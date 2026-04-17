TVアニメ『転生したらスライムだった件』×「着物レンタルVASARA」コラボ決定！4月24日(金)より開催！

株式会社バサラホールディングス

『着物レンタルVASARA』を全国に展開する株式会社バサラホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木雄一郎、以下VASARA）は、2026年4月24日（金）から5月31日（日）の期間、TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。今回のコラボレーションでは、リムルやベニマルたちが着物姿のオリジナル描き下ろしイラストで登場。対象プランの利用者への限定ノベルティ配布や、豪華賞品が当たるSNSキャンペーン、店舗でのキャラクターパネル設置など、作品の世界観を存分に楽しめる内容となっております。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名称 『転生したらスライムだった件×着物レンタルVASARAコラボキャンペーン』

■開催期間 2026年4月24日（金）～5月31日（日）

■開催店舗 全国のVASARA店舗（一部店舗を除く）

【内容１.：限定ノベルティ付きレンタルプラン】

期間中、対象のレンタルプランをご利用いただいたお客様に、本コラボ限定の「ランダム缶バッジスタンド」をプレゼントいたします 。缶バッジの裏面にスタンドが付いており、立てかけて飾ることもできる特別仕様です。

女性スタンダード： 2,980円（税別）

男性スタンダード： 6,300円（税別）

※価格は通常のレンタル料金と同一で、ノベルティが付属いたします。

※スタンダード着物以外への変更は当日店舗にて承ります（差額が発生いたします）。

【内容２.：公式Xフォロー＆ポストキャンペーン】

VASARA公式Xをフォローし、指定のハッシュタグを付けて投稿いただいた方の中から、抽選で10名様にコラボポスターをプレゼントいたします。

参加方法：VASARA公式Xアカウント（@vasara_kimono）をフォロー

ハッシュタグ「#転スラバサラ」を付けてポスト

景品： コラボポスター（B2サイズ）……抽選で10名様

【内容３.：キャラクターパネル設置】

期間中、対象店舗に『転生したらスライムだった件』のキャラクターパネルが登場いたします。着物姿のキャラクターたちが、皆様の着物体験を華やかにお出迎えいたします。

＜キャラクターパネル設置店舗一覧＞

（抜粋）

●浅草寺店：リムル・ベニマル・シオン・シュナ・ミリム・ディアブロ

●渋谷店：リムル・シュナ・ミリム

●京都駅前店：リムル・シュナ・ミリム

●大阪梅田店：リムル・ディアブロ

●名古屋駅前店：リムル・ベニマル・シオン ほか

※設置店舗の詳細は公式サイト内キャンペーンページをご確認ください。

【内容４.：オリジナルコラボグッズ販売】

各店舗、及びECショップにて、描き下ろしイラストを使ったコラボグッズを販売いたします。

※各店舗でのグッズご購入は、着物レンタルプランをご体験されるお客様のみとなります。

【転生したらスライムだった件について】

異世界にスライムとして転生した主人公・リムルが、知恵と勇気で仲間を増やし、多種多様な種族が共存できる国を築いていく物語 。全世界シリーズ累計5600万部＆アニメ累計視聴数30億回を突破する大人気タイトルです 。 2026年2月27日からは『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙』が絶賛上映中。さらに、4月からは待望のテレビアニメ第4期が放送を開始しており、熱い注目を集めています。

公式サイト：https://movie02.ten-sura.com/

公式X：https://x.com/tensura__anime

【着物レンタルVASARAについて】

「気軽に美しく。 」をコンセプトに、全国23店舗で誰もが日本文化である着物・浴衣を気軽に楽しめる環境を提供しています。伝統的な装いだけでなく、ファッションとして楽しむことができるモダンで可愛いデザインの着物・浴衣も多数取り扱っております。

公式サイト：https://vasara-h.co.jp/

公式X：https://x.com/vasarakimono_