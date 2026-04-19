フェンシング　女子フルーレ・ワールドカップ個人戦で 東晟良選手が銅メダル獲得！

公益社団法人日本フェンシング協会

現地時間2026年4月18日（土）、エジプト・カイロで開催された女子フルーレ・ワールドカップ個人戦において、東晟良選手が銅メダルを獲得いたしました。

銅メダルを獲得した東晟良選手紹介（右：東晟良）

今大会を世界ランキング16位で迎えた東選手は、準々決勝でCRISTINO Anna（イタリア）に15-10で勝利。続く準決勝ではBATINI Martina（イタリア）に9-15で惜しくも敗れたものの、銅メダルを獲得しました。

攻撃を仕掛ける東晟良（左）。試合中の一場面表彰台に立つ東晟良（右）

■選手コメント

東 晟良（共同カイテック株式会社）

「銅メダルを獲得することができて嬉しく思います！

取り組んでいることが試合で発揮することができたことがよかったと思います。今までに勝ったことがなかった選手にも勝つことができ、今日のメダルは銅メダルですが、とても嬉しいです。悔しさも大きいのでしっかりとまた練習してさらにいい成績を残せるように頑張っていきます。応援ありがとうございました！」

■大会リザルト

https://fie.org/competitions/2026/129

■画像

ダウンロードのうえ、ぜひご活用ください。 ご使用の際は、「(C)（公社）日本フェンシング協会」とクレジットをご記載くださいますようお願い申し上げます。

■本件に関するお問い合わせ先

公益社団法人 日本フェンシング協会

広報担当：前澤

E-mail：shuzai@fencing-jpn.jp