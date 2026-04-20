頭痛予報・花粉予報アプリ「ずつけあ」を完全無料で新規リリース - もると株式会社

もると株式会社

もると株式会社（本社：日本、以下「当社」）は、気象庁の気圧データをリアルタイムに分析し、片頭痛・天気痛の発生リスクを4段階で予測する頭痛予報アプリ「ずつけあ」を正式リリースしたことをお知らせいたします。Web版・iOS版・Android版の全プラットフォームに対応し、全機能を完全無料でご利用いただけます。

「ずつけあ」は、気圧変化グラフ・3日間天気予報・花粉飛散情報（10種類対応）・頭痛ダイアリーをワンストップで提供する気象病対策アプリです。日本で約1,000万人いるとされる天気痛に悩む方々を対象に、気圧変動を“見える化”し、事前対策を後押しします。

1.リリースの背景

頭痛に悩む人の多くは、天気の崩れや台風・前線の通過といった気圧変化の影響を受けていることが知られています。特に気圧が急激に下がるタイミングでは、血管が拡張して周囲の神経を圧迫し、片頭痛や天気痛（気象病）が誘発されやすくなります。

厚生労働省の各種調査や関連研究によれば、日本における天気痛の潜在的な悩み層は約1,000万人規模にのぼると言われており、頭痛・めまい・関節痛・倦怠感など、日常生活や仕事のパフォーマンスに影響を与えるケースも少なくありません。

一方で、「なんとなく今日は頭が痛くなりそう」という感覚を、具体的な気圧データと結びつけて把握できるサービスはまだ限定的です。当社は、公的データ（気象庁）を基盤としたシンプルで信頼性のある頭痛予報ツールが必要と考え、「ずつけあ」を開発・リリースしました。

２.「ずつけあ」サービス概要

サービス名：ずつけあ（ZutsuCare）

キャッチコピー：気圧で読む頭痛予報

カテゴリ：ヘルスケア／頭痛予報・気象病対策Webアプリ

対応プラットフォーム：Web（ブラウザ）／iOS／Android ※PWAとしてホーム画面追加にも対応

料金：完全無料（全機能ご利用可能／0円）

対応言語：日本語

データソース：気象庁（www.jma.go.jp）のリアルタイム気象データを活用

公式サイト：https://zutsucare.com/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6760262384

Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molto.ohmyheadeache

3. 「ずつけあ」の特長

■ 特長１.気象庁の公的データをリアルタイム分析

「ずつけあ」は、気象庁（jma.go.jp）が提供する公的気象データをベースに、気圧の変化速度を独自に分析。民間データに依存しない、信頼性の高いリアルタイム頭痛予報を実現します。

■ 特長２. 頭痛リスクを4段階で直感表示

専門的な気圧データも、4段階のアラートにシンプル変換。

今日・明日・明後日の体調リスクを、一目で把握できます。

・ 快適 ／ やや注意 ／ 注意 ／ 警戒 の4段階で頭痛リスクを表示

・ 気圧が急降下するタイミングを事前にアラートでお知らせ

■ 特長３. 片頭痛・天気痛・気象病・花粉症をオールインワン

気圧だけでなく、3日間天気予報・10種類対応の花粉飛散情報・頭痛ダイアリーを1つのアプリに集約。春先の「花粉症＋気圧」のダブルパンチ対策にも有効です。

■ 特長４. ワンタップで記録できる「頭痛ダイアリー」

頭痛の強さ・種類・服薬状況をワンタップで記録できるシンプル設計。蓄積したデータは、自分の頭痛傾向を把握したり、医療機関での相談にも活用できます。

■ 特長５. Web／iOS／Androidすべてで「完全無料」

サブスクリプションや課金要素なし。誰でもすぐに使える“まず試せる”設計で、頭痛・気象病対策を日常の習慣にします。

4. 主な機能一覧

・頭痛予報（4段階予測）

気圧の変化速度を解析し、頭痛リスクを「快適／やや注意／注意／警戒」の4段階で表示。

・気圧リアルタイム監視

気象庁データを用いたリアルタイム気圧モニタリング。

・48時間気圧変化グラフ

過去～未来48時間の気圧推移を可視化し、急降下のタイミングを直感的に把握可能。

・3日間天気予報

気象庁データに基づく3日間の天気・気温・降水確率を表示。

・花粉飛散情報（10種類対応）

スギ・ヒノキを含む10種類の花粉飛散状況をリアルタイムに確認。

・頭痛ダイアリー

頭痛の強さ・種類・服薬状況をワンタップで記録できる日記機能。

・気圧急降下アラート

急激な気圧低下が予測される場合にアラートで事前通知。

5. こんな方におすすめ

・ 天気が崩れる前に頭痛がする方（低気圧頭痛・前線通過時の頭痛）

・ 台風や梅雨の時期に体調を崩しやすい方

・ 片頭痛・偏頭痛持ちで、発作を事前に予防したい方

・ 天気痛・気象病と診断された方、あるいはその疑いがある方

・ 花粉症と頭痛が同じ時期に出やすい方

・ 家族（子ども・配偶者・高齢者）の体調変化を事前に把握したい方

・ 医療機関への受診時に、頭痛の頻度や誘因を記録として持参したい方

6. 気圧と頭痛・天気痛の関係 ■ 気圧の変化で頭痛が起きる理由

気圧が低下すると、体内の圧力バランスが崩れ、血管が拡張して周囲の神経を圧迫します。これが片頭痛や天気痛の主要な原因のひとつとされ、特に前線通過時や台風接近時に症状が出やすくなります。「ずつけあ」は気象庁のリアルタイム気圧データを分析し、頭痛リスクを事前に予測します。

