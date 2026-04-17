【FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE】コラボレーション2パックＴシャツをリニューアル。4月17日（金）より発売

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株式会社 聖林公司


170年以上の歴史を誇るアメリカの老舗ボディメーカー〈FRUIT OF THE LOOM〉。


〈BLUE BLUE〉とはこれまでも継続的にコラボレーションを展開しており、今年1月下旬に発売した


1パック ニットライク ロングスリーブＴシャツに続く新たなラインナップとして、本アイテムが登場します。



今回は、〈BLUE BLUE〉が定番として展開している〈FRUIT OF THE LOOM〉とのコラボレーション


2パックＴシャツをリニューアルしました。



ボディには現代的にブラッシュアップしたシルエットを採用し、カラーおよびパッケージを刷新しています。両社のタイムレスな感性を反映し、品質とデザイン性を両立したパックＴシリーズです。



SEILIN ONLINE SHOP ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx

FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)
オーガニックコットン 2パック クルーネック


ポケットＴシャツ



プライス：\8,800


カラー：NATURAL、NAVY


・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）


・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット


（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）


サイズ：XS～XL



【発売日】


2026 年 4月17日（金）










着丈をわずかに短く調整し、より汎用性の高い着こなしに対応しています。


ボディカラーはNAVYをより濃色に見直し、新色としてNATURALを加えています。素材には、昨年同様、年間を通して着用しやすい5.3ozのオーガニックコットンを採用しています。






左胸に配した「BLUE BLUE」ロゴ刺しゅう入りのポケット仕様はそのままに、刺しゅうカラーを変更しました。






背面のネック部分には両ブランドネームを施しています。



現代的な適度なゆとりのあるシルエットに加え、1980～90年代当時のパッケージデザインの雰囲気を踏襲した仕様です。パッケージカラーも変更し、プロダクト全体をアップデートしました。


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【商品情報】


FRUIT OF THE LOOM × BLUE BLUE (https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020379180005/)
オーガニックコットン 2パック クルーネック ポケットＴシャツ


プライス：\8,800


カラー：NATURAL、NAVY／サイズ：XS～XL


・NATURAL：ナチュラル／ホワイトの2枚セット（KHAKI／BLUE刺しゅう）


・NAVY：ネイビー／ホワイトの2枚セット（SILVER GREY／BLUE刺しゅう）



【発売日】


2026 年 4月17日（金）



【展開店舗】


・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/all_at_once_sale.aspx) ※特集ページ


・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)


・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)


・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ※BLUE BLUE FLAGSHIP SHOP


・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)


・BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)


・BLUE BLUE KYOTO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbky/)


・BLUE BLUE NAGOYA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbln/)


・BLUE BLUE GIFU(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblg/)


・BLUE BLUE OSAKA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblo/)


・BLUE BLUE SENDAI(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbls/)


・BLUE BLUE SAPPORO(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbsp/)


・BLUE BLUE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbjn/) ※成田国際空港 第1 旅客ターミナル




〈FRUIT OF THE LOOM〉


アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置く170 年以上の歴史を持つ世界有数のアンダーウェアメーカーの FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザル


ーム）。トレードマークは果実のロゴ。フルーツオブザルームのT シャツはデザインやカラーはシンプルで、パックに入れられていることから「パックT」とし


て親しまれおり、常にアメリカの人々の日常に寄り添ってきたブランド。



〈BLUE BLUE〉


「BLUE BLUE」は1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘


り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。




最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。


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■BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト 　※リンク先： SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)


■BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) 公式サイト


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■リリース(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1folbb-collab-2-pack-t-shirt/)ページ



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