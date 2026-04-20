《27卒》伊藤忠商事が男女・文系首位、理系首位はＮＴＴデータ。2位は男子・住友商事、女子・文系が全日本空輸、理系が伊藤忠商事。

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株式会社文化放送キャリアパートナーズ


株式会社文化放送キャリアパートナーズ（本社：東京都港区、社長：平田眞人） 就職情報研究所は、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査」の結果を発表しました。本調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものです。



2026年3月30日に総合順位、4月6日に業種別順位、4月13日にIT業界ジャンル別順位を発表しましたが、今回は「男女・文理別順位」を発表いたします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2027年入社希望者対象　就職活動[前半]就職ブランドランキング調査【男女・文理別】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆男子順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　住友商事


3位　日本生命保険


4位　大和証券グループ


5位　三菱商事


6位　博報堂


7位　東京海上日動火災保険


8位　本田技研工業


9位　富士フイルムグループ


10位　三井住友信託銀行








◆女子順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　全日本空輸（ＡＮＡ）


3位　丸紅


4位　大和証券グループ


5位　博報堂


6位　日本航空（ＪＡＬ）


7位　大日本印刷


8位　日本生命保険


9位　Ｓｋｙ


10位　ＳＭＢＣ日興証券








◆文系順位TOP10◆


1位　伊藤忠商事


2位　全日本空輸（ＡＮＡ）


3位　大和証券グループ


4位　日本生命保険


5位　博報堂


6位　丸紅


7位　住友商事


8位　大日本印刷


9位　Ｄａｉｉｃｈｉ　Ｌｉｆｅグループ（第一生命）


10位　東京海上日動火災保険








◆理系順位TOP10◆


1位　ＮＴＴデータ


2位　伊藤忠商事


3位　本田技研工業


4位　富士フイルムグループ


5位　ソニー


6位　住友商事


7位　味の素


8位　Ｓｋｙ


9位　住友林業


10位　丸紅








その他詳細については、下記よりDLしていただけます。



また、総合順位については2026年3月30日配信のリリース、


業種別については2026年4月6日配信のリリース、


IT業界ジャンル別順位については2026年4月13日配信のリリースをご覧ください。



▽2026年3月30日配信


《2027年卒》伊藤忠商事が7年連続首位、就活人気は商社・金融が堅調、“安定×成長”と“インターン重視”がトレンドに[就職ブランド調査：2027年卒対象・前半]


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000090419.html



▽2026年4月6日配信


《2027年卒業種別人気》金融は大和証券、食品は味の素、ホテル・レジャー・旅行はニュー・オータニが首位。その他業界は2年連続首位。


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000078.000090419.html



▽2026年4月13日配信


《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはＳｋｙ、通信系はＮＴＴ東日本。他、ユーザー系など8区分発表。


http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000090419.html


https://prtimes.jp/a/?f=d90419-81-753a9efb40dc8a09b3d8fac52c43e5ba.pdf


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■調査概要


調査名 ：2027入社希望者対象　就職活動[前半]　就職ブランドランキング調査


調査対象 ：2027年春入社希望の「ブンナビ」会員　（現大学4年生、現大学院2年生）


調査期間 ：開始:2025/10/1 ～ 終了:2026/3/15


調査方法 ：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート


文化放送キャリアパートナーズ主催の就職イベント会場でのアプリアンケート


文化放送キャリアパートナーズ就職雑誌＆デジタルブック内QRコードアンケート


　　＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式


有効回答数 ：19,071（うち男子9089・女子9982／文系13638・理系5433)


└総得票数 ：59,745票



■本件に関するお問い合わせ先


企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ


担当者：高野


Ｅmail：sjk@careerpartners.co.jp


ＵＲＬ：https://www.careerpartners.co.jp/laboratory/