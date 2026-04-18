【東京九州フェリー利用】ミドル世代応援！片道から利用OK!5・6月乗船のお得な「東京九州フェリー アーリーサマーチケット」発売開始！

株式会社ＳＨＫライン

爽やかな五月晴れに夏の気配を感じる５月・６月、東京九州フェリーより５・６月乗船 ３１歳以上６０歳未満限定のミドル世代応援商品が発売いたしました。

横須賀～新門司を結ぶ“東京九州フェリー”「片道乗船券」に、船内で使えるマルチクーポン「4,000円分」が付いたお得な商品となっております。

この機会にぜひ、船旅をお楽しみください。

♦東京九州フェリー

利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」

船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。

東京九州フェリー（イメージ）船室・ツーリストA（イメージ）

船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）

お一人様1ベッド

下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保

※追加代金で等級変更も可能です。

（一部、除外等級あり）

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

♦旅行商品について

船内・レストラン/有料 （イメージ）船内・大浴場/露天風呂 （イメージ）船内・プラネタリウム（イメージ）

商品名

東京九州フェリー アーリーサマーチケット【WEB予約限定】



設定日/ご旅行代金

2026年5月8日乗船～6月29日乗船まで

おひとり様 １５,０００円(税込)

乗用車(5Ｍ未満)１台+運転手1名様 ４３,０００円(税込)



旅行代金に含まれるもの

東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）

船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分

★さらに！乗用車なしのお客様には、横須賀で使えるタクシーチケット1,000円分プレゼント！



添乗員は同行しません。

バイク・自転車の追加はできません。

最少催行人員 1名様

お申込み期日

ヴィーナストラベルホームページより

WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。



同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://tqf.co.jp/