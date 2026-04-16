バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )でショップを展開する『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )は、「スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット」(全6種／各5,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年4月16日(木)16時より開始いたしました。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





※本商品は、プレミアムバンダイ限定での販売です。

商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249342/?rt=pr





スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット





■商品特長

株式会社colyが配信する2026年に10周年を迎えるスマートフォン向けアプリゲーム、現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ』から、6名のカレらが『ちびぐるみ』で登場します。『ちびぐるみ』とポーチとおなまえカードのセット商品。ポーチは各所属アイコンをモチーフにしたキャラクターごとの個別デザインです。おなまえカードには名前や記念日なども書き込めます。

本商品は、アプリリリースから10周年を迎える2026年9月のお届けを予定しております。ちびぐるみと一緒に周年をお祝いしましょう！









■『スタンドマイヒーローズ』とは

「いつかは私も、誰かたった一人の”特別”に――」

現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ』。

26人の個性豊かなヒーローをスカウトして自分だけのチームを結成し爽快3マッチパズルに挑戦しよう！

正義の意味を問うヒューマンドラマ×サスペンスのメインストーリー、カレらの内面を深く知り、キズナを結ぶドラマチック恋愛ストーリーなど、ヒーローたちの魅力の詰まったバラエティ豊かな物語も続々配信中！









■『ちびぐるみ』とは

「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！

つい手を差し伸べたくなっちゃうような表情が愛おしい！バンプレストブランドがお届けする手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ『ちびぐるみ』。ライブやイベントに連れて行って一緒に写真を撮ったり、旅行やお出かけをともにして思い出を共有したり、お洋服やアクセサリーで『ちびぐるみ』のおしゃれを楽しんだり♪いろいろな方法で楽しんでください！

URL： https://bsp-prize.jp/brand/2/









■商品概要

・商品名 ：

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～今大路峻～

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～荒木田蒼生～

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～神楽亜貴～

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～都築京介～

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～山崎カナメ～

スタンドマイヒーローズ ちびぐるみポーチセット～早乙女郁人～

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249342/?rt=pr )

・価格 ：各5,500円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・商品サイズ：ちびぐるみ…約11cm、ポーチ…約H13cm×W8.5cm×D7.5cm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・販売予約 ：2026年4月16日(木)16時～2026年5月24日(日)予定

・商品お届け：2026年9月お届け予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)coly





※実際の商品とは多少異なる場合があります。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合があります。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合があります。

※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

※ページにアクセス時点で、販売が終了している可能性があります。

※本商品はアミューズメント景品としての展開予定はありません。









■『e-BANPRESTO』サイト情報

バンプレストブランドのプライズ景品造りで培った全てのノウハウを集結した、新しい規格の商品が並ぶショップサイトです。

バンプレストで人気のブランドやシリーズより、造形や装飾、彩色など全てにおいて、プライズ景品の枠を超えた、クオリティへの追及にこだわった、魅力的な商品展開をしています。

e-BANPRESTO





URL： https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr