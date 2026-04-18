【愛知県岡崎市】手ぶらで泊まれるサウナ体験！川にダイブする ″川サ″ × サウナ飯の宿泊プランが登場。

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク岡崎（愛知県岡崎市）は、サウナの余韻まで楽しめる新しい宿泊体験として、

平日限定・1日2組限定の宿泊プラン「ととのいサウナステイ」を開始いたしました。

本プランは、サウナ・川・森という自然環境を活かし、“ととのい”を最大限に引き出す体験に特化した宿泊プランです。

サウナで温まり、川にダイブする“川サ”体験

サウナでしっかりと身体を温めた後は、ドラム缶の水風呂でクールダウン。

さらにそのまま、乙川の天然水へ。自然の川に入る"川サ（川サウナ）"を体験できます。

森に囲まれた環境の中で外気浴を行うことで、都市型サウナでは味わえない

自然と一体になるような“ととのい”を提供します。

サウナ後にちょうどいい「ととのいサウナ飯」

サウナ後は、お部屋でゆっくりとチキンとグリル野菜のワンプレートをご用意。

味噌ベース・ハニーマスタード・BBQソースの3種類のソースで味の変化を楽しめる

"ととのい後にちょうどいい"軽食スタイルです。

さらにドリンクは、サウナーに人気の「オロポ」または

お好きなアルコールを1本お選びいただけます。

サウナ後の一杯まで含めて、満足感のある“ご褒美時間”をお楽しみいただけます。

手ぶらで来て、そのまま帰れるサウナステイ

本プランでは、サウナセット（タオル・水着・ポンチョ・サウナハット）の無料レンタルを実施。

さらに、今治生まれの人気タオル「MOKU」を1枚プレゼント。

速乾性・吸水性に優れたタオルで、旅行やサウナ後にも使いやすく、持ち帰りたくなる一枚です。

加えて、ReFaドライヤー・ヘアアイロンの無料貸出も行っており、

サウナ後のケアまで快適に過ごせる環境を整えています。

これにより、濡れたタオルや水着を持ち帰る必要がなく

翌朝そのまま出発できる"手ぶら感覚のサウナステイ"を実現しました。

プラン開発の背景

"サウナの後、そのまま泊まりたい"というニーズに着目!!

近年、サウナ需要の高まりとともに、

「サウナの後、そのままゆっくり過ごしたい」というニーズが増えています。

特に春の時期は、新緑が美しく、気候も穏やかで

虫も少ないためアウトドアサウナを楽しむには最適なシーズンです。

そこで当施設では、

"サウナの余韻ごと楽しめる宿泊体験" をコンセプトに本プランを開発しました。

仕事終わりにサウナでリフレッシュし、

そのまま自然の中でゆっくりと過ごす。

翌朝は、新緑の中を軽く散歩してから日常へ戻る。

そんな、日常と非日常をなめらかにつなぐ新しい過ごし方を提案します。

平日限定・1日2組限定の特別プラン

本プランは、混雑を避けてゆったりと楽しめるよう

平日限定・1日2組限定で提供。

現在は導入記念として、

2026年6月30日までの期間限定特別料金にてご利用いただけます。

■プラン概要



プラン名：ととのいサウナステイ

内容：宿泊＋サウナ利用＋軽食（サウナ飯）

利用時間：サウナ 18:00～21:00

チェックイン：17:00～

チェックアウト：10:00

対象：平日限定（GW・お盆期間を除く）

組数：1日2組限定

■施設概要

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/