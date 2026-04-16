渡辺パイプ陸上部　守 祐陽選手「ボツワナ2026世界リレー」日本代表に選出

渡辺パイプ株式会社

インフラ・住宅に関わる商材の専門商社ならびに農業プラントメーカーである渡辺パイプ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:渡辺圭祐、以下「渡辺パイプ」）は、渡辺パイプ陸上部に所属する男子短距離の守 祐陽（もり ゆうひ）選手が、2026年5月2日（土）～3日（日）に開催される「ボツワナ2026世界リレー」において、男子4×100mリレー日本代表に選出されましたことをお知らせいたします。

守選手は、「東京2025世界陸上競技選手権」に日本代表として出場した実績を持つ、今後のさらなる活躍が期待される次世代スプリンターです。

本大会は、成績上位12チームに入ることで、「北京2027世界陸上競技選手権大会」への出場権が付与される重要な国際大会となります。

世界を相手に頂点を目指す守選手ならびに日本代表選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

■守 祐陽選手 コメント

渡辺パイプ陸上部の守 祐陽です。

この度、「ボツワナ2026世界リレー」の日本代表に選出いただき大変光栄に思います。

本大会は、「北京2027世界陸上競技選手権大会」の出場がかかる重要な大会です。

世界の舞台でしっかりと結果を残せるよう、自分の任された役割を果たし、持てる力を発揮して参ります。応援よろしくお願いいたします。

■守 祐陽選手 最新情報

“水の上を走る感覚でスピード向上へ“

守選手『スピード向上に向け、現在意識しているのは「地面との接し方」。地面を強く押しすぎると接地時間が長くなり、スピードに乗りにくくなるため、あえて力まず「水の上を走るようなイメージ」で、弾むような走りを追求しています。』

“追及は競技以外でも“

守選手『元々コーヒーが好きで、自宅で水出しコーヒーを作ることにハマっています。おすすめのコーヒー豆がありましたら、是非教えていただけますと幸いです。』

■渡辺パイプ陸上部について

渡辺パイプ陸上部は、守 祐陽選手をはじめ、

「第109回日本陸上競技選手権大会」3位入賞を果たした十種競技の佐田 征義（さた せいぎ）選手、「2023年日本陸上競技選手権大会」7位の実績を持つ400mハードルの中井 脩太（なかい しゅうた）選手、女子100mハードルで日本歴代9位（2026年4月現在）となる12秒97の記録を持つ、2026年より新加入の島野 真生（しまの まお）選手の計4名で活動しています。

選手たちへの温かいご声援を、何卒よろしくお願い申し上げます。

渡辺パイプ陸上部：https://www.sedia-system.co.jp/company/landclub.html

【渡辺パイプ株式会社 会社概要】

会 社 名：渡辺パイプ株式会社

所 在 地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館12F

電 話 番 号：03-6478-1330（代）

代 表 者：代表取締役社長 渡辺 圭祐

従 業 員 数：6,178名（2025年4月現在 グループ合計）

ホームページ：https://www.sedia-system.co.jp/