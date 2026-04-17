【LANVIN en Bleu】夏の装いに映えるオレンジとブルーの軽やかなアクセサリーを発売
株式会社ヴァンドームヤマダ
ネックレス（上）\22,000ネックレス（下）\27,500ピアス（イヤリング）各\13,200
クチュールの精神が息づく上品で繊細なディテールと、大人の女性の遊び心をくすぐるデザイン性の高さにこだわったコレクションを発信するLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）より、目を惹く華やかな色使いがポイントの新作アクセサリーを発売します。
ネックレス（上）\22,000ネックレス（下）\27,500ピアス（イヤリング）各\13,200
2種類のコードネックレスは、重なり合うサークルパーツが軽やかな印象を生み、ミックス感のあるデザインが遊び心をプラス。オーバルパーツが揺れるピアス（イヤリング）は、両面にカラーを施し、360度どこから見ても美しい仕様。夏の装いに鮮やかなアクセントを添える、オレンジとブルーの2色展開です。
オーバルモチーフピアス 各\13,200
サークルモチーフイヤリング 各\17,600
ボリュームコードネックレス 各\27,500
サークルモチーフネックレス 各\22,000
SPECIAL PRESENT
4月17日（金）より、税込22,000円以上お買い上げの方へ「タオルハンカチセット」をプレゼントいたします。
※数に限りがございます。
◆全国のランバン オン ブルー アクセサリー売場（https://vendome.jp/stores?bslg=lanvin-en-bleu）、ランバン オン ブルー 公式EC（https://www.lanvin-en-bleu.com/）にて4月中旬発売