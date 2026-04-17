高血圧・糖尿病は防げます！週末「無塩・無糖」生活からはじめてみませんか。無理なく続けられるコツも満載した一冊です！

高血圧・糖尿病は「無塩・無糖」で防げます！

株式会社 青春出版社

51歳のとき、ふとしたきっかけで調味料なしの食事を摂るようになり、減塩からスタートして今は塩と砂糖を使わない「無塩・無糖」の食生活を続けている著者。78歳になった今も血圧は100/60mmHg、ヘモグロビンA1cは5.0%と正常値をキープしています。

自身の経験と医学的な研究をもとに開設した「食塩高血圧外来」では、多くの患者さんが減薬や断薬に成功。

まずは週末「無塩・無糖」生活で味覚をリセットすることからはじめてみませんか。

無理なく続けられるおいしい「無塩・無糖」のコツも満載です！

本書の目次

著者プロフィール

中尾 正一郎（なかお しょういちろう）

医学博士。日本循環器学会専門医。日本内科学会認定内科医。1973年、鹿児島大学医学部卒業。米ハーバード大学医学部(循環器内科)、米マウント・サイナイ大学医学部(臨床遺伝学)留学を経て、95年に新しい疾患「心ファブリー病」を医学雑誌「The New England Journal of Medicine」で日本から世界に発信。99年、鹿児島県立鹿屋医療センター院長に就任し、日本初の2箇所主治医制による地域医療「鹿屋方式」を構築し、メディアでも取り上げられる。現在は霧島整形外科病院に「食塩高血圧外来」を開設し、薬に頼らない「無塩・無糖」による食事療法を行っている。

書籍情報

減塩より実は簡単！週末「無塩・無糖」のすすめ

著者：中尾正一郎

発売日：2026年4月17日

定価：1,232円（税込）

ISBN：978-4-413-21246-5