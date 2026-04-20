URBAN EARTH BBQ 熊谷駅ビル店2026年4月23日(木) リニューアルオープン！
開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。
熊谷の空と街を見渡すこの場所で、
特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。
熊谷駅直結の「アズ熊谷」（埼玉県熊谷市）屋上にて、
株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする
屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、2026年4月23日（木）リニューアルオープン！
より快適にお楽しみいただける空間へと生まれ変わります。
仕事帰りにふらっと。
休日は仲間や家族とゆっくり。
日常のすぐそばで、
非日常を楽しめるアウトドア空間です。
「URBAN EARTH BBQ」のコンセプトは、“都心のアウトドア空間”。
熊谷の街を一望する開放的な空間で、
厳選食材のBBQと、種類豊富なドリンクを心ゆくまで。
都会の中で、空を感じるBBQ体験
厳選食材を使用したBBQコースと、
種類豊富なドリンク飲み放題で、
誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。
今シーズンは、
食材・ドリンクともにパワーアップし、
さらに満足度の高い体験へ進化しました。
手ぶらOK × 駅直結 × 全天候型
・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ
・熊谷駅直結の好アクセス
・雨でも安心のテント完備
日常の延長で、少しだけ非日常を。
気軽さと特別感がちょうどいいアウトドア体験。
春の平日限定プラン 登場
4月28日までの平日限定。春の空の下、お得に楽しむ特別なひとときを。
オープンを記念して、
平日だけのお得な限定プランをご用意しました。
仕事終わりに、ちょっと贅沢なご褒美時間を。
■実施期間
2026年4月23日(木) ～ 2026年4月28日(火)まで（平日限定）
■メニュー
・厚切り豚ステーキ
・ジューシー鶏ステーキ
・フランクフルト
・焼き野菜
・枝豆
・コーンバター
・焼きおにぎり
・飲み放題付き
■価格（税込）
・アルコール飲み放題（2時間）4,200円
・ソフトドリンク飲み放題（2時間）3,600円
気軽に楽しめて、しっかり満足。
“ちょうどいい贅沢”を平日に。
選べるBBQコースも充実
厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ
■『カジュアルBBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
4,950円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
4,400円（税込）
メインが3種のボリュームステーキ
■『厚切りステーキの豪快BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
5,610円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
5,060円（税込）
■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
7,590円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
7,040円（税込）
■『持ち込みコース』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
3,850円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
3,300円（税込）
・キッズソフトドリンク飲み放題
1,320円（税込）
※お客様のお好きな食材をお持ち込みいただけます。
面倒なコンロの設置もなく、お手軽にBBQを満喫いただけます♩
■キッズセット
・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）
■開催概要
（1）実施期間
2026年4月23日（木）～2026年10月（予定）
（2）営業時間
平日：16:00～22:00
土日祝：11:00～22:00
■予約WEBサイト
https://bbq.urban-earth.jp/kumagaya/
■場所
所在地：埼玉県熊谷市筑波2-115 アズ熊谷屋上
アクセス：熊谷駅直結
お問合せ：070-6657-7306
前日の12時まで：WEBでのみ予約可
前日の12時以降：電話でのみ予約可
（株式会社スタンドケイ）