《27卒》伊藤忠商事が男女・文系首位、理系首位はＮＴＴデータ。2位は男子・住友商事、女子・文系が全日本空輸、理系が伊藤忠商事。

株式会社文化放送キャリアパートナーズ

株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。

2026年3月30日に総合順位、4月6日に業種別順位、4月13日にIT業界ジャンル別順位を発表しましたが、今回は「男女・文理別順位」を発表いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象 就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【男女・文理別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆男子順位TOP10◆

1位 伊藤忠商事

2位 住友商事

3位 日本生命保険

4位 大和証券グループ

5位 三菱商事

6位 博報堂

7位 東京海上日動火災保険

8位 本田技研工業

9位 富士フイルムグループ

10位 三井住友信託銀行

◆女子順位TOP10◆

1位 伊藤忠商事

2位 全日本空輸（ＡＮＡ）

3位 丸紅

4位 大和証券グループ

5位 博報堂

6位 日本航空（ＪＡＬ）

7位 大日本印刷

8位 日本生命保険

9位 Ｓｋｙ

10位 ＳＭＢＣ日興証券

◆文系順位TOP10◆

1位 伊藤忠商事

2位 全日本空輸（ＡＮＡ）

3位 大和証券グループ

4位 日本生命保険

5位 博報堂

6位 丸紅

7位 住友商事

8位 大日本印刷

9位 Ｄａｉｉｃｈｉ Ｌｉｆｅグループ（第一生命）

10位 東京海上日動火災保険

◆理系順位TOP10◆

1位 ＮＴＴデータ

2位 伊藤忠商事

3位 本田技研工業

4位 富士フイルムグループ

5位 ソニー

6位 住友商事

7位 味の素

8位 Ｓｋｙ

9位 住友林業

10位 丸紅

その他詳細については、下記よりDLしていただけます。

また、総合順位については2026年3月30日配信のリリース、

業種別については2026年4月6日配信のリリース、

IT業界ジャンル別順位については2026年4月13日配信のリリースをご覧ください。

▽2026年3月30日配信

《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html

▽2026年4月6日配信

《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000090419.html

▽2026年4月13日配信

《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、通信系はＮＴＴ東日本。他、ユーザー系など8区分発表。

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000090419.html

https://prtimes.jp/a/?f=d90419-81-753a9efb40dc8a09b3d8fac52c43e5ba.pdf

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■調査概要

調査名 ：2027入社希望者対象 就職活動[前半] 就職ブランドランキング調査

調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員 （現大学4年生、現大学院2年生）

調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15

調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート

文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート

文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)

└総得票数 ：59,745票

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ

担当者：高野

Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp

ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/