■ 天気痛・気象病とは

天気痛（気象病）は、気圧・気温・湿度などの気象変化によって引き起こされる体調不良の総称で、頭痛・めまい・関節痛・だるさなどの症状があります。日本では約1,000万人が悩んでいると言われており、社会的にも注目の高い健康課題です。「ずつけあ」は気圧の変化速度を監視し、頭痛リスクを4段階（快適・やや注意・注意・警戒）で予測します。

■ 片頭痛と花粉症の関係

花粉症と片頭痛は同時に悪化することがあります。花粉によるアレルギー反応で鼻腔が腫れると副鼻腔の圧力が変化し、頭痛を誘発します。春は気圧変動が大きい季節でもあるため、天気痛と花粉症のダブルパンチになりやすい時期です。「ずつけあ」は気圧データと花粉飛散情報の両方を1画面で確認できます。

■ 低気圧で頭痛がする時の対策

1. 気圧が下がる前に、主治医に相談のうえ鎮痛剤を早めに服用する

2. 耳のマッサージで内耳の血行を改善する

3. カフェインを適量摂取する

4. 十分な睡眠と規則正しい生活を意識する

5. アプリで気圧変化を事前に把握し、予定を調整する

「ずつけあ」では、こうした対策を“打てるタイミング”を気圧データから逆算してお知らせします。

7. 想定ユースケース

・ 【働く方】大事な会議や外出の前日に頭痛リスクを確認し、早めの対策と予定調整に活用。

・ 【学生・受験生】試験・模試前日の体調管理や、学習計画の調整に。

・ 【子育て家庭】低気圧時の子どもの不調・ぐずりの原因把握や、お出かけ計画の参考に。

・ 【アスリート・運動習慣のある方】練習・試合日のコンディショニング判断材料に。

・ 【医療機関への受診時】頭痛ダイアリーの記録を、診察時のコミュニケーションツールとして活用。

9. アプリイメージ画像

10. よくあるご質問（FAQ）

Q1. 気圧の変化で頭痛が起きるのはなぜですか？

A. 気圧が低下すると、体内の圧力バランスが崩れ、血管が拡張して周囲の神経を圧迫します。これが片頭痛や天気痛の原因です。特に気圧が急激に下がる前線通過時や台風接近時に症状が出やすくなります。「ずつけあ」では気象庁のリアルタイム気圧データを分析し、頭痛リスクを事前に予測します。

Q2. 天気痛・気象病とは何ですか？

A. 天気痛（気象病）は、気圧・気温・湿度などの気象変化によって引き起こされる体調不良の総称です。頭痛・めまい・関節痛・だるさなどの症状があり、日本では約1,000万人が悩んでいると言われています。「ずつけあ」は気圧の変化速度を監視し、頭痛リスクを4段階（快適・やや注意・注意・警戒）で予測します。

Q3. 片頭痛と花粉症の関係は？

A. 花粉症と片頭痛は同時に悪化することがあります。花粉によるアレルギー反応で鼻腔が腫れると副鼻腔の圧力が変化し、頭痛を誘発します。また、春は気圧変動が大きい季節でもあり、天気痛と花粉症のダブルパンチになりやすい時期です。「ずつけあ」では気圧データと花粉飛散情報の両方を確認できます。

Q4. 低気圧で頭痛がする時の対策は？

A. １.気圧が下がる前に鎮痛剤を服用する（主治医の指示に従ってください）、２.耳のマッサージで内耳の血行を改善する、３.カフェインを適量摂取する、４.十分な睡眠をとる、５.気圧の変化を事前に把握して予防する、などが効果的とされています。「ずつけあ」のアプリで気圧変化を事前にチェックし、早めの対策を行うのがおすすめです。

11. ご利用方法

Webブラウザから https://zutsucare.com/ にアクセス（インストール不要で即利用可能）

iOS端末の場合はApp Store（App ID: 6760262384）よりダウンロード

Android端末の場合はブラウザからPWAとしてホーム画面に追加することで、アプリのように利用可能

主要画面：ホーム／気圧・頭痛予報（/pressure）／天気予報（/weather）／花粉情報（/pollen）／頭痛ダイアリー（/diary）

12. 今後の展開

当社は「ずつけあ」を通じて、天気痛・気象病に悩むすべての方の“不調とうまく付き合うセルフケア習慣”を支援してまいります。今後は、頭痛ダイアリーの分析機能強化、通知の最適化、地域別・季節別の情報拡充などを予定しています。引き続きユーザーの声を反映しながら、より精度の高い頭痛予報プラットフォームへと進化させていきます。

13. 運営会社概要

会社名：もると株式会社

事業内容：ヘルスケア関連Webサービス／アプリケーションの企画・開発・運営

提供サービス：頭痛予報アプリ「ずつけあ（ZutsuCare）」https://zutsucare.com/

14. 本件に関するお問い合わせ

もると株式会社 広報担当

サービス名：ずつけあ

公式サイト：https://zutsucare.com/

利用規約：https://zutsucare.com/terms

プライバシーポリシー：https://zutsucare.com/privacy

※本サービスは医療行為を行うものではなく、頭痛の診断・治療を目的としたものではありません。症状が続く場合は必ず医療機関にご相談ください。

※「気象庁」「気象庁データ」は気象庁の公表情報を指します。商標・権利は各権利者に帰属します。