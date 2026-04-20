従来モデル比最大6倍の高速スキャンと、小型・軽量化を実現したレーザーレーダ「APDIS MV5X」を発売









APDIS MV5X APDIS MV5X





株式会社ニコンは、レーザーレーダのラインナップから最新製品「APDIS MV5X」を発売します。APDISシリーズの従来モデルである「APDIS MV4x0」シリーズの実績ある技術を基に、「APDIS MV5X」は小型・軽量でありながら高速・高精度な非接触自動測定を実現し、製造プロセスの品質向上に貢献します。