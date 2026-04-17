【FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE】コラボレーション2パックＴシャツをリニューアル。4月17日（金）より発売

株式会社 聖林公司

170年以上の歴史を誇るアメリカの老舗ボディメーカー〈FRUIT OF THE LOOM〉。

〈BLUE BLUE〉とはこれまでも継続的にコラボレーションを展開しており、今年1月下旬に発売した

1パック ニットライク ロングスリーブＴシャツに続く新たなラインナップとして、本アイテムが登場します。

今回は、〈BLUE BLUE〉が定番として展開している〈FRUIT OF THE LOOM〉とのコラボレーション

2パックＴシャツをリニューアルしました。

ボディには現代的にブラッシュアップしたシルエットを採用し、カラーおよびパッケージを刷新しています。両社のタイムレスな感性を反映し、品質とデザイン性を両立したパックＴシリーズです。

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx

FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)

オーガニックコットン 2パック クルーネック

ポケットＴシャツ

プライス：\8,800

カラー：NATURAL、NAVY

・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）

・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット

（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）

サイズ：XS～XL

【発売日】

2026 年 4月17日（金）

着丈をわずかに短く調整し、より汎用性の高い着こなしに対応しています。

ボディカラーはNAVYをより濃色に見直し、新色としてNATURALを加えています。素材には、昨年同様、年間を通して着用しやすい5.3ozのオーガニックコットンを採用しています。

左胸に配した「BLUE BLUE」ロゴ刺しゅう入りのポケット仕様はそのままに、刺しゅうカラーを変更しました。

背面のネック部分には両ブランドネームを施しています。

現代的な適度なゆとりのあるシルエットに加え、1980～90年代当時のパッケージデザインの雰囲気を踏襲した仕様です。パッケージカラーも変更し、プロダクト全体をアップデートしました。

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【商品情報】

FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)

オーガニックコットン 2パック クルーネック ポケットＴシャツ

プライス：\8,800

カラー：NATURAL、NAVY／サイズ：XS～XL

・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）

・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）

【発売日】

2026 年 4月17日（金）

【展開店舗】

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx) ※特集ページ

・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)

・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ※BLUE BLUE FLAGSHIP SHOP

・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)

・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)

・BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/)

・BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)

・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/)

・BLUE BLUE OSAKA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)

・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)

・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/)

・BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ※成田国際空港 第1 旅客ターミナル

〈FRUIT OF THE LOOM〉

アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置く170 年以上の歴史を持つ世界有数のアンダーウェアメーカーの FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザル

ーム）。トレードマークは果実のロゴ。フルーツオブザルームのT シャツはデザインやカラーはシンプルで、パックに入れられていることから「パックT」とし

て親しまれおり、常にアメリカの人々の日常に寄り添ってきたブランド。

〈BLUE BLUE〉

「BLUE BLUE」は1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘

り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。

最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

Instagram ▶ :https://www.instagram.com/blue_blue_official/

■BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト ※リンク先： SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)

■BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) 公式サイト

■BLUE BLUE(https://www.instagram.com/blue_blue_official/) オフィシャルインスタグラム

■リリース(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1folbb-collab-2-pack-t-shirt/)ページ

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