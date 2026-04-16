日本最大級の野外シネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA 2026」横浜‧みなとみらい 大人気作品の野外上映が決定!『天空の城ラピュタ』や 『バック‧トゥ‧ザ‧フューチャー』など全15作品

Do it Theater株式会社SEASIDE CINEMA 2026 メインビジュアル

SEASIDE CINEMA 過去開催の様子

SEASIDE CINEMA 2026実行委員会は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ベイクォーター、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、パシフィコ横浜の6つの会場で、野外シアターや公開収録ステージなど、さまざまな映画をテーマにした体験が楽しめる、日本最大級の都市型野外シネマフェスティバル「SEASIDE CINEMA 2026 (シーサイドシネマ 2026)」を、2026年5月2日(土)～5月6日(水‧祝)のゴールデンウィーク5日間にわたり開催 いたします。この度、各会場での上映作品等、イベント詳細が決定しましたので発表いたします。

今年は、『コクリコ坂から』や『この世界の片隅に』など、周年を迎える日本を代表するアニメーション特集をはじめ、『バック‧トゥ‧ザ‧フューチャー』や『マインクラフト／ザ・ムービー』など、子供から大人まで楽しめる大人気作品、『トワイライト‧ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』、『リンダ リンダ リンダ 4K』をはじめとするミニシアターを席巻した傑作 映画、大人気スパイアクション映画『ミッション:インポッシブル』シリーズなど、多彩な全15作品を上映します。 さらに、横浜ハンマーヘッドには、5日間限定の公開収録ステージが登場。映画好きのゲストを迎え、音楽アーティストに よるミニライブも交えながら、映画と音楽が交差する特別なプログラムをお届けします。

横浜‧みなとみらいで映画を楽しみながら、文化や街の魅力に出会える5日間をお楽しみください。

各会場の開催概要・見どころ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166233/table/4_1_d3f228beb0435ed3285dce47c649a7db.jpg?v=202604160951 ]RED BRICK - 周年アニメーション映画特集 -

RED BRICK会場では、『天空の城ラピュタ』をはじめ、『コクリコ坂から』『この世界の片隅に』、 映画『聲の形』など、周年を迎える日本を代表するアニメーション作品を中心に、世代を超えて愛され続ける 名作アニメを特集上映します。また、東映アニメーションの70周年を記念し、『長靴をはいた猫』の上映も 決定しました。さらに、隣接する横浜赤レンガ倉庫のイベント広場で開催される『ヨコハマフリューリングス フェスト 2026』では、本場ドイツのビールやフードもお楽しみいただけます。周年を迎える名作が一堂に会する、 ここでしか実現しない特別なラインナップと共に、赤レンガパークに設置された特大スクリーンの前で、 美味しい食事と一緒に、特別な映画体験をお楽しみください。

会場：横浜⾚レンガ倉庫 ⾚レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

日時：2026年5月2日(土)～5月6日(水‧祝)

開演：18:50～

入場料：無料／当日先着順

※椅子のご用意はございません。クッションや敷物などをご持参ください。（テント、背の高い椅子など持込不可）

＜RED BRICK上映作品＞

MARINE & WALK - 近年ミニシアターを席巻したマスターピース -

MARINE & WALK会場では、ミニシアターシーンを彩るマスターピースを連日上映します。アカデミー賞国際 長編映画賞の香港代表作品『トワイライト‧ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』に加え、時代を超えて愛される 『リンダ リンダ リンダ 4K』など、選りすぐりの4作品を厳選。 昨年、惜しまれつつこの世を去ったデヴィッド‧リンチ監督の名作『ストレイト‧ストーリー』や、今年の 来日も予定されているトーキング‧ヘッズが出演し、改めて注目を集める音楽ライブ映画『ストップ‧メイキ ング‧センス 4Kレストア』も見逃せません。店舗でテイクアウトした美味しい食事とともに、海辺の開放的なロケーション で特別な映画体験をお楽しみください。

会場：MARINE ＆ WALK YOKOHAMA 海側隣接遊歩道（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-3-1）

日時：2026年5月3日(日)～5月6日(水‧祝)

開場：14:00～／開演：18:40～

入場料：無料／当日先着順

※椅子のご用意はございません。クッションや敷物などをご持参ください。（テント、背の高い椅子など持込不可）

＜MARINE & WALK上映作品＞

BAY QUARTER - ミッション:インポッシブル コレクション -

潮風を感じながらショッピングやグルメが楽しめるBAY QUARTER会場では、大人気スパイアクション 映画『ミッション:インポッシブル』シリーズから、選りすぐりの4作品を上映いたします。 昨年、シリーズの集大成として注目を集めた最新作の公開により、改めてその魅力に注目が集まる 『ミッション:インポッシブル』。同シリーズの人気を決定付けた作品ともいえる『ゴースト‧プロトコル』 をはじめ、初めての方でも楽しめるラインアップを4夜連続でお届けします。映画とあわせて、館内レス トラン‧カフェでの食事やショッピングなど、思い思いのひとときをお楽しみください。

会場：横浜ベイクォーター 3Fメイン広場（〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10）

日時：2026年5月3日(日)～5月6日(水‧祝)

開場：16:00～／開演：18:30～

入場料：無料／当日先着順

※椅子のご用意はございません。クッションや敷物などをご持参ください。（テント、背の高い椅子など持込不可）

＜BAY QUARTER上映作品＞

WORLD PORTERS - マインクラフト∕ザ・ムービー -

みなとみらいを全方向に望む新たな展望空間として昨年7月に生まれ変わった「ルーフ‧トップ‧ワールド」 に、1日限りの特設シアターが登場します。 お子さまと一緒に楽しめる映画『マインクラフト／ザ・ムービー』を上映。さらに、ワークショップも実施 予定。映画とあわせて、作品の世界観を体感できる特別なひとときをお届けします。みなとみらいの絶景に ひらかれた開放的なロケーションで、ご家族そろって心に残る映画体験をお楽しみください。

