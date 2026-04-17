4月18日（土）よりE1A 新東名　NEOPASA駿河湾沼津（上り）に「GLOOMY meets 駿河湾沼津SA上り」PremiumShopが登場！！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 駿河支店（静岡県沼津市、支店長：望月(もちづき)邦裕(くにひろ)）と株式会社Up Fields（東京都渋谷区、代表取締役社長：上田(うえだ)太郎(たろう)）は、E1A 新東名高速道路（新東名） NEOPASA(ネオパーサ)駿河湾沼津（上り、静岡県沼津市根古屋）で「『GLOOMY(グルーミー) meets 駿河湾沼津SA上り』PremiumShop」を2026年4月18日（土）から5月6日（水・休日）の期間限定でオープンします。

◇店舗概要

「GLOOMY meets 駿河湾沼津SA上り」PremiumShop

特設サイト：https://premiumshop.tokyo/numazuSA_2604/

開 催 場 所：〒410-0309 静岡県沼津市根古屋998-27

E1A 新東名 NEOPASA駿河湾沼津（上り）

開 催 期 間：2026年4月18日（土）～5月6日（水・休日）

営 業 時 間：（月～金）11：00～19：00 ※最終入場は19：00まで

（土日祝）11：00～20：00 ※最終入場は20：00まで

◇「チャックスウォール」

プレミアムショップ内に約幅2.5m、高さ2.1mの壁面に「GLOOMY」や「汎用うさぎ」のぬいぐるみを敷き詰めた壁「チャックスウォール」を設置します。原作者の森チャックの名前にちなんだ壁は、色とりどりで迫力があり写真映えバッチリ！

※店舗の営業時間内のご利用となります。

※画像はイメージです

◇ＡＲ用「フォトフレーム」をプレゼント！

「GLOOMY」のオリジナルARフォトフレームをご用意します。NEOPASA駿河湾沼津（上り）限定のフォトフレームになっていますのでぜひ撮影をお楽しみください。

※フォトフレームを起動するには館内に設置している二次元コードを読み込んでください。

◇「エアー着ぐるみGLOOMY」立像

プレミアムショップ内にエアー着ぐるみの「GLOOMY」を展示します。かわいい「GLOOMY」と一緒に記念写真を撮ってみてはいかがでしょうか！

※店舗の営業時間内のご利用となります。

※画像はイメージです

◇「GLOOMY」「みちまるくん」のグリーティング

大人気の「GLOOMY」が館内でグリーティングを実施します。NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」も登場し、初共演します。

※グリーティングの日程は近日中に特設サイトにて発表します。

◇テイクアウト「IDEBOK」コラボスイーツメニューの販売

朝搾りたての生乳をたっぷり使用したソフトクリームが大人気の「IDEBOK」がコラボメニューを販売。購入したお客さまに「GLOOMYオリジナルコースター」をもれなくプレゼント！この機会に、「GLOOMY」の世界に浸りながら、コラボメニューをご堪能ください！

≪コラボメニュー詳細≫

商品名：GLOOMYコラボサンデー

価 格：900円（税込）

※画像はイメージです

その他、NEOPASA駿河湾沼津（上り）オリジナルグッズや、対象商品を税込3,300円以上購入されたお客さまには購入特典としてポストカード（全2種）もご用意していますので、沼津へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

※購入特典は税込3,300円購入ごとに1枚プレゼントとなります

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



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