妊活中・予定の男性の42.4％が「何を検査すべきか知りたい」　男性不妊YouTube視聴調査で見えた“男性側の最初の一歩”の情報不足

医療法人社団マイクロ会

“ナガオメソッド(https://ginzarepro.jp/sinryo/nagao_method/)”による男性不妊治療を行う銀座リプロ外科(https://ginzarepro.jp/man/)（東京都中央区、院長：永尾光一）は、2026年4月6日から4月13日にかけて、妊活中または妊活予定の男性236人を対象に、男性不妊に関するYouTube動画の視聴ニーズについてインターネット調査を実施しました。

調査の結果、最も見てみたいテーマは「男性不妊の主な原因」（45.3％）、最もクリックしたくなる動画タイトルは「妊活中の男性は何を検査すべき？」（42.4％）でした。「不妊治療では、女性は産婦人科に相談する流れが一般的である一方、男性は情報が少なく何をしたらよいか分からない。YouTubeが情報収集のための“最初の一歩”になっている」（銀座リプロ外科・永尾光一）可能性が高いと言えます。

妊活中・予定の男性が最も見たいのは「男性不妊の主な原因」

妊活中の男性が見たい男性不妊動画のテーマ1位は「男性不妊の主な要因」（銀座リプロ外科調べ）

銀座リプロ外科は今回、妊活中または妊活予定の男性236人を対象に、男性不妊に関するYouTube動画について、どのような内容に関心があるのかを調査しました。まず、「妊活中の男性向けYouTubeで、見てみたいテーマはどれですか」と尋ねたところ、最も多かったのは「男性不妊の主な原因」45.3％（107人）でした。次いで、「精液検査で何がわかるのか」28.4％（67人）、「精索静脈瘤(https://ginzarepro.jp/sinryo/varicocele/)と男性不妊の関係」27.5％（65人）、「精索静脈瘤とはどんな病気か」26.7％（63人）、「生活習慣で見直すべきこと」22.0％（52人）という結果でした。

この結果から、妊活中・妊活予定の男性の45.3％は、いきなり治療法や手術の詳細よりも前に、まず「男性不妊の原因は何か」「自分に関係のある問題は何か」といった、全体像を知りたいと考えていることがうかがえます。また精索静脈瘤関連テーマに触れて約4人に1人の関心が集まりました。

「何を検査すべきか知りたい」が最多、男性不妊の初期判断ニーズが明確に

男性不妊の動画で見たくなる1位のタイトルは「妊活中の男性は何を検査すべき？」（銀座リプロ外科調べ）

「次のうち、クリックしたくなる動画タイトルはどれですか」と尋ねたところ、最も多かったのは「妊活中の男性は何を検査すべき？」42.4％（100人）でした。次いで、「精液検査で何がわかる？」33.1％（78人）、「男性不妊の原因、実は○○かもしれません」29.2％（69人）、「精索静脈瘤って放置して大丈夫？」22.0％（52人）、「DFI検査は受けるべき？」19.9％（47人）となりました。

どんな切り口の動画を探しているか1位は「よくある誤解をはっきり否定して入れる」（銀座リプロ外科調べ）

また、「どんな切り口の動画だと、見たくなりますか」という質問では、「初心者向けに基礎から説明してくれる」38.1％（90人）、「よくある誤解をはっきり否定してくれる」38.1％（90人）、「医師が結論から短く話してくれる」34.7％（82人）、「検査や治療の判断基準がわかる」28.8％（68人）、「データや根拠をもとに説明してくれる」28.0％（66人）が上位となりました。

これらの結果から、妊活中の男性が求めているのは、専門用語の多い難しい解説ではなく、「何を確認すべきか」「何を検査すべきか」「何から始めればよいのか」が分かる情報であることが分かります。男性不妊に関する情報発信では、病名の説明だけでなく、最初の一歩につながる判断材料を分かりやすく示すことが重要だといえます。

YouTubeが妊活中の男性にとって“最初の一歩”の情報源の一つに

妊活中の男性の25％は医師の解説動画を見たいと回答（銀座リプロ外科調べ）

今回の調査では、「どんな形式の動画が見たいですか」という質問に対し、「医師の解説動画」25.0％（59人）が最多となり、「患者インタビュー動画」16.5％（39人）、「検査の流れ紹介動画」14.8％（35人）、「Q&A形式の動画」13.1％（31人）が続きました。

「Dr. 永尾の男性不妊解決チャンネル」の視聴意向は6割を超えた（銀座リプロ外科調べ）

また、医師が解説するYouTube「Dr. 永尾の男性不妊解決チャンネル」への関心については、「とても興味がある（未登録）」30.1％（71人）、「やや興味がある」29.2％（69人）、「既に登録している」14.8％（35人）で、合計74.2％（175人）が一定の関心を示しました。

こうした結果から、妊活中・妊活予定の男性にとって、YouTubeは単なる動画視聴の場ではなく、「男性不妊について知る」「何をすべきかを考える」ための入口になっている可能性があります。特に、医師が基礎から短く分かりやすく解説する動画は、男性不妊について調べ始めたばかりの人にとって、最初の一歩を後押しする役割を果たしていると考えられます。

