視覚記憶の長期持続性～わずかな経験が認知と行動を生み出す～〔岡山大学, 日本赤十字広島看護大学〕

国立大学法人岡山大学

岡山大学と日本赤十字広島看護大学の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 4月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 物や人の顔、景色など、私たちは日々膨大な視覚情報を受容しています。本研究は、数秒程度見ただけの視覚情報を、非常に詳細なまま少なくとも3週間は保持できることを実験により示しました。- 本研究の結果は、言語化困難な感覚的な経験が長期的に記憶として残り続け、その後の認知や行動に潜在的に影響を及ぼすことを示すものであり、人の認知や行動の変容における感覚的な経験の重要性を示すものです。

◆概 要

私たちは常に、視覚情報や聴覚情報などの膨大な感覚情報を受容しながら生活しています。これらの情報はいかに記憶として残り、私たちの認知や行動に影響するのでしょうか。岡山大学学術研究院教育学域の寺澤孝文教授、日本赤十字広島看護大学の益岡都萌講師らの研究グループは、ヒトがわずか数秒程度見ただけの視覚情報を、非常に詳細なまま少なくとも3週間程度の長期にわたり保持できること、そしてわずかな経験により獲得した記憶が我々の認知や行動を自動的に変容させることを実験により示しました。

この研究成果に関する論文は、心理学系の国際誌「Attention, Perception, & Psychophysics」に採択され、2025年6月20日よりオープンアクセス論文として公開されています。



本研究の結果は、基礎研究の成果として人間の記憶の頑健性に関するエビデンスを提供することに加えて、我々の日常生活における一瞬一瞬の感覚的な経験の連続が、認知や行動の変容に対していかに重要な要因であるかを示すものです。教育では経験・体験を伴う学習が重要であると言われていますが、「なぜ経験が重要なのか」という問いに対し、本研究の成果は「過去のわずかな経験が現在の認知や行動を生み出す」ことを科学的なデータで示すものです。

本研究の成果をもとに、今後は視覚処理における記憶の影響についてさらに研究を進めていきます。

本情報は、2026年3月27日に岡山大学から公開されました。

研究成果を説明する日本赤十字広島看護大学の益岡都萌講師と岡山大学の寺澤孝文教授（右）

◆益岡都萌講師からのひとこ

これまでに非常に多くの個別実験を繰り返し、本研究の発表に至りました。岡山大学の学部生の方、大学院生の方を中心に実験に参加してくださった全ての方に心より御礼申し上げます。

◆論文情報

論 文 名：Implicit effect of visual long-term memory for nonverbal objects on recognition judgment

掲 載 誌：Attention, Perception, & Psychophysics

著 者：Tomoe Masuoka, Megumi Nishiyama, Yuna Tsurusaki, Takafumi Terasawa

D O I：https://doi.org/10.3758/s13414-025-03108-4

U R L：https://link.springer.com/article/10.3758/s13414-025-03108-4

◆研究資金

本研究は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第2期／ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤技術」と独立行政法人日本学術振興会（JSPS）「科学研究費助成事業」（基盤C・23K02892・研究代表：益岡都萌）の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

視覚記憶の長期持続性～わずかな経験が認知と行動を生み出す～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-3.pdf



◆参 考

・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部

https://edu.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 学術研究院 教育学域（教育心理学）寺澤孝文研究室

https://edu.okayama-u.ac.jp/~shinri/terasawa/index.html

・岡山大学大学院教育学研究科附属実践データサイエンスセンター

https://hito.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・日本赤十字広島看護大学

https://www.jrchcn.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】わずか1日5分のeラーニングが総合的英語能力試験（GTEC(R)）スコアを上げられることを支持する研究成果が主要雑誌に掲載（世界初）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002227.000072793.html

・【岡山大学】5分間見流すだけの英単語学習が英検(R)スコアを向上させる世界初の成果～潜在記憶理論を基盤としたeラーニングの効果検証～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002223.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 教育学域 教授 寺澤孝文

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL: 086-251-7714

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1521.html

日本赤十字広島看護大学 看護学部 講師 益岡都萌

〒738-0052 広島県廿日市市阿品台東1-2

TEL：0829-20-2855

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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