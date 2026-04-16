SB C&S、フォーティネット 2025 Partner of the Year Awardsにおいて、5年連続で「Japan Distributor of the Year」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、Fortinet, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サニーベール、創業者 兼 CEO：Ken Xie、以下「フォーティネット」）主催のグローバルカンファレンス「Accelerate 2026」において発表された2025 Partner of the Year Awardsで、「Japan Distributor of the Year」を受賞しました。受賞は5年連続となります。

「Japan Distributor of the Year」は、2025 年度におけるフォーティネット製品の普及・販売において、日本で最も売り上げに貢献したディストリビューターに贈られる賞です。SB C&Sは、定期的な販売パートナーへの働きかけや、フォーティネットのソリューション・サービスに関する教育提供により、フォーティネット製品の販売機会を創出したことが高く評価され、5年連続での受賞に至りました。こうした取り組みの一環として、販売パートナー向けの提案支援窓口「Fortinetセールスセンター」を運営し、提案前の情報提供や技術相談に対応するとともに、評価・検証から導入・移行、さらに導入後の保守サポートまで一貫して支援しています。今後もSB C&Sは、フォーティネット製品をはじめとする最先端のセキュリティソリューションの提供を通して、多様化・高度化するサイバー脅威に対する企業のセキュリティ対策に貢献します。

【Fortinetセールスセンター】

https://licensecounter.jp/cyber-security/fortinet/

Fortinet, Inc.について

フォーティネットは、ネットワーク/セキュリティの融合とサイバーセキュリティの進化を、牽引し続けている企業です。あらゆる場所で、人・デバイス・データの安全を確保するというミッションのもと、お客さまが必要とするすべての場所にサイバーセキュリティを提供しています。今日では、エンタープライズでの利用に対応した50を超える製品群で構成される業界最大規模の統合ポートフォリオを実現し、業界最多の導入実績、特許数、認証数に支えられ、90万を超えるお客さまからの信頼を獲得しています。「Fortinet Training Institute」では、誰もがサイバーセキュリティのトレーニングと新たなキャリアの機会を得られるよう、業界最大規模かつ最も広範なトレーニングプログラムを提供しています。

詳しくは、https://www.fortinet.com/jp、フォーティネットブログ（https://www.fortinet.com/jp/blog）、または FortiGuard Labs（https://www.fortinet.com/jp/fortiguard/labs）をご覧ください。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

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