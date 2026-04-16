家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、ガードに触れると運転を自動停止する“あんしんタッチ機能”と、省エネ性能・静音性を備えた「タッチストップ DCリビング扇風機」(型番：YT-DS3431HFR)をベージュ・ブルーグレーの2色展開で2026年4月中旬より順次、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





ガードに触れると運転を自動停止する「タッチストップ DCリビング扇風機」





■開発背景 ── 扇風機の“ヒヤリハッと”をなくしたい

扇風機は夏の生活に欠かせない存在でありながら、乳幼児やお子さまが羽根やガードに手を伸ばしてしまう場面は、多くのご家庭で経験のある“ヒヤリハッと”の瞬間です。「止まってほしいときに、すぐ止まる扇風機があれば」──そのシンプルな願いに応えるべく開発したのが、今回の新製品です。

ただ涼しいだけでなく、省エネ・静音・そして安心という3つの価値を1台に凝縮しました。









■特徴

1.「タッチストップ機能」── 触れた瞬間、自動で止まる

本製品最大の特長が、タッチストップ機能“2つのあんしんタッチ”です。まず、1つ目のあんしんタッチは一時停止機能。運転中にガードに手が触れると、危険防止のため即座に運転を一時停止。その後約5秒で自動的に運転を再開するため、使い勝手を損なわずに安全を確保します。さらに2つ目のあんしんタッチは完全停止機能。ガードに10秒間触れ続けた場合は電源がオフになる設計で、お子さまがガードをつかんで離さないような状況にも対応しています。完全停止した際は、再運転時に「運転入/切」ボタンを押す操作が必要になるため、安全を確認してから運転を再開できるので安心です。





元気なお子さまのヒヤリハッとに、触れたら止まる扇風機





2.「DCモーター採用」── 省エネ・静音の快適風

本製品はDCモーターを採用し、消費電力はわずか21W(50/60Hz共通)です。最大消費電力で1日8時間、1か月(30日)間使用した場合の電気代の目安は、電力料金目安単価1kWh＝31円で計算すると、わずか約155円(※)と、エアコンと併用しながら日々の電気代を抑えたいご家庭にとって、経済的な選択肢となります。

また、DCモーターならではの静音設計により、就寝時も運転音が気になりにくく、赤ちゃんやお子さまの寝室でも安心して使用できます。

※21W×8時間×30日÷1000×31円＝約155円(目安)





3.「7枚羽根 × リズム風」── やわらかく、自然な風を届ける

羽根は7枚羽根を採用。一般的な5枚羽根と比較して1枚あたりの風切り音が分散されるため、静かでやわらかな広がりのある風がお部屋をやさしく包みます。

また、リズム風モードを搭載。強弱のある揺らぎを持った自然風に近いリズムで風を届けます。室内で再現する自然風は体への負担が少なく、木陰で感じるそよ風のような心地よさをお楽しみいただけます。





7枚羽根と風量6段階で心地よい風





4.「風量6段階 × 多彩なタイマー」── 生活リズムに合わせた細やかな制御

風量は微風から強風まで6段階で調整可能。その日の気温や活動シーンに合わせて選べます。タイマー機能は6時間入タイマー・6時間切タイマーを搭載。就寝時にお使いいただくと夜間の冷えすぎや起床時の不快指数を和らげます。また、切り忘れ防止8時間自動オフタイマーは、消し忘れによるムダな電力消費を防ぎます。





5.デザイン ── インテリアに溶け込む2色展開

ベージュ(型番：YT-DS3431HFR(C))は、ナチュラル・ウッド系のインテリアや明るいリビングにしっくり溶け込む温かみのあるカラー。ブルーグレー(型番：YT-DS3431HFR(AH))は、モダンなインテリア空間に映える落ち着いたトーンのニュアンスカラーで、タッチセンサーを搭載しながらもインテリア性を損ねないカラーガードを採用。羽根やリモコンもリモコンホルダーも本体と同色に揃え、生活感を出したくない方や落ち着いたトーンでまとめたい方におすすめな一台です。





ベージュ・ブルーグレーの2色展開





■製品仕様

商品名 ： タッチストップ DCリビング扇風機

型番 ： ベージュ/YT-DS3431HFR(C)、ブルーグレー/YT-DS3431HFR(AH)

JAN ： ベージュ/4979966574374、ブルーグレー/4979966574381

サイズ(約) ： 幅36×奥行34×高さ67(84)cm

重量 ： 約2.8kg

電源 ： AC100V 50/60Hz

消費電力(50/60Hz共通)： 21W

電源コード長 ： 約1.6m

主な機能 ： タッチストップ機能(あんしんタッチ)、

風量6段階、リズム風、首振、6時間入・

切タイマー、8時間自動OFFタイマー(切り忘れ防止)

付属品 ： リモコン

希望小売価格 ： 9,980円(税込)

生産国 ： 中国









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。