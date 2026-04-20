4/23(木)13:00より、mini Instagram Liveをドクターリセラ公式アカウントにて配信！内側から輝くボディーメイクをご紹介！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラ公式Instagramアカウントにて、4月23日(木)13:00より、mini Instagram Liveを開催いたします。

今回は、内側から輝くボディーメイクについて、ご紹介いたします。

ただ体重を落とすだけではない、健康的に美しく痩せるためのポイントを徹底解説！

ドクターリセラのボディー専任アドバイザーと直営サロンエステティシャンが、無理なく続けられるボディーメイクの秘訣をたっぷりお届けします。

さらに、視聴者限定で製品が当たるキーワードクイズ企画も開催し、正解者の中から抽選で5名様へ、ソイプロテインとホエイプロテイン2種類のプロテインをW配合した「リセラ プロテイン(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/innercare/recella-protein)」をプレゼントいたします。

応募方法は、ライブ終了後「ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))」のプロフィールに記載の専用応募フォームよりご応募いただけます。

キーワードはライブ内で発表されますので、お見逃しなく！

第11回 mini Instagram Live 概要

■日程

2026年4月23日(木)13:00～



■ライブ内容

・食事のポイント

・生活習慣のポイント

・おすすめのアイテム

・プレゼントが当たる！キーワードクイズ企画



■配信アカウント

・ドクターリセラ公式Instagramアカウント(@dr.recella.official(https://www.instagram.com/dr.recella.official/))

・ドクターリセラ公式TikTokアカウント(@dr_recella(https://www.tiktok.com/@dr_recella))

■出演者

・Recella Models(リセラモデルズ)(https://www.instagram.com/recella_models/)

プレゼント製品「リセラ プロテイン」

価格： 7,560円(税込)

内容量：500g

美容にうれしいイソフラボンが摂取できるソイプロテインに加え、吸収性に優れたホエイプロテインをW配合した「リセラ プロテイン」。

ソイプロテインとホエイプロテインをW配合することで、美容と健康両面のサポートができ、理想的なボディーラインへと導きます。

さらに、アサイーやユーグレナなど、スーパーフードを含む成分も配合。

運動後のたんぱく質摂取にも最適で全身のトータルケアを目指します。

また、”カロリーゼロ”で血糖値を上げない、天然の甘味料エリスリトールを使用し、砂糖に比べ、甘さ控えめでダイエット中の方にもおすすめです。

プレーン味のため、お好みのドリンクなどと組み合わせ、アレンジすることが可能で、ご自身のオリジナルの味をお楽しみいただけます。

おすすめの方

・ダイエット中の方や、美しく引き締めたい方

・肌や髪のためにたんぱく質を摂り入れたい方

・飲みやすく続けやすいプロテインをお探しの方

・手軽に朝食をとりたい方

・錠剤等のサプリが苦手な方

詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/innercare/recella-protein

Recella Models(リセラモデルズ)とは

ドクターリセラ社員9名で構成された、美肌と美意識の持ち主であるインフルエンサーチームです。

InstagramやTikTokにて、役立つ美容情報を日々発信しております。

Instagram :https://www.instagram.com/recella_models/TikTok :https://www.tiktok.com/@dr_recella

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※3)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※3)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※4)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※3)2026年2月末時点

(※4)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/