,000名様にオリジナル記念リストバンドをプレゼント（全13色の日替わりカラー。アイスクリーム好きの方はぜひコンプリートを目指してください）

主催： 「あいぱく(R)」実行委員会

【その他サービス】

会場内でのお会計は基本的にキャッシュレス決済をご利用いただけます（現金使用不可となります）

※会場ではお持ち帰り用の「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しておりますのでご利用ください。

※天候や社会状況により、営業日時・イベント内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は公式サイトをご確認ください。

◆チケット詳細

基本料金以外は、すべて前売り限定となります。4月23日（木）23:59までとなりますので、お早めのご購入をおすすめいたします。

［基本料金］

平日は600円、休日・祝日は900円の当日券をご用意。前売り券なら平日500円・休日800円とさらにお得です。22歳以下の学生は平日限定・前売り限定で300円の学割料金でご入場いただけます。

［ペアチケット（前売り限定）］

2名での来場ならペアチケットがお得。休日ペアは1,600円（1名800円）、平日ペアは900円（1名450円）でご利用いただけます。※2名同時入場が必須となります。

［アーリーチケット（前売り限定）］

開場直後をお楽しみいただける先着100名様限定のアーリー入場券。特典として協賛のアイス1個をプレゼント。平日1,200円・休日1,500円です。

［シェア5チケット（前売り限定）］

グループでの来場に最適な5枚セット券。休日・平日関係なく全日使えるタイプは2,900円（1枚あたり580円）、平日限定は2,400円（1枚あたり480円）。会期中いつでも使え、同行者との分け合いもOKです。

［プレミアムファンチケット（前売り限定）］

何度でも来場したい方には全期間フリー入場パスがおすすめ。記念ラバーバンドオールカラー付きの「MANIAチケット」5,000円です。

※価格はすべて税込。チケットの払い戻しはできません。詳細は公式サイトをご確認ください。

※事前販売は、2026年4月23日(木)23:59までの販売期間となります。

※アーリーオープンチケットは、当日10:30までにご来場いただける方を対象としております。10:30以降にお越しの場合、アーリーオープンの特典をご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

▼入場チケット購入サイト

https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press(https://www.kkday.com/ja/product/182992?cid=19371&ud1=press)

その他情報

具体的な販売商品や概要については、「あいぱく(R)」オフィシャルサイトをご確認ください。

・「あいぱく(R)」オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X ： https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook ： https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram ： https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)」ONLINE： https://www.i-89.shop/

今回の「あいぱく(R) Premium」は、食・体験・エンタメ・持ち帰りまでを網羅し、“アイスを楽しみ尽くすイベント”として進化しています。