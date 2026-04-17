B2福岡｜追い上げを振り切り、プレーオフ進出へ望みをつなぐ勝利

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2026年4月17日（金）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.横浜エクセレンス】戦は、“福岡 91-83 横浜EX”で福岡の勝利となりました。

【試合結果】

【福岡】91-83【横浜EX】

1Q 24-18

2Q 20-19

3Q 22-24

4Q 25-22

【戦評】

＜前半＞

照葉積水ハウスアリーナでの今シーズンホーム最終節。横浜EXとのGAME1に臨む。両チームともに強度の高いディフェンスを見せ、ロースコアの立ち上がりとなる。福岡は#0會田が落ち着いて3Pシュートを沈めると、#24バーレルがインサイドで存在感を発揮し、試合が動き出す。横浜EXも得点源・#1ボイドを中心に内外から反撃するも、バーレルと#30ウッドベリーの連携から流れを呼び込んだ福岡が6点をリードして最初の10分を終える。

2Qに入り、獲得したフリースローを着実に得点へとつなぎ福岡がリードを広げると、ウッドベリーの3Pシュートで、福岡が突き放しにかかる。しかし横浜EXもボイドのジャンパーや#18クーリバリの外角で応じ、じわじわと点差を縮めていく。さらに福岡はチームファウルが早々に5つに達し、フリースローを与える苦しい展開に。流れは徐々に横浜EXへと傾くも、福岡は#7西川が停滞した空気を打ち破るように外角を射抜き、踏みとどまる。その後もファウルが重なり攻撃が停滞する苦しい時間帯が続くも、粘り強く耐え抜くと、前半終了のブザーとともに西川が3Pシュートを沈め、福岡が7点のリードを保って試合を折り返す。

＜後半＞

#34アギラールがインサイドで加点し後半の口火を切ると、ブザービーターの勢いそのままに、西川がこの試合3本目の3Pシュートを沈める。さらにはバーレルが豪快なダンクを叩き込み、会場のボルテージを引き上げる。しかしターンオーバーが続く間に横浜EXに点差を詰め寄られる我慢の展開となる。さらには、ボイドの連続得点でついに逆転を許し、試合の流れは大きく傾く。両チームともにハードなディフェンスでポゼッションが激しく入れ替わる中、#34アギラールが冷静に3Pシュートを沈め、福岡が踏みとどまる。さらにはウッドベリーが体を張ってバスケットカウントをもぎ取ると、#20中谷もボールへの執念を見せるプレーでチームを鼓舞。それに呼応するように、#8青木の外角も決まり、リードを保って最終クォーターへ。

5点のリードで迎えた4Q。青木の3Pシュートでリードを広げると、#33加藤が持ち前のハードディフェンスからのスティールと、福岡は攻守にリズムが生まれる。しかし横浜EXも簡単には主導権を渡さない。青木がこの試合3本目の3Pシュートを沈めると、横浜EXも#10永野がすぐさま3Pシュートを返す。さらに永野に立て続けに3Pシュートを許し、点差を詰め寄られる。#21ウィリアムスにも連続得点を許し、残り50秒で3点差にまで迫られる。しかし、この日もハードなディフェンスを最後まで貫く加藤が渾身のリバウンドでポゼッションを譲らず、リードを守り切った福岡がプレーオフ進出に望みをつなぐ勝利を掴んだ。

【コメント】

福島雅人HC

プラン通りに選手たちは戦ってくれました。ボイド選手をフリーにさせると得点されてしまうため、その部分についてはリスクを負いながらも、チームとしてオフェンスをどうするかという観点から、ディフェンスである程度のリスクを取るプランでした。 その部分で、オフェンスリバウンドを15本、ダブルチームに行くことで外から打つので、そこで拾われる展開は想定していましたが、その部分については選手たちに我慢して凌いでもらうという考えでした。

オフェンス面では、35分程度はサイド・トゥ・サイドでボールがよく動き、1か所に止まることなくうまく回っていました。途中で必要のないところでボールを失い、それが相手の得点につながる場面が3・4Qにあり、そこで劣勢になりました。また、横浜EXさんはディフェンスのチェンジングに強みがあり、さまざまなディフェンスを仕掛けてくる中で、選手たちの判断も難しくなりましたが、その部分は明日に向けて修正して臨みたいと思います。

照葉での最後の2試合ということもあり、選手たちは非常に高い集中力でプレーしてくれました。劣勢の中でも危ない場面を踏ん張れたのは、お客様の後押しがあったからだと思います。 今シーズンはなかなか勝てない試合も多かったですが、これだけ多くのお客様に声援をいただけることは当たり前ではなく、非常に幸せなことです。プロである以上、最後まで何かをやり抜くことを学び続けなければいけない。これだけ多くのお客様が来てくださっている中で、それを継続していくためにも、明日もお客様と一体となってプレーできるよう挑みます。

【ハイライト】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WXaCTkL359w ]

【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】

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