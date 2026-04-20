【ネット風評被害対策】検索結果と生成AI回答が変える企業の評判管理─逆AI検索対策・逆LLMO対策・逆GEO対策を提供開始

株式会社ネット風評被害対策

企業の評価が「検索結果」と「AI回答」によって決まる時代が到来している。

このような検索する環境変化を受け、株式会社ネット風評被害対策は、新たに「逆AI検索対策」および「逆LLMO対策・逆GEO対策」を統合したレピュテーションマネジメントサービスの提供を開始した。

本サービスは、従来の逆SEOやネット風評被害対策の枠を超え、Google検索結果およびAIによる回答生成領域において、企業にとって最適な情報設計を実現することを目的としている。

■ サービスリリースの背景

近年、ユーザーの情報収集行動は大きく変化している。

従来はGoogle検索結果をもとに情報収集を行うのが一般的であったが、現在では生成AIや検索エンジンのAI要約機能を活用し、瞬時に情報を取得するケースが増加している。

この変化により、企業は以下2つの領域での対策が求められるようになった。

・検索結果（Google検索等）

・AI回答（生成AI等）

しかし、従来の逆SEO対策では検索結果の最適化にしか対応できず、AIが生成する回答内容まではコントロールできないという課題が存在していた。

この課題に着目し、「逆AI検索」「逆LLMO」「逆GEO」という新たな概念を軸にしたサービスを展開した。

■ 企業やサービスを調べる際、ユーザーの情報収集行動：調査結果

【調査概要】企業やサービスを調べる際の情報収集行動に関する調査

調査対象：全国の20～60代の男女

調査人数：5,063名

調査時期：2026年4月

調査主体：株式会社ネット風評被害対策

調査方法：インターネットリサーチ

Q.企業やサービスについて調べる際、どのような方法で情報収集をしていますか？

「企業やサービスについて調べる際、どのような方法で情報収集をしていますか」（複数回答）という設問に対し、最多の回答は依然として「Google等の検索エンジンで検索する」64.6%。2位の「ChatGPT、Gemini等の生成AIに質問及びAI Overviewを確認する」28.6%、3位の「企業の公式サイト」25.2%、4位の「SNSで検索」23.8%、5位の「YouTube」22.6%という調査結果となった。

2026年現在、企業やサービスについての調査主戦場は、やはり検索エンジンの検索結果である。さらに約3人に1人のユーザーがChatGPT、Gemini等の生成AIやAI Overview（Google検索結果上部のAI による概要）による回答も情報収集のひとつとして利用している。つまり、企業は検索結果だけでなくAI回答でも評価される構造に移行しつつある。

Q.企業やサービスについて調べるとき、検索エンジン（Google等）と生成AI（ChatGPT等）をどのように使い分けていますか？

「裏取り(ファクトチェック)する」行動フロー

検索エンジン（Google等）と生成AI（ChatGPT等）の使い分けの設問では、「生成AIは使わない」32.8%、「ほぼ検索エンジンだけで調べる」22.0%、「検索エンジンで調べてから生成AIでも確認する」15.7%と、検索エンジン起点の行動が合計70%超。一方、「ほぼ生成AIだけで調べる」は4.3%、「生成AIで調べてから検索エンジンでも確認する」13.9%に留まる。

また「検索エンジンで調べてから生成AIでも確認する」15.7%、「生成AIで調べてから検索エンジンでも確認する」13.9%と、裏取り(ファクトチェック)するユーザーは約30%。ユーザーの多くはいまも“検索エンジンで入口を開き、必要に応じて他で裏を取る”という行動パターンを取っている。

従来のGoogle検索結果をもとに情報収集を行うのが大半であったが、生成AIという新しい情報経路を活用し情報取得するケースが増加している。

“まだ主役ではないが、確実に新しい情報源になりつつある”という過渡期の姿である。

【結論】

まず１.検索結果上で参照する情報管理＝逆SEO対策で基本防衛を固めつつ、２.その延長線上で、AIが参照する情報管理＝逆AI検索対策（逆LLMO対策・逆GEO対策）を追加装備する、という“二段構え”が、これからのレピュテーションマネジメントの標準形になる時代が、すでに始まっている。

すでに一部の企業では、AI回答による誤認やネガティブ評価が売上・採用に影響を及ぼし始めている。

■逆LLMO対策とは

LLMOとは、Large Language Models Optimizationの概念を応用し、大規模言語モデル最適化における情報を戦略的に最適化する手法である。

逆LLMO対策では、具体的には以下の施策を組み合わせて実行する。

・信頼性の高いメディアでの情報発信

・企業のポジティブ情報の上位表示

・ネガティブ情報の相対的な押し下げ

・検索キーワード設計とコンテンツ最適化

これにより、ユーザーが企業名を検索した際に、AIが誤解しやすい情報構造を改善し、AIが「信頼できる情報」として正確な情報が形成される環境を構築する。

■逆GEO対策とは

GEOとは、Generative Engine Optimizationの概念を応用し、生成エンジンの最適化による生成AIにおける「露出」と「推奨」を戦略的に最適化する手法である。

逆GEO対策では、具体的には以下の施策を組み合わせて実行する。

・ブランドイメージの言語化・整理による最適化

・信頼性の高いメディアでの戦略的情報発信

・ネガティブ情報の相対的な押し下げ

・AIに推奨される文脈と推薦される質問の最適化

これにより、ユーザーが検索した際に、地域やカテゴリーにおける選択肢として「AIによる推薦」の自社情報が参照されるよう働きかけます。Web上の言及を強化し、AIによる“おすすめ・推薦”の獲得を目指します。

■逆AI検索対策とは

今回のリリースにおける最大の特徴が「逆AI検索対策」である。

AI検索(AIO)とは、Artificial Intelligence Optimizationの概念であり、生成AIが参照・学習・引用する情報の最適化を指す。

AIはインターネット上の情報をもとに回答を生成するため、ネガティブな情報が多く存在する場合、それがそのまま回答に反映されるリスクがある。

逆AI検索対策では、以下のアプローチを通じてAI回答の質を最適化する。

・AIが参照しやすい情報構造の設計

・高信頼ドメインでのコンテンツ生成

・企業の専門性や実績を強調した情報配置

・ナレッジグラフおよび文脈情報の最適化

これにより、AIが企業について回答する際に、正確かつポジティブな情報が優先される状態を実現する。

■ 企業への導入メリット

本サービスを導入することで、企業は以下の効果を得ることができる。

・検索結果の改善によるCVR向上

・採用応募率の改善

・ブランドイメージの向上

・生成AIの回答における誤認リスクの低減

特に、ネガティブ情報が存在する企業においては、売上や採用に対して10～30％程度の影響が出るケースもあり、その改善インパクトは非常に大きい。また、検索結果にネガティブ情報が表示されている場合、問い合わせ率・応募率が大きく低下する傾向がある。

■ 今後の展開

今後、AIの進化に対応したレピュテーションマネジメント領域の高度化を進めるとともに、企業のマーケティング・広報・法務と連携した総合的なディフェンスサービスの提供を強化していく方針である。

また、代理店・パートナー企業との連携を拡大し、企業ディフェンス領域における新たな市場形成を目指す。

■ まとめ

企業の評価は、もはやサービス品質だけでなく「検索結果」と「AI回答」によって決定される時代となった。

逆SEO対策を軸に基本防衛を固めつつ、逆AI検索対策（逆LLMO対策・逆GEO対策）を追加装備する、という“二段構え”が、企業の信頼を守るための重要な戦略となる。

株式会社ネット風評被害対策が提供する新サービスは、これからの時代における企業ディフェンスのスタンダードとなる可能性を秘めている。

企業の検索結果やAI回答に課題を感じている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

■会社概要

会社名：株式会社ネット風評被害対策

代表者：代表取締役 内村 淳

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール3-6F

事業内容：サジェスト対策

逆SEO対策

AI監視（WEBモニタリング）

逆AI検索対策・逆LLMO対策・逆GEO対策

口コミ対策

URL：https://net-fuhyohigai-taisaku.co.jp

■本リリースの引用や転載について

本記事やデータの転載は大歓迎となっております。

転載時は以下の内容をご確認頂きご活用ください。

1.情報の引用元として「株式会社ネット風評被害対策」とご記載ください。

2.転載時は引用元として必ず以下のURLを設置してください。https://net-fuhyohigai-taisaku.co.jp/

3.調査結果および記事本文の加工や変更はお控えください。

4.当社が相応しくないと判断した場合は、掲載についてご相談させて頂く場合があります。

■商標・注記

・Google、Gemini は Google LLC の商標または登録商標です。

・ChatGPT は OpenAI OpCo, LLC の商標または登録商標です。