【FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE】コラボレーション2パックＴシャツをリニューアル。4月17日（金）より発売
170年以上の歴史を誇るアメリカの老舗ボディメーカー〈FRUIT OF THE LOOM〉。
〈BLUE BLUE〉とはこれまでも継続的にコラボレーションを展開しており、今年1月下旬に発売した
1パック ニットライク ロングスリーブＴシャツに続く新たなラインナップとして、本アイテムが登場します。
今回は、〈BLUE BLUE〉が定番として展開している〈FRUIT OF THE LOOM〉とのコラボレーション
2パックＴシャツをリニューアルしました。
ボディには現代的にブラッシュアップしたシルエットを採用し、カラーおよびパッケージを刷新しています。両社のタイムレスな感性を反映し、品質とデザイン性を両立したパックＴシリーズです。
SEILIN ONLINE SHOP ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx
FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)
オーガニックコットン 2パック クルーネック
ポケットＴシャツ
プライス：\8,800
カラー：NATURAL、NAVY
・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）
・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット
（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）
サイズ：XS～XL
【発売日】
2026 年 4月17日（金）
着丈をわずかに短く調整し、より汎用性の高い着こなしに対応しています。
ボディカラーはNAVYをより濃色に見直し、新色としてNATURALを加えています。素材には、昨年同様、年間を通して着用しやすい5.3ozのオーガニックコットンを採用しています。
左胸に配した「BLUE BLUE」ロゴ刺しゅう入りのポケット仕様はそのままに、刺しゅうカラーを変更しました。
背面のネック部分には両ブランドネームを施しています。
現代的な適度なゆとりのあるシルエットに加え、1980～90年代当時のパッケージデザインの雰囲気を踏襲した仕様です。パッケージカラーも変更し、プロダクト全体をアップデートしました。
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【商品情報】
FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)
オーガニックコットン 2パック クルーネック ポケットＴシャツ
プライス：\8,800
カラー：NATURAL、NAVY／サイズ：XS～XL
・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）
・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）
【発売日】
2026 年 4月17日（金）
【展開店舗】
・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx) ※特集ページ
・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)
・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)
・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ※BLUE BLUE FLAGSHIP SHOP
・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)
・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)
・BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/)
・BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)
・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/)
・BLUE BLUE OSAKA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)
・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)
・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/)
・BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ※成田国際空港 第1 旅客ターミナル
〈FRUIT OF THE LOOM〉
アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置く170 年以上の歴史を持つ世界有数のアンダーウェアメーカーの FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザル
ーム）。トレードマークは果実のロゴ。フルーツオブザルームのT シャツはデザインやカラーはシンプルで、パックに入れられていることから「パックT」とし
て親しまれおり、常にアメリカの人々の日常に寄り添ってきたブランド。
〈BLUE BLUE〉
「BLUE BLUE」は1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘
り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。
最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。
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https://www.instagram.com/blue_blue_official/
■BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト ※リンク先： SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)
■BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) 公式サイト
■BLUE BLUE(https://www.instagram.com/blue_blue_official/) オフィシャルインスタグラム
■リリース(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1folbb-collab-2-pack-t-shirt/)ページ
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