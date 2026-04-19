歌役者9Lana、デビュー3年目へ突入。最新イラスト解禁。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ9Lana 最新イラスト

歌役者9Lanaが、本日4月19日、デビュー2周年を迎え、3年目へと突入した。

テレビアニメ『ポケットモンスター』エンディングテーマ「Let me battle」での異例の大抜擢によりメジャーデビューを果たした9Lana。以降、その勢いは一切衰えることなく、コンスタントにリリースを重ねてきた。

『BALALAIKA』『チンチロリズム』といった独自のリズムセンスが光る楽曲から、『右ポケット』のような繊細なバラード、さらには自身で作詞作曲を手がけた全編ラップの『Only Way』までジャンルも表現も縦横無尽に行き来し、“歌役者”という唯一無二の存在感を確立。

中でも、内緒のピアスのカバー楽曲「プロポーズ」は、日本のみならずアメリカ・メキシコを中心に海外リスナーから高い評価を獲得。グローバルにファンベースを拡大し続けている。さらに同楽曲は、6月開催の「MUSIC AWARDS JAPAN」にて“BEST Global Hit from JAPAN”にも選出されるなど、その存在感を世界に示している。

そして、最新曲「DYNA MIND」は、“無意識の壁を打ち砕く”自己革命アンセム。