歌役者9Lana、デビュー3年目へ突入。最新イラスト解禁。
9Lana 最新イラスト
歌役者9Lanaが、本日4月19日、デビュー2周年を迎え、3年目へと突入した。
テレビアニメ『ポケットモンスター』エンディングテーマ「Let me battle」での異例の大抜擢によりメジャーデビューを果たした9Lana。以降、その勢いは一切衰えることなく、コンスタントにリリースを重ねてきた。
『BALALAIKA』『チンチロリズム』といった独自のリズムセンスが光る楽曲から、『右ポケット』のような繊細なバラード、さらには自身で作詞作曲を手がけた全編ラップの『Only Way』までジャンルも表現も縦横無尽に行き来し、“歌役者”という唯一無二の存在感を確立。
中でも、内緒のピアスのカバー楽曲「プロポーズ」は、日本のみならずアメリカ・メキシコを中心に海外リスナーから高い評価を獲得。グローバルにファンベースを拡大し続けている。さらに同楽曲は、6月開催の「MUSIC AWARDS JAPAN」にて“BEST Global Hit from JAPAN”にも選出されるなど、その存在感を世界に示している。
そして、最新曲「DYNA MIND」は、“無意識の壁を打ち砕く”自己革命アンセム。
アグレッシブかつ自在に変化するボーカルワークが話題を呼び、国内外で高い評価を獲得している。 そして本日、3年目突入のタイミングで新イラストを公開。 イラストレーター・メレ氏による新アイコンは、これまでよりもクールで洗練された印象へと進化。2年間の軌跡と、その先にあるさらなる飛躍を感じさせるイラストとなっている。 3年目の9Lanaは、これまで以上に精力的な活動を予定。 「3年目も、素敵なお知らせを。」 その言葉の先に待つ未来に、ぜひ期待してほしい。 ▼9Lanaコメント メジャーデビューをしてから2年が経ちました。まだまだ初めてのことや新しい挑戦ばかりで、がむしゃらに目の前のことをひとつずつこなしていくような感覚でいます。それでも楽しく音楽に取り組めているのは周りの方々や支えてくださるリスナーの皆様がいてくださったからです。3年目も素敵なお知らせができるよう少しずつ前進していきたいと思っています！3年目もよろしくお願いします！ Lyrics：Tana.H Music：Marchin / Tana.H / KOHEI KIRIAKE Piano：宗正恭平 Violin：大谷舞 Illust：DENN 配信リンク： https://9lana.lnk.to/DYNAMIND ▼９Lana Profile 歌役者9Lana。 9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。 まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。 ▼9Lana Official HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/ TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc X：https://x.com/9Lana2?s=20 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/ 9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/
DYNA MIND
DYNA MIND
アグレッシブかつ自在に変化するボーカルワークが話題を呼び、国内外で高い評価を獲得している。
そして本日、3年目突入のタイミングで新イラストを公開。
イラストレーター・メレ氏による新アイコンは、これまでよりもクールで洗練された印象へと進化。2年間の軌跡と、その先にあるさらなる飛躍を感じさせるイラストとなっている。
3年目の9Lanaは、これまで以上に精力的な活動を予定。
「3年目も、素敵なお知らせを。」
その言葉の先に待つ未来に、ぜひ期待してほしい。
▼9Lanaコメント
メジャーデビューをしてから2年が経ちました。まだまだ初めてのことや新しい挑戦ばかりで、がむしゃらに目の前のことをひとつずつこなしていくような感覚でいます。それでも楽しく音楽に取り組めているのは周りの方々や支えてくださるリスナーの皆様がいてくださったからです。3年目も素敵なお知らせができるよう少しずつ前進していきたいと思っています！3年目もよろしくお願いします！
Lyrics：Tana.H
Music：Marchin / Tana.H / KOHEI KIRIAKE
Piano：宗正恭平
Violin：大谷舞
Illust：DENN
配信リンク： https://9lana.lnk.to/DYNAMIND
▼９Lana Profile
歌役者9Lana。
9つの声質を操るカメレオンボイスの持ち主。
まるで楽曲の主人公が憑依したと思わせるほどの、“声”のコントロールは絶品。」。その中でも９Lana特有の「がなり声」は特に定評がある。2023年から自身オリジナル曲「右ポケット」「BALALAIKA」「GAME」の3曲を立て続けに配信リリースし2024年4月に大人気アニメのエンディングテーマを担当する形でメジャーデビューを果たす。その後着実にリリースを重ね、2025年3月には韓国の歌い手「AKUGETSU」とのコラボ楽曲「MONOLOG」をリリースし活動の幅を世界に広げつつある。特に、内緒のピアスのカバー曲「プロポーズ」ではビルボードジャパンソングスにランクインするなど海外で高い評価を受けている。
▼9Lana Official
HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/
TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc
X：https://x.com/9Lana2?s=20
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw
Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/
9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/