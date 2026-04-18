『After the Rain(そらる×まふまふ)』と『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

2026年4月28日(火)よりROUND１にて「『After the Rain』×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

「『After the Rain』×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年4月28日(火)～2026年6月14日(日)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「『After the Rain』×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/aftertherain/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、スポッチャ、ビリヤード、ダーツ92店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

【2026年4月28日(火)～2026年6月14日(日)の計48日間 アクリルコースター】

■コラボパック

全国のボウリング99店舗、カラオケ92店舗、スポッチャ54店舗、ビリヤード46店舗、ダーツ74店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

【2026年4月28日(火)～2026年6月14日(日)の計48日間 B4ビジュアルマット】

■アミューズメントクレーンゲームプライズ、マストバイキャンペーン

全国のROUND1 99店舗にて、コラボ限定のクレーンゲームプライズを展開いたします。

詳細につきましては、後日改めてラウンドワン公式ウェブサイトにて発表いたします。

■スポッチャコーナー デジタルARスタンプラリー

スポッチャフロアを回ってスタンプ3個を集めると、オリジナルカードをプレゼントいたします。

■コラボルーム

横浜駅西口店・千日前店・中川1号線店の3店舗にて、『After the Rain』の装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイタ

全国のボウリング97店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング97店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコア登録キャンペーンを実施いたします。2ゲームスコアが基準点以上のお客様には、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■カラオケ歌唱キャンペーン

全国のカラオケ92店舗にて、課題曲を歌唱し登録頂いた方の中から抽選でアクリルジオラマをプレゼントいたします。奮ってご参加ください。

■SNSキャンペーン

ROUND1公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細は「【公式】ラウンドワンライブ＆コラボ」Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/round1_fanevent

■After the Rain

ネットミュージックシーンにて圧倒的な支持を得るシンガー/クリエーターのそらるとまふまふによる2人組ユニット。

そらるがボーカル＆ミックス、マスタリング担当、まふまふがボーカル＆作詞作曲編曲を担当。

2026年1月に結成10周年を迎え、5月よりアニバーサリーツアー「After the Rain 10th Anniversary Tour ～春夏秋冬～」を全国4都市にて開催。

HP：https://aftertherain.co.jp/

X：https://x.com/ATR_info

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<そらる>

X： https://x.com/soraruru

YouTube： https://www.youtube.com/@soraruYT

niconico： https://www.nicovideo.jp/user/1796335

<まふまふ>

X： https://x.com/uni_mafumafu

YouTube： https://www.youtube.com/@uni_mafumafu

niconico： https://www.nicovideo.jp/user/18874531

(C)After the Rain

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp