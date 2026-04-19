ココ ガーデンリゾート オキナワ【こどもの日・母の日・父の日】飲茶三昧ランチイベント☆こどもの日はキッズブッフェ登場＆幼児無料♪

特別な日のランチに♪ オーダーを受けてから作る本格飲茶

株式会社H.P.D.コーポレーション「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ

ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)（沖縄県うるま市 マネージャー：佐和田ひとみ）は、5～6月のこどもの日、母の日、父の日に合わせて、レストラン「マカンマカン」(https://cocogarden.com/restaurants/)の飲茶三昧ランチイベントを開催いたします。それぞれの期間に、特別料金やスペシャルメニューがスタンバイ。

【5月2日～5日限定】キッズメニューを取り揃えたブッフェコーナー登場！

レストラン「マカンマカン」「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ

こどもの日に合わせ、5月2日～5日までの4日間限定でキッズメニューを取り揃えたブッフェコーナーが登場。母の日、父の日には、お母様とお父様の特別料金をご用意いたします。

5月2日～5月5日限定で、キッズメニューを取り揃えたブッフェコーナーが登場♪

できたての点心や温菜、麺料理、デザートの数々を高台の見晴らしのよいレストランで、ご家族や友人と、心ゆくまでお楽しみください。

■飲茶三昧ランチイベント

「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチのデザートイメージレストラン「マカンマカン」

【レストラン】マカンマカン

【時間】11：15～14：30 ※下記イベント期間に限る／90分制

【料金】大人 \3,800、小学生\1,900、幼児（3～5歳）\1,150

※税・サービス料込 ※写真はイメージです

「飲茶三昧」ランチ :https://cocogarden.com/restaurants/lunch/「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ「ココ ガーデンリゾート オキナワ」飲茶三昧ランチイメージ◎こどもの日スペシャルデー

【期間】2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）

【内容】

1）２日前までのご予約で

・大人1名につき幼児（3～5歳）1名無料（通常料金\1,150）

・小学生は特別料金\1,650（通常料金\1,900）

2）鶏の唐揚げ、ハムとコーンの炒飯など、お子様が楽しめるキッズブッフェが登場

◎母の日サンクスデー

【期間】2026年5月9日（土）・10日（日）

※オーダーバイキングではなくブッフェ形式となります。

【内容】

1）２日前までのご予約で

・お母様は\390（サンキュー）OFF

・大人1名につき小学生または幼児（3～5歳）1名半額

2）ソフトドリンクフリーフロー

◎父の日サンクスデー

【期間】2026年6月20日（土）・21日（日）

【内容】

1）２日前までのご予約で

・お父様はビールまたは泡盛1杯プレゼント

・お父様は\390（サンキュー）OFF

・大人1名につき小学生または幼児（3～5歳）1名半額

2）ソフトドリンクフリーフロー

【飲茶三昧ランチ】メニュー例

飲茶三昧ランチイベント :https://cocogarden.com/news/detail.php?id=201[表: https://prtimes.jp/data/corp/24632/table/1010_1_d122b1e1c8aa2f388de7d338f3aeaadb.jpg?v=202604190151 ]

＊上記のほか、前菜、中華粥、麺コーナー、6種の中国茶などをご用意しています。お好きなだけお楽しみいただけます。

ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)

「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄県うるま市

2万3千平方メートル （約7千坪）の敷地の中心に見晴らしのよいガーデンプールがあり、プールを囲むようにコテージ棟が点在します。椰子の木や亜熱帯の花が咲き、我が家のように寛げる心地よさを追求した大人のリゾートとして、豊かな自然と沖縄の文化に囲まれた過ごし方をご提案。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄本島 うるま市

ご滞在中の珈琲サービス、ライブラリー、レンタサイクルやプライベートカーなどココスタイルのおもてなし(https://cocogarden.com/cocostyle/)や2連泊以上（一部期間3連泊）のお客様へのClub CoCo（クラブココ）が快適なリゾートライフを演出します。

「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄県うるま市Club CoCo（クラブココ） :https://cocogarden.com/clubcoco/

オーダーを受けて調理する小籠包やフカヒレ焼売などのアツアツ点心、マンゴープリン他スイーツを心ゆくまで味わえる飲茶三昧ランチとディナーが人気のレストラン「マカンマカン」。美と健康をテーマに身体にやさしい沖縄食材を使ったヘルシーな朝食も好評です。

レストラン「マカンマカン」朝食イメージ

水中で流れるヒーリングミュージックでココロもカラダもリラックスするガーデンプール、昨秋オープンしたフィットネスルーム、島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使うご当地トリートメントが人気の「ココスパ」、「てふてふライブラリーラウンジ」でのドリンクサービス8:00-21:00など、ゆったりとお寛ぎください。

島マースやウコン、ハイビスカスなど沖縄の天然素材を使ったトリートメントが人気の「ココスパ」ハーブティーなどのドリンクや、沖縄の写真集や書籍が揃う「てふてふライブラリーラウンジ」「ココ ガーデンリゾート オキナワ」沖縄本島 うるま市アクセス :https://cocogarden.com/access/

グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com/)」へは定時シャトルバスで15分。

グループホテル「ルネッサンス リゾート オキナワ」沖縄本島 恩納村

※画像はイメージです

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EdFkRoX4MrY ]