永尾光一医師 コメント

銀座リプロ外科院長 永尾光一医師／一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

不妊治療というと、どうしても女性が産婦人科に相談する流れが先に思い浮かびます。一方で男性は、「自分は何をすればいいのか」「どこで何を調べればいいのか」が分からないまま、インターネットやYouTubeで情報を探し始めることが少なくありません。今回の調査でも、治療法そのものより前に、「男性不妊の原因」や「何を検査すべきか」といった基礎的な情報への関心が高いことが分かりました。妊活では、男性も早い段階で自分の状態を知ることが大切です。今後も、男性不妊に関する正しい知識や、最初の一歩につながる情報を分かりやすく発信していきたいと考えています。

調査概要

調査名：男性不妊に関するYouTube動画に関するアンケート

調査主体：銀座リプロ外科調べ

調査対象：妊活中または妊活予定の男性

有効回答数：236人

調査方法：クロス・マーケティング社のセルフ型アンケートツール「QiQUMO（キクモ）」を利用したインターネット調査

調査期間：2026年4月6日～4月13日

精索静脈瘤とは

図解：精索静脈瘤とは

精索静脈瘤は、精巣やその上の精索部で血液の逆流やうっ滞が起こり、静脈が瘤（こぶ）状に広がる病気です。一般男性の約15％、男性不妊症患者の約40％に認められ、男性不妊の最も主要な原因の一つとされています。この病気は自然に治ることはなく、放置すると精巣へのダメージが蓄積し、痛みや造精機能の低下を招く恐れがあるため、早期の診断と適切な対応が重要です。

銀座リプロ外科について

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hA533QEPHZY ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zbYQ2TqFOhQ ]

銀座リプロ外科は、男性不妊治療およびリンパ浮腫治療を専門とする形成・泌尿器複合クリニックです。院長の永尾光一医師は、男性不妊の主要因のひとつである精索静脈瘤に対する顕微鏡下手術（スーパーマイクロサージャリー）の分野で国内有数の専門医として知られ、2025年3月まで東邦大学医学部教授として顕微鏡下手術の発展に長年携わってきました。銀座リプロ外科では、永尾医師が開発したナガオメソッドによる精索静脈瘤手術を行っており、年間800例を超える精索静脈瘤手術を実施しています。永尾医師自身も20年以上にわたり、10,000例程度の精索静脈瘤手術に携わってきました。

スーパーマイクロサージャリーを行う銀座リプロ外科・永尾光一医師

精索静脈瘤は、男性不妊の代表的な原因のひとつです。銀座リプロ外科の公式サイトでは、ナガオメソッドによって精液所見の改善が87％と案内されており、精索静脈瘤の治療は、単に手術を行うこと自体を目的とするのではなく、自然妊娠を目指すご夫婦にとって、妊娠の可能性を少しでも高めるための重要な選択肢として位置づけられています。

精索静脈瘤の専門的な手術を実施できる医師は全国でも限られており、男性不妊医療には地域差が存在しています。当院には東京都内のみならず、関東近県、さらに中部・関西・九州など全国各地から患者が来院しています。実際に来院患者の約半数が東京都内、約3割強が関東近県であり、その他の地域からの受診も一定数を占めています。これは、男性不妊の専門医療が地理的に偏在している現状を示すものといえます。当院では、スーパーマイクロサージャリー・マイクロサージャリーによる日帰り手術を基本とし、入院を伴わない治療体制を整えることで、時間的・経済的負担の軽減にも配慮しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=AvjHTna7_XE ]

また、女性のがん治療後に生じるリンパ浮腫に対しては、LVA（リンパ管静脈吻合術）を中心とした専門治療を提供しています。形成外科・泌尿器科・リハビリテーションの専門医が連携し、治療後の生活支援やセルフケア指導も含めた包括的な医療体制を整えています。医療の提供に加え、正確な情報発信や啓発活動にも取り組み、患者のQOL向上を支援しています。

質の高い手術と技術力に加え、銀座一丁目駅から徒歩2分の立地、完全予約制によるプライバシーへの配慮、日帰り手術への対応、初診当日の手術が可能な体制、土日・祝日対応など、受診しやすい体制を整えています。

名称：医療法人社団マイクロ会 銀座リプロ外科

理事長：永尾光一

所在地：東京都中央区銀座2-8-19 FPG Links GINZA 6F

設立：2019年3月5日

目的：マイクロサージェリーの発展と普及、医療人材の育成

主な診療内容：男性不妊治療（精索静脈瘤手術等）、乳がん・婦人科がん術後のリンパ浮腫治療

URL：https://ginzarepro.jp/man/

YouTubeチャンネル公式：

Dr. 永尾の男性不妊解決チャンネル：http://www.youtube.com/@varicocele.nagaomethod

「リンパ浮腫アドバイザー三井桂子 / 銀座リプロ外科」：https://www.youtube.com/@ginzarepro_woman

「けいこの本音カラダケアLAB」：https://www.youtube.com/@karada-care/

一般社団法人日本精索静脈瘤協会HP：https://varicocele-japan.org/lp/