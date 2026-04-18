【東京九州フェリー利用】ミドル世代応援！片道から利用OK!5・6月乗船のお得な「東京九州フェリー アーリーサマーチケット」発売開始！
爽やかな五月晴れに夏の気配を感じる５月・６月、東京九州フェリーより５・６月乗船 ３１歳以上６０歳未満限定のミドル世代応援商品が発売いたしました。
横須賀～新門司を結ぶ“東京九州フェリー”「片道乗船券」に、船内で使えるマルチクーポン「4,000円分」が付いたお得な商品となっております。
この機会にぜひ、船旅をお楽しみください。
♦東京九州フェリー
利用船舶は、2021年就航の東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」
船内には、露天風呂やスクリーンルームでプラネタリウム鑑賞など船旅をゆったり満喫できます。
東京九州フェリー（イメージ）
船室・ツーリストA（イメージ）
船室/ツーリストA（2段ベッド相部屋）
お一人様1ベッド
下段と上段が互い違いの入口になっているため、プライベート空間も確保
※追加代金で等級変更も可能です。
（一部、除外等級あり）
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
船内・レストラン/有料 （イメージ）
船内・大浴場/露天風呂 （イメージ）
船内・プラネタリウム（イメージ）
♦旅行商品について
商品名
東京九州フェリー アーリーサマーチケット【WEB予約限定】
設定日/ご旅行代金
2026年5月8日乗船～6月29日乗船まで
おひとり様 １５,０００円(税込)
乗用車(5Ｍ未満)１台+運転手1名様 ４３,０００円(税込)
旅行代金に含まれるもの
東京九州フェリー片道乗船代（ツーリストＡ）
船内で利用できるマルチクーポン 4,000円分
★さらに！乗用車なしのお客様には、横須賀で使えるタクシーチケット1,000円分プレゼント！
添乗員は同行しません。
バイク・自転車の追加はできません。
最少催行人員 1名様
お申込み期日
ヴィーナストラベルホームページより
WEB予約でご出発日の７日前１７時まで。
同ホームページから「東京九州フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://tqf.co.jp/