株式会社TDGホールディングス

株式会社TDGホールディングス（本社：三重県伊勢市、グループCEO：加藤 光一、以下「TDG」）は、日本ロジソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩田 享也、以下「日本ロジソリューションズ」）と共同で、第16回目となる物流業界向けウェビナー「外国人特定技能トラックドライバー人材のリアルを解説」を2026年5月21日（木）に開催いたします。

■開催の背景：深刻化するドライバー不足と、採用後に問われる“受入体制”

物流業界が直面するさまざまな課題の中でも、ドライバー不足は深刻さを増しています。少子高齢化による生産年齢人口の減少に加え、いわゆる「物流2024年問題」の影響もあり、2030年には約30万人のドライバーが不足するといわれています。

物流は、人々の生活を支える重要な社会インフラです。こうした課題の解決策の一つとして、外国人ドライバー採用への関心は高まり続けています。一方で、現場では「採用できても教育や定着までつながらない」「制度理解が不十分なまま受け入れてしまう」といった課題に直面する企業も少なくありません。

そこで本セミナーでは、物流業界に強固なネットワークを持つ日本ロジソリューションズと、外国人ドライバーの育成・紹介・支援を一気通貫で行うTDGが、外国人人材活用の現状と、採用を成果につなげるための考え方・受入体制について解説します。

■本セミナーでお伝えすること

本セミナーでは、外国人人材採用に関する各種制度の説明に加え、人材育成から定着までを支える実践的なソリューションについて紹介します。

具体的には、外国人ドライバー採用が人手不足の解消につながる企業と、逆に現場負担の増加やミスマッチを招いてしまう企業の違いを整理しながら、制度理解、受入体制、教育、定着支援のポイントをお伝えします。

■開催概要

タイトル：【第16回】外国人ドライバー採用で人手不足を「解決」する会社と「更に悪化させる会社」の違い

開催日時：2026年5月21日（木）15:00～16:30

開催方法：オンライン配信（Zoom）

※お申込みいただいた企業様に、後日閲覧用のURLをメールにて送付いたします。

共催：株式会社TDGホールディングス、日本ロジソリューションズ株式会社

定員：100名（先着順）

参加費：無料

対象：物流関係者、登録支援機関

申込方法：下記特設ページよりお申し込みください。

https://tdg.jp/logi-global/seminar/seminar-406/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605&utm_content=seminar-406(https://tdg.jp/logi-global/seminar/seminar-406/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605&utm_content=seminar-406)

■タイムテーブル

15:00～15:05 ご挨拶

15:05～15:20 第1部「人材不足の救世主！外国人人材の最適な受入体制ソリューション」

15:20～16:20 第2部「外国人ドライバー採用で人手不足を『解決』する会社と『更に悪化させる会社』の違い」

16:20～16:30 質疑応答・クロージング

■ 登壇者プロフィール

加藤 光一（株式会社TDGホールディングス グループCEO）

「ほめちぎる教習所」のブランディングで教習所業界に革命を起こし、ベトナムでの送り出し機関や現地教習所事業を確立。求人から教育、免許取得、登録支援までをグループ内で完結する独自のスキームにより、年間300名を超える高品質な外国人材の供給を支えている。

岩田 享也（日本ロジソリューションズ株式会社 代表取締役社長）

八大株式会社 代表取締役社長。三代続く物流事業の継承者として、また(一社)東京都トラック協会 理事などの要職を歴任。物流現場の最前線を知る経営者として、企業の枠を超えた物流インフラの高度化と新たなサービス創出に尽力している。

【株式会社TDGホールディングスについて】

株式会社TDGホールディングスは、登録支援機関・送り出し機関・特定技能管理団体・現地教習所・国内教習所のすべてを自社グループ内に保有し、外国人材の採用・教育・定着までを一気通貫でサポートするワンストップ体制を提供しています。

今回の研修ツアーは、採用リスクを最小限に抑え、物流業界における外国人ドライバー活用を“安全かつ確実に”進めるための取り組みの一環です。今後も、国内外のパートナーと連携しながら、人材の質と定着率を両立させる仕組みづくりを推進してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社TDGホールディングス

所在地：三重県伊勢市小俣町元町1648-10

代表者：グループCEO 加藤 光一

設立：2024年8月

事業内容：外国人材紹介事業、物流教育・教習事業、特定技能人材の採用・支援、その他関連事業

関連URL：https://tdg.jp/logi-global/