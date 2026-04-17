【ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ】公式YouTubeチャンネルにて、ゲレンデの今を伝える「スキー場ライブ配信」を開始！

明海グループ株式会社

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ（所在地：北海道虻田郡ニセコ町）は、公式YouTubeチャンネルにおいて、ニセコアンヌプリ国際スキー場のゲレンデ状況をリアルタイムでご覧いただけるライブカメラ配信を開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hEaggGOlsDg ]

■ ライブ配信開始の背景

世界中のスキーヤー・スノーボーダーに愛されるニセコ。天候や雪質が刻々と変化するゲレンデの「今」を知りたいという多くのお客様のご要望にお応えし、この度ライブ配信をスタートいたしました。ご来場前のコンディション確認はもちろん、ご自宅にいながらニセコの雄大な景色をお楽しみいただけます。

■ ライブカメラのポイント

リアルタイムの雪質・視界確認

滑走前に現在の積雪状況や視界をチェックすることで、より安全で快適なスキー・スノーボード体験をサポートします。

混雑状況の把握

リフト待ちの状況やゲレンデの混み具合を事前に把握することが可能です。

ニセコの絶景を世界へ

リゾート内に設置されたカメラからは、季節や時間帯によって表情を変える美しい雪景色のライブ映像を24時間お届けします。

■ 配信概要

チャンネル名： ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

配信内容： ニセコアンヌプリ国際スキー場 ゲレンデ ライブ映像

視聴URL： https://www.youtube.com/watch?v=hEaggGOlsDg

■ ニセコノーザンリゾート・アンヌプリについて

ニセコアンヌプリの豊かな自然に抱かれた、落ち着きのある洗練されたマウンテンリゾート。四季折々の魅力を楽しめるアクティビティや天然温泉、こだわりの料理でお客様をお迎えいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 公式サイト： https://www.niseko-northern.com/