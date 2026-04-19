「予想問題本当にあたるから、めちゃくちゃ信頼してます。」ゴールデンウィークはTACの法規集中対策、一択！

法規特訓テスト【5/5(祝火)実施】

TAC株式会社あびるように法規を解く！

ここまでやればさすがに大丈夫だろう、そのくらいの量を用意しました！

▼実施形態：会場受験／自宅受験／教材販売

▼講義日：会場【5/5(祝火)実施】／自宅受験【4/24(金)教材発送】

▼申込期日：

自宅受験の場合、4/17(金)まで

会場受験の場合 5/5(祝・火)まで ※ネット申込は5/1(金)まで

▼受講料：5,500円



＜過去受講生の声＞

「この強制的な「法規慣れ」で感覚が戻った。」「法規はこんな風に問題をあびて、法令集などの創意工夫を自分でやるのが一番点数伸びる」

★詳細とお申込みはこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkitokkunn.html

「告示」出題予想講座 【5/4(祝月)申込締切】

対策すべき箇所の厳選はTACに任せて！

厳選した問題を解説、自分でやるより「圧倒的な効率の良さ」

▼講義日：5/6(水・祝)10:00~17:20

▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座

▼申込期日：オンラインライブ通信講座【5/4(月・祝)まで】／Web通信講座【7/16(木)まで】

▼受講料：11,000円



＜過去受講生の声＞

「明確で簡潔。親切で丁寧。」「基準法や施行令にも触れながらページを見返して進んでいたのがよかった。」

★詳細とお申込みはこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_kokuji.html

法改正出題予想講座 【4/27(月)申込締切】

どうせなら直近3年分まとめて対策しちゃいましょう！

直近3年分の法改正をまとめて対策！

▼講義日：4/29(水・祝)より順次

▼受講メディア：オンラインライブ通信講座／Web通信講座

▼申込期日：オンラインライブ通信講座【4/27(月)まで】／Web通信講座【7/16(木)まで】

▼受講料：11,000円~



＜過去受講生の声＞

「この先生の解説能力は尋常じゃない。なんとくボンヤリしながら解いていたのが完全に理解、整理出来ました。」「法改正に関してほぼ怖さがなくなりました！」

★詳細とお申込みはこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_crs_1kyu_houkaisei.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/