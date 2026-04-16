日本オラクル株式会社

Oracle AI World Tour, 東京 ― 2026年4月16日

日本オラクル株式会社（本社：東京都港区、取締役 執行役 社長：三澤 智光）は、株式会社みずほ銀行（本店：東京都千代田区、取締役頭取：加藤 勝彦）が、「Oracle Cloud Infrastructure（OCI）(https://www.oracle.com/jp/cloud/)」上で提供される「Oracle Autonomous AI Database(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/)」を採用し、IT基盤のモダナイゼーションを推進していることを発表しました。みずほ銀行は、既存アプリケーション環境を変更することなく、共通データベースを「Oracle Autonomous AI Database」へ移行することで、運用負荷の軽減、コスト最適化、セキュリティ強化を実現しています。

みずほ銀行では、2012年に「Oracle Exadata」を採用し、高性能なプライベートクラウド型のデータベース環境を構築し、高可用性の確保や、マルチテナント環境によるリソース効率化、コスト削減などを実現してきました。現在、勘定系や決済系を除く、情報系や市場系などのシステムを中心とした約50のアプリケーションが、約20のデータベースに統合された共通基盤上で稼働しています。

一方で、需要の高まりや基盤運用の高度化に伴い、パッチの定期適用やメンテナンスなどの運用負荷が増大し、さらにハードウェア更改のたびに大きな投資が必要となることが課題となっていました。これらの課題を解決するために、みずほ銀行はOCI上の「Oracle Autonomous AI Database」を採用しました。これにより、重要なデータベース管理およびセキュリティ関連の作業を自動化し、システム全体の保護を強化するとともに、日常的な運用負荷の軽減を実現します。また、これによりIT部門は、サービス提供の高度化やビジネスの俊敏性向上につながる、より付加価値の高い取り組みに注力できるようになります。

また、“スモール・スタート”が可能な利用モデルにより、必要に応じてリソースを効率的に拡張しながら、長期的なコスト最適化を実現します。モデルケースでは、データベース・ライセンス数を約66パーセント削減できる可能性が示されています。さらに、自動化された運用機能や高度なバックアップ機能により、ランサムウェア対策を含むセキュリティの強化と、高いシステム信頼性の維持を両立しています。

みずほ銀行は、「OCI Database Management(https://www.oracle.com/jp/manageability/database-management/)」、「OCI Monitoring(https://www.oracle.com/jp/cloud/cloud-native/monitoring/)」、「Oracle Data Safe」をはじめとするOCIのマネージド・サービスを活用し、監視、バックアップ、監査、セキュリティ統制を実現しています。これにより、オンプレミス環境で必要だった管理サーバーの運用や更改、各種機能の個別設計やパッチ検証といった運用の複雑さを軽減するとともに、多くの手作業を削減しています。

さらに、「Oracle Autonomous AI Database」が提供する自動パッチ適用機能により、最新のセキュリティおよび性能改善を継続的に反映することで、システムのレジリエンス強化と運用効率の向上を実現しています。さらに、変更に伴う影響を事前に検証し、安定かつ一貫した運用を維持するために、「Oracle Real Application Testing(https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/autonomous-database-serverless/doc/autonomous-real-application-testing-about.html)」および「Auto SQL Plan Management(https://docs.oracle.com/ja-jp/iaas/database-management/doc/use-spm-manage-sql-execution-plans.html)」を活用しています。

株式会社みずほ銀行 プラットフォームエンジニアリング部 ヴァイスプレジデント 森重 祥吾氏は次のように述べています。「『Oracle Autonomous AI Database』の採用により、データベース運用の効率化を通じて、運用負荷の軽減とコスト最適化を実現しています。今後は、災害対策の強化やマルチクラウド環境との連携拡大、AIを活用したモダナイゼーションをさらに推進していきます。より俊敏でレジリエンスを向上した持続可能なIT基盤を構築するとともに、お客さまに高品質な金融サービスを提供し続けていきます。」

日本オラクルについて

私たちのミッションは、人々が新たな方法でデータを理解し、本質を見極め、無限の可能性を解き放てるよう支援していくことです。データ・ドリブンなアプローチにより情報価値を最大化するクラウドサービス、それらの利用を支援する各種サービスを提供しています。オラクル・コーポレーションの日本法人。東証スタンダード市場上場（証券コード：4716）。URL www.oracle.com/jp(http://www.oracle.com/jp)

オラクルについて

オラクルは、統合されたアプリケーション・スイートと安全な自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudで提供しています。オラクル（NYSE:ORCL）について詳しくは、www.oracle.com(http://www.oracle.com/)をご覧ください。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。