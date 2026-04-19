ココ ガーデンリゾート オキナワ【こどもの日・母の日・父の日】飲茶三昧ランチイベント☆こどもの日はキッズブッフェ登場＆幼児無料♪
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ
特別な日のランチに♪ オーダーを受けてから作る本格飲茶
ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ）は、5～6月のこどもの日、母の日、父の日に合わせて、レストラン「マカンマカン」(https://cocogarden.com/restaurants/)の飲茶三昧ランチイベントを開催いたします。それぞれの期間に、特別料金やスペシャルメニューがスタンバイ。
レストラン「マカンマカン」
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ
【5月2日～5日限定】キッズメニューを取り揃えたブッフェコーナー登場！
こどもの日に合わせ、5月2日～5日までの4日間限定でキッズメニューを取り揃えたブッフェコーナーが登場。母の日、父の日には、お母様とお父様の特別料金をご用意いたします。
5月2日～5月5日限定で、キッズメニューを取り揃えたブッフェコーナーが登場♪
できたての点心や温菜、麺料理、デザートの数々を高台の見晴らしのよいレストランで、ご家族や友人と、心ゆくまでお楽しみください。
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチのデザートイメージ
レストラン「マカンマカン」
■飲茶三昧ランチイベント
【レストラン】マカンマカン
【時間】11：15～14：30 ※下記イベント期間に限る／90分制
【料金】大人 \3,800、小学生\1,900、幼児（3～5歳）\1,150
※税・サービス料込 ※写真はイメージです
「飲茶三昧」ランチ :
https://cocogarden.com/restaurants/lunch/
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ
◎こどもの日スペシャルデー
【期間】2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）
【内容】
1）２日前までのご予約で
・大人1名につき幼児（3～5歳）1名無料（通常料金\1,150）
・小学生は特別料金\1,650（通常料金\1,900）
2）鶏の唐揚げ、ハムとコーンの炒飯など、お子様が楽しめるキッズブッフェが登場
◎母の日サンクスデー
【期間】2026年5月9日（土）・10日（日）
※オーダーバイキングではなくブッフェ形式となります。
【内容】
1）２日前までのご予約で
・お母様は\390（サンキュー）OFF
・大人1名につき小学生または幼児（3～5歳）1名半額
2）ソフトドリンクフリーフロー
◎父の日サンクスデー
【期間】2026年6月20日（土）・21日（日）
【内容】
1）２日前までのご予約で
・お父様はビールまたは泡盛1杯プレゼント
・お父様は\390（サンキュー）OFF
・大人1名につき小学生または幼児（3～5歳）1名半額
2）ソフトドリンクフリーフロー
飲茶三昧ランチイベント :
https://cocogarden.com/news/detail.php?id=201
【飲茶三昧ランチ】メニュー例[表: https://prtimes.jp/data/corp/24632/table/1010_1_d122b1e1c8aa2f388de7d338f3aeaadb.jpg?v=202604190151 ]
＊上記のほか、前菜、中華粥、麺コーナー、6種の中国茶などをご用意しています。お好きなだけお楽しみいただけます。
ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄県うるま市
2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に見晴らしのよいガーデンプールがあり、プールを囲むようにコテージ棟が点在します。椰子の木や亜熱帯の花が咲き、我が家のように寛げる心地よさを追求した大人のリゾートとして、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案。
ココ ガーデンリゾート オキナワ :
https://cocogarden.com/
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄本島 うるま市
ご滞在中の珈琲サービス、ライブラリー、レンタサイクルやプライベートカーなどココスタイルのおもてなし(https://cocogarden.com/cocostyle/)や2連泊以上（一部期間3連泊）のお客様へのClub CoCo（クラブココ）が快適なリゾートライフを演出します。
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄県うるま市
Club CoCo（クラブココ） :
https://cocogarden.com/clubcoco/
オーダーを受けて調理する小籠包やフカヒレ焼売などのアツアツ点心、マンゴープリン他スイーツを心ゆくまで味わえる飲茶三昧ランチとディナーが人気のレストラン「マカンマカン」。美と健康をテーマに身体にやさしい沖縄食材を使ったヘルシーな朝食も好評です。
レストラン「マカンマカン」朝食イメージ
水中で流れるヒーリングミュージックでココロもカラダもリラックスするガーデンプール、昨秋オープンしたフィットネスルーム、島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使うご当地トリートメントが人気の「ココスパ」、「てふてふライブラリーラウンジ」でのドリンクサービス8:00-21:00など、ゆったりとお寛ぎください。
島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使ったトリートメントが人気の「ココスパ」
ハーブティーなどのドリンクや、沖縄の写真集や書籍が揃う「てふてふライブラリーラウンジ」
「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄本島 うるま市
アクセス :
https://cocogarden.com/access/
グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com/)」へは定時シャトルバスで15分。
グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」沖縄本島 恩納村
※画像はイメージです
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EdFkRoX4MrY ]