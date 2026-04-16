ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ホタテ』の還元率ランキングを発表します。

【ホタテの還元率1位】北海道雄武町のオホーツク産 ほたて 貝柱 2kg 不揃い 訳あり

還元率 59.80％ 寄付額 20000円

ホタテの還元率1位は、北海道雄武町の「オホーツク海 ほたて 貝柱 2㎏ 不揃い 訳あり」です。 味はとってもおいしいのですが、手作業でホタテ貝をむいているため、貝柱が欠けてしまったり割れてしまったりしてしまったフレーク品になるため、訳ありとなっています。

2位以降の返礼品も見たい方

ふるさと納税でもらえる『ホタテ』の還元率ランキングをもっと見たい方は特集ページをご覧ください。

還元率の計算方法

https://www.furusato-tax.club/ranking/hotate.html

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。 ■還元率の計算方法 還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100 1万円の寄付で、 1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100） 3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100） 5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100） となります。 つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。 ※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

ふるさと納税の還元率比較サイト『とくさと』

『とくさと』は、ふるさと納税返礼品の還元率を調査し、比較するサイトです。 還元率データ以外にも、実際に利用した返礼品の口コミも掲載しています。 ふるさと納税をもっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しく利用できることを目指して運営しています。

https://www.furusato-tax.club/