会場：横浜ワールドポーターズ 屋上 「ルーフ‧トップ‧ワールド」イベント会場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1）

日時：2026年5月3日(日)

開演：19:00～

入場料：無料／当日先着順（整理券配布予定）

※椅子のご用意はございません。クッションや敷物などをご持参ください。（テント、背の高い椅子など持込不可）

＜WORLD PORTERS上映作品＞

HAMMERHEAD - Seaside Cinema Wave -

映画をテーマにしたトーク&ミュージックポッドキャストイベント「SEASIDE CINEMA WAVE」を開催。 会場にはスタジオ機能を備えたバン型車両が登場します。映画にゆかりのあるゲストを迎え、作品の魅力や 映画音楽、演技、制作の裏側など、映画にまつわる多彩なテーマを語り合うトークセッションを公開収録形式で お届け。映画と音楽が交差する特別なプログラムを展開します。ハンマーヘッドを背にした開放的なロケーション の中で、屋外ならではのライブ感とともにイベントをご体感ください。

会場：横浜ハンマーヘッド正面入口前 （〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-14-1）

日時：2026年5月2日(土)～5月6日(水‧祝)

開演：13:00～

入場料 : 無料／当日先着順

PACIFICO - バック・トゥ・ザ・フューチャー -

目の前に海が広がる臨港パークの広大な芝生広場で、『バック‧トゥ‧ザ‧フューチャー』を上映します。 時空を超える冒険とともに、世代を超えて愛され続ける名作を、開放感あふれるロケーションでお楽しみ いただけます。さらに、劇中に登場するタイムマシン「デロリアン」の展示も実施。作品の世界観をより 身近に体感できる特別な機会となっています。みなとみらいと、時空を超える名作が出会う一夜。この夜限りの 特別な映画体験をお楽しみください。

会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1）

日時：2026年5月5日(火‧祝)

開場：15:00～／開演：18:15～

入場料：無料／当日先着順

※椅子のご用意はございません。クッションや敷物などをご持参ください。（テント、背の高い椅子など持込不可）

＜PACIFICO上映作品＞

イベントの最新情報は以下公式サイトからご確認ください。

特設サイトURL：https://seaside-cinema.com(https://seaside-cinema.com)

公式SNS：X (@_seasidecinema) 、Instagram (@_seasidecinema)

SEASIDE CINEMA 2025 アーカイブ

「SEASIDE CINEMA 2025」動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=LFk2Z-jUPJk

「SEASIDE CINEMA 2026」広報事務局 (Do it Theater株式会社)

担当:鶴見 電話:03-6452-2313 FAX:03-6303-4610 メール:pr@seaside-cinema.com

『SEASIDE CINEMA 2026』 実施概要

開催日時：2026年5月2日（土）～ 5月6日（水・祝） ※期間や時間は会場により異なります。

※雨天決行・荒天時は中止いたします。

入場料 ：無料

開催場所：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 横浜市中区新港1-1）

MARINE & WALK YOKOHAMA 海側隣接遊歩道（〒231-0001 横浜市中区新港 1-3-1）

横浜ベイクォーター3F メイン広場（〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-10）

横浜ワールドポーターズ ルーフトップワールド（〒231-0001 横浜市中区新港2-2-1）

横浜ハンマーヘッド正面入口前（〒231-0001 横浜市中区新港2-14-1）

パシフィコ横浜 臨港パーク（〒231-0001 横浜市中区新港2-14-1）

主催 ：SEASIDE CINEMA 2026実行委員会

（横浜赤レンガ倉庫・MARINE & WALK YOKOHAMA・横浜ベイクォーター

・横浜ワールドポーターズ・横浜ハンマーヘッド・パシフィコ横浜・Do it Theater）

シアタープロデュース：Do it Theater

協力 ： Filmarks

※本リリースに記載されている内容は、変更になる可能性がございます。※雨天決行・荒天時は中止いたします。上映中に天災・強風・大雨などが発生した場合、安全のため上映の一時中断または中止を行う場合があります。※個別のイベント内容に関するご質問は、各会場の窓口にお問い合わせください。

＜ご協賛の募集について＞

「SEASIDE CINEMA 2026」では、映画文化を通したベイエリアの回遊性向上、横浜の街の更なる賑わいづくりの ため、イベントへのご協賛を広く募っております。ご興味のある企業‧団体の方々は、「SEASIDE CINEMA 2026」 運営事務局までお問い合わせください。

＜イベント取材のお願い＞

「SEASIDE CINEMA 2026」では、映画文化を通じたベイエリアの回遊性向上および横浜の街の更なる賑わい づくりを目指し、本イベントの趣旨にご賛同いただけるメディア関係者の皆様からの取材を受け付けております。 映画‧イベント‧ライフスタイル‧地域情報など、ジャンルを問わず多くの方に本イベントの魅力をお届けいただ けるメディアの皆様のご参加をお待ちしております。

取材をご検討いただける場合は、「SEASIDE CINEMA 2026」広報事務局までお気軽にお問い合わせください。

＜イベントのお問い合わせについて＞

「SEASIDE CINEMA 2026」広報事務局（Do it Theater株式会社）

メール：pr＠seaside-cinema.com

「SEASIDE CINEMA 2026」運営事務局（Do it Theater株式会社）

メール：info＠seaside-cinema.com