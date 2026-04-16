リスニング力が驚くほど上がる！『はじめての英語シャドーイング』 4月16日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『はじめての英語シャドーイング』のご案内を申し上げます。

リスニング力を本気で伸ばしたいなら、これ一択！



正しい方法で「耳の筋トレ」＝「シャドーイング」を行えば、リスニング力は飛躍的に伸びます。



7000人以上の英語指導をしてきた著者が自信を持っておすすめ！

無理なく徐々にレベルアップするので、はじめてでも、だれでも成果が出ます。



「英語学習を始めたものの、リスニング力不足を実感している」

「文字を見れば理解できるのに、音声だと聞き取れない…」

「結局、ドラマや映画など、ネイティブ同士の会話についていけない」



――そんなリスニングの悩みを解消します！



「音として聞こえる」ことと、「聞いて意味がわかる」ことは別物。

このギャップを埋める最も効果的なトレーニングが、シャドーイングなのです。



これまで7000人以上を指導してきた著者が、その効果を実感し、特に初級者・初心者におすすめしているのが本書のシャドーイングメソッドです。



ただし、やり方（手順）を間違えると十分な効果は得られません。もともと通訳者の訓練法として広まった難度高めの方法のため、手順が複雑すぎたり、負荷が高すぎたりすると、かえって成果が出にくくなります。

そこで本書では、著者の指導経験をもとに、次の点に配慮した構成にしています。



１.教材がやさしめ

２.英文が短め

３.手順がシンプル

４.短文から始めて徐々にレベルアップ

５.「完コピ」を目指す



この「完全コピー」に果敢に挑戦するという行動こそが、あなたのリスニング力にブレイクスルーを起こすのです。



収録英文は、ネイティブが日常生活で実際に使うフレーズや表現のみ。ドラマや映画、ネイティブ同士の自然な会話のリスニングにも効果を発揮します。



さらに、それらの英文には、プログリット社の大人気アプリ「シャドテン」の膨大なデータ分析でわかった日本人が苦手な音声変化を満載。

これらの英文をシャドーイングすることで、日本人がつまずきやすい音声変化や苦手なフレーズから効率的に体得することが可能です。



1日1項目で進めれば、1カ月で完成。

1カ月後、あなたの「聞こえ方」はきっと別次元になっているはずです。

『はじめての英語シャドーイング』表紙

＜商品情報＞

【タイトル】はじめての英語シャドーイング

【URL】https://www.amazon.co.jp/dp/4757442998/

【価格】2,200円（税込）

【サイズ】A5判、208ページ

【付属商品】なし

【ISBNコード】978-4-7574-4299-3

【発売日】2026年４月16日

【著者】中林くみこ

【著者プロフィール】

カナダ・トロントで語学学校を10年間経営。これまでに7000人以上の生徒を指導し、IELTS、TOEIC、英文法、ビジネス英語、翻訳、通訳、英会話など、幅広いコースを担当してきた。

その中で、英語初心者にはシャドーイングがリスニング力向上に非常に効果的であることを実感（中級者以上にはスピーキング力強化に効果大）。この確信が本書執筆の土台となっている。

日本帰国後は、シャドーイングをはじめ、独学や多読・多聴の重要性、最新のAIを活用した新しい英語学習法を発信するとともに、独自のIELTS対策講座を開講。常時満席となる人気講座となっている。企業や教育機関でのセミナーにも多数登壇。

著書に『分野別×言い換え力 スピーキング攻略 IELTS単語集』（明日香出版）、『スマホで倍速！英語独学ハック』（Gakken）、『独学で英語を話せるようになった人がやっていること』『漫画で英語独学』（以上リチェンジ）などがある。