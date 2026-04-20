【朝日不動産株式会社】「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」において、初のランクイン！

朝日不動産株式会社

富山・東京を拠点に不動産事業を展開する朝日不動産株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役：石橋 正好）は、株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で実施した「マイナビ・日経2027年卒大学生就職人気企業ランキング（北陸エリア）」において、第21位を獲得しました(2026年4月20日発表)。

《採用・育成へのこだわり》

朝日不動産は、「一人ひとりの『自己実現』『自己成長』を支援し、『豊かな人生』を創造する」という人事理念のもと、採用活動を展開しています。

「困っている人は、全て救う」というパーパスを軸に、入社1年目から難易度の高い課題解決に挑む実践型の教育体制を構築。新人研修に加え、挑戦を称え合う「咲顔（えがお）」あふれる社風が、キャリア形成に意欲的な学生層からの共感を生んでいます。

《福利厚生の拡充》

朝日不動産は、社員が応援するアーティストやチームのイベント費用の一部を会社が補助する「推し活手当」や「健康経営優良法人2026」の取得など、社員が仕事とプライベートの両方を充実させることが、仕事へのモチベーションやパフォーマンス向上につながると考え、働きやすさと働きがいの両立を目指した取り組みを積極的に推進しています。

《今後の展望》

今後は富山および東京における事業拡大と並行し、新卒採用のさらなる強化を図ります。

オンラインと対面を融合したハイブリッド型の採用広報を推進し、学生の皆様が「100％納得した状態」でキャリアを選択できるよう、社員面談や体験型インターンシップの充実化を進めてまいります。また、社員が成長を実感し続けられるよう、評価・支援制度のアップデートも継続的に行っていきます。

《採用情報》

朝日不動産では現在、27卒・28卒向けインターンシップおよび新卒採用を積極的に行っています。

不動産ビジネスを通じて自分を磨き、地域に貢献したい方は、ぜひ当社の採用ページ・説明会へエントリーください。

【会社概要】

会社名：朝日不動産株式会社

代表者：代表取締役 石橋 正好

所在地：富山県富山市今泉西部町3番地9

設立日：1968年

採用サイト：https://recruit.asahi.ac/

マイナビサイト：https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp94424/outline.html