abc株式会社、パートナープロジェクト「WLF PROJECT」が開発する次世代コマンド型人狼ゲーム『WOLF-FLOW』Steamデモ版が4月17日配信決定

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）は、当社の戦略的パートナープロジェクトである「WLF PROJECT」が開発を進めるPC向けオンライン対戦ゲーム『WOLF-FLOW』のデモ版が、2026年4月17日（金）よりSteamにて公開されることをお知らせいたします。

『WOLF-FLOW』のSteamデモ版リリース決定は、両社が共に推進するエンターテインメントと次世代テクノロジーの融合戦略における重要なマイルストーンです。

当社は、同プロジェクトの戦略的パートナーとして、当社代表取締役の松田元によるグローバル戦略アドバイザーとしての経営参画、およびSolana（SPL）トークン開発から分散型取引所（DEX）「Raydium」への上場に至るWeb3領域の技術・上場支援を包括的に実施してまいりました。この強固な協力体制のもと、プロジェクトの基幹プロダクトである『WOLF-FLOW』が、グローバル市場への展開に向けた大きな節目を迎えます。

1．『WOLF-FLOW』とは

本作は、累計1,000万DL超を記録したスマートフォンアプリ「人狼ゲーム 牢獄の悪夢」（商標：人狼ゲーム）の開発者である鈴木カズ氏を中心に開発される、コマンドバトル型の次世代オンライン人狼ゲームです。

2．abc株式会社と「WLF PROJECT」の関係について

- 直感的な操作による心理戦：複雑な言語ディベートを必要とせず、「ゆさぶる」「ロンパする」「しんじる」「アピールする」といったコマンド選択のみで、7人対戦の高度な心理戦を楽しめます。- 数値化された嘘と真実：プレイヤーのHP（信頼度）とbpm（緊張度）がリアルタイムに変動。言葉の壁を超え、数値の動きから嘘を見抜く新しい緊張感を実現しています。- 超豪華な声優ラインナップ：堀江瞬、芹澤優、江口拓也、長谷川育美、日笠陽子、ARASI、高地真吾（敬称略）といった実力派声優陣を起用。- 配信・実況映えを追求した設計：ゲーム実況やライブ配信を強く意識した、エンターテインメント性とドラマ性の高いゲーム設計が特徴です。

当社は、ゲーム・エンターテインメント・Web3領域において革新的な事業展開を目指す「WLF PROJECT」を戦略的パートナーと位置づけ、その成長を多角的に支援しています。

具体的には、Solanaチェーン上でのトークンエコノミー構築やDEX上場支援を通じた経済圏の確立を行ってまいりました。今回の実体コンテンツである『WOLF-FLOW』のリリースにより、プロジェクトのさらなる価値向上を共進させてまいります。

3．デモ版配信概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/98_1_a5b16e1ea37511c60efe12122bee1850.jpg?v=202604170351 ]

※記載された時点での情報に基づいており、今後の運営方針や仕様は変更となる可能性があります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com