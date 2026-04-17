母の日も愛犬と一緒に。Paw&meよりケーキセット『Family【mother’s day】』が新発売

株式会社Sweets HD母の日限定ギフト『Family【mother's day】』｜Paw&me by This is CHIFFON CAKE.

わんちゃん用スイーツブランドPaw＆meは愛犬とご家族が一緒にケーキを楽しめるセット『Family【mother’s day】』＜ファミリー・マザーズデイ＞を、2026年4月17日（金）より販売開始いたします。

本商品は、犬用ケーキ『Shiro』と、手作りシフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.の母の日限定シフォン『Carnation』をセットにしたものです。

愛犬と過ごす毎日を大切にしているお母さんへ日頃の感謝の気持ちを込めて、わんちゃんとケーキをシェアする特別な体験を贈りませんか？

母の日限定ギフト『Family【mother's day】』｜Paw&me by This is CHIFFON CAKE.

Family【mother’s day】

『Family【mother’s day】』は、愛犬と暮らすお母さんへ向けた、母の日限定のケーキセットです。

犬用シフォンケーキ『Shiro』は、国産米粉100％のふんわりと軽い生地に、甘さ控えめの豆乳クリームを合わせたやさしい味わい。人も美味しく食べられる設計で、愛犬と一緒にシェアして楽しめます。

一方、『Carnation』は、カーネーションをモチーフにした華やかなシフォンケーキ。いちごのふわふわとした生地に、甘酸っぱいソースをしみ込ませ、中心にはコクのあるレアチーズクリームをたっぷりと詰めました。ミルキーなコクと爽やかな酸味が調和した、軽やかな口どけが特長です。

＜商品情報＞

商品名：Family【mother’s day】

ブランド名：Paw＆me by This is CHIFFON CAKE.

価格：6,300円（税込・送料込）

サイズ・重量：＜Shiro＞3号サイズ（約9cm）115g

＜Carnation＞3号サイズ（直径約10cm）／約253g

販売開始日：2026年4月17日(金)

発送開始日：2026年4月21日(火)より順次発送

販売方法：公式オンラインストアにて販売

お届け形態：冷凍配送

保存方法・賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上

※詳しくは商品表示ラベルをご確認ください。

商品ページ：link.paw-and-me.com/Q3QKWT(https://paw-and-me.com/products/family-mothers-day?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=mother26)

Paw&me by This is CHIFFON CAKE.

Paw&meは、「一緒においしい体験を。」をコンセプトに、愛犬と人が同じケーキを分け合える時間を届けるスイーツブランドです。ブランド名には、愛犬（Paw）と私たち（Me）が寄り添い、同じ時間を過ごしてほしいという想いが込められています。

大切な記念日だけでなく、何気ない日常にも小さなしあわせを添え、愛犬とのかけがえのない時間をより豊かに彩ります。そうした時間の中で、「おいしい」をシェアすることで「しあわせ」も分かち合える--そんな体験価値を大切にしています。

その想いをかたちにするため、素材や製法にもこだわり、人にも愛犬にもやさしい安心品質を追求しています。これからもPaw&meは、愛犬と人の絆を深める新しいスイーツ体験を提案し続けてまいります。

<会社概要＞

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@paw-and-me.com



■Paw&meオフィシャルサイト

https://paw-and-me.com/



■Paw&me公式インスタグラム

https://www.instagram.com/paw_and_me_official/