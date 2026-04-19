「予想問題本当にあたるから、めちゃくちゃ信頼してます。」ゴールデンウィークはTACの法規集中対策、一択！
あびるように法規を解く！
法規特訓テスト【5/5(祝火)実施】
ここまでやればさすがに大丈夫だろう、そのくらいの量を用意しました！
▼実施形態：会場受験／自宅受験／教材販売
▼講義日：会場【5/5(祝火)実施】／自宅受験【4/24(金)教材発送】
▼申込期日：
自宅受験の場合、4/17(金)まで
会場受験の場合 5/5(祝・火)まで ※ネット申込は5/1(金)まで
▼受講料：5,500円
＜過去受講生の声＞
「この強制的な「法規慣れ」で感覚が戻った。」「法規はこんな風に問題をあびて、法令集などの創意工夫を自分でやるのが一番点数伸びる」
★詳細とお申込みはこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkitokkunn.html
対策すべき箇所の厳選はTACに任せて！
「告示」出題予想講座 【5/4(祝月)申込締切】
厳選した問題を解説、自分でやるより「圧倒的な効率の良さ」
▼講義日：5/6(水・祝)10:00~17:20
▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座
▼申込期日：オンラインライブ通信講座【5/4(月・祝)まで】／Web通信講座【7/16(木)まで】
▼受講料：11,000円
＜過去受講生の声＞
「明確で簡潔。親切で丁寧。」「基準法や施行令にも触れながらページを見返して進んでいたのがよかった。」
★詳細とお申込みはこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_kokuji.html
どうせなら直近3年分まとめて対策しちゃいましょう！
法改正出題予想講座 【4/27(月)申込締切】
直近3年分の法改正をまとめて対策！
▼講義日：4/29(水・祝)より順次
▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座
▼申込期日：オンラインライブ通信講座【4/27(月)まで】／Web通信講座【7/16(木)まで】
▼受講料：11,000円~
＜過去受講生の声＞
「この先生の解説能力は尋常じゃない。なんとくボンヤリしながら解いていたのが完全に理解、整理出来ました。」「法改正に関してほぼ怖さがなくなりました！」
★詳細とお申込みはこちらから
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkaisei.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/