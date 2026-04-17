アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』 から学校がテーマのオンラインくじが4月20日(月)10時より販売開始！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』オンラインくじを、2026年4月20日（月）10時より販売します。

今回のテーマは「学校」。チハル、マキナに並びその他キャラクターの新規描き起こしイラストが登場。

可愛いデザインの商品が多数ラインナップ！

アニメ『銀河特急 ミルキー★︎サブウェイ』オンラインくじ 概要

販売期間：2026年4月20日(月)10:00～5月22日(金)17:59

販売価格：1回 770円(税込) ※別途配送手数料がかかります

購入ページ： https://kuji-cliffe.com/lp/milkysubwaykuji/(https://kuji-cliffe.com/lp/milkysubwaykuji/)

(C)亀山陽平/タイタン工業

賞品ラインナップ

★A賞：クッション（全1種）

＜サイズ＞本体：約W55-89×H123-150mm 台座：約W60×H41mm

★B賞：選べる！アクリルスタンド（全7種）

＜サイズ＞本体：約W55-89×H123-150mm 台座：約W60×H41mm

★C賞：学生証風カード（全7種）

＜サイズ＞約W85×H54mm以内 ※画像は一部です

★D賞：缶バッジ（全7種）

＜サイズ＞約Φ56mm程度 ※画像は一部です

★E賞：ブロマイド（全8種）

＜サイズ＞L版 ※画像は一部です

★特典：学生証風カード（全7種）

『10連セット』をご購入いただいたお客様には、C賞「学生証風カード」を〈ランダムで１枚〉もれなくプレゼント！

＜サイズ＞約W85×H54mm以内

★フォロー＆リポストキャンペーン：缶バッジセット

くじクリフ公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ」全種セットが当たるプレゼントキャンペーンを開催!!

【応募期間】

2026年4月20日(月)10:00～2026年5月24日(日) 23:59まで

キャンペーン利用規約：https://kuji-cliffe.com/campaign_notice/

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。

※上記画像は一部のみ表示の場合がございます。ラインナップ詳細はくじクリフHPにてご確認ください。

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』とは

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ、同じタイミングで警察に捕まった強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックス。

警察官のリョーコは、そんなクセ者のコンビたちを集め、奉仕活動として惑星間走行列車・通称「ミルキー☆サブウェイ」の清掃を命じる。

それは簡単に終わるはずだったが、ミルキー☆サブウェイが突然暴走し、一同は大混乱に陥る。

解決に向けてリョーコも奮闘するものの、やがて彼らは予期せぬ大事件へ巻き込まれていく。

公式HP：https://milkygalacticuniverse.com/

公式X：https://x.com/MGUJapan

「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。

公式サイト：https://kuji-cliffe.com/

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