全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、株式会社Samurai工房（本社：東京都渋谷区、代表：髙野大知）の運営するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon（クレイジーラクーン）」と共催した、リアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』を、2026年6月26日（金）から開催いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/

■リアル脱出ゲームとプロゲーミングチームが初コラボ！

謎解きを通して、参加者がまるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」。この度、プロゲーミングチームとの初のコラボとして『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』が決定いたしました。 Crazy Raccoon（通称：CR）の持つゲーマーらしいかっこよさを存分に活かした本イベントは、プレイヤー自身がCRメンバーとチームを組み、さまざまな謎や暗号を解き明かす体験をお楽しみいただけます。 本イベントは、専用の謎解きキットを使い、CRAZY RACCOON STOREやリアル脱出ゲーム渋谷店を歩きながら謎を解く体験型ゲーム・イベント。プレイヤーは、謎解きキットを頼りに店内を歩き回り、隠された謎を解き明かすことで、CRメンバーと一緒に任務を遂行する物語を体験できます。

■渋谷を舞台に繰り広げられる頭脳戦！

物語の舞台はCRが拠点としている渋谷。赤見かるび率いる“おにくのくに”が企む「渋谷侵略計画」の情報をつかんだCR渋谷防衛部隊は、厳戒態勢へと入ることに。部隊の暗号解読班であるプレイヤーは、その頭脳で“おにくのくに”の陰謀に立ち向かいます。 暗号解読班の班長 おぼ、そして防衛部隊の戦闘員である天月、VanilLa、ととみっくす、Mondoとの共闘をお楽しみに！

■CRメンバー5人の、イベント限定描きおろしビジュアル！

本イベントのために描きおろされたビジュアルも公開。 ビジュアルには、赤見かるびの手によって赤く色に染め上げられた異様な雰囲気の渋谷をバックに、渋谷防衛部隊の衣装に身を包んだ天月、VanilLa、ととみっくす、Mondoの姿が。さらに中央にはそんな4人を見下すように、挑発的な笑みを浮かべる赤見かるびが鎮座しています。

■イベントの後日譚が楽しめる特典付きチケットも！

『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』では特典付きチケットをご用意しています。特典付きチケットには、本編の後日譚をおうちで楽しめる、オリジナル謎解きグッズ「赤見かるびとの最終決戦」が付属。 「赤見かるびとの最終決戦」は特典付きチケットに付属しているほか、CRAZY RACCOON STOREとリアル脱出ゲーム渋谷店でも販売いたします。 CRや赤見かるびが好きな方、イベントを楽しみつくしたい方は必見です。

■CRフェスでは最速先行販売を実施！

さらに2026年4月18日（土）、19日（日）で幕張メッセにて開催されるCRフェスでは、本イベントの「CRフェス限定デザインチケット」を最速先行販売。さらに、会場限定謎『CR暗号解読班入隊試験』を無料配布。最後まで謎を解き明かした方限定で、ここでしかもらえない特別デザインのスマホ壁紙をプレゼント！ CRフェスにご参加の際には、ぜひ挑戦してください。

■チケットの事前販売は2026年5月2日（土）よりスタート

本イベントでは、事前に謎解きキットの受取日時を指定し、謎解きキット引換券をご購入いただける事前販売を実施。少年探偵SCRAP団（FC）団員向けの先行販売は2026年5月2日（土）12:00より、一般販売は2026年5月9日（土）12:00より開始いたします。 赤見かるびの目的は一体？ 防衛部隊の4人は渋谷を取り返すことができるのか！ 6月26日（金）から渋谷で開始される本イベントに、どうぞご期待ください。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/

リアル脱出ゲーム×Crazy Raccoon『赤見かるびの渋谷侵略計画からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/crazyraccoon/ ◼︎ストーリー 「おにくのくには渋谷を包囲、制圧する」 赤見かるびが隠し持っていた極秘データにはそう書かれていた。 事態を察知したCR渋谷防衛部隊は、厳戒態勢へと入ることに。 部隊の戦闘員は、リーダー天月を始めとして、VanilLa、ととみっくす、Mondoの4人。 そして同部隊の暗号解読班の新人であるあなたの任務は、その頭脳で敵の作戦を見抜いたり、アジトに潜入したりすることだ。 さあ最強の仲間たちとともに、赤見かるび率いる「おにくのくに」に立ち向かおう。 果たしてあなたは、この渋谷を守り切ることができるだろうか？ ◼︎プレイ形式 想定所要時間：90～120分／制限時間なし／人数制限なし／屋内イベント（屋外移動あり） ※ゲーム中、スマートフォンアプリ「LINE」を使用します。 ◼︎開催日程 2026年6月26日（金）～ ◼︎開催会場 CRAZY RACCOON STORE、リアル脱出ゲーム渋谷店 ◼︎チケット販売スケジュール CRフェス会場最速先行販売：2026年4月18日（土）～ 2026年4月19日（日） 少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年5月2日（土）12:00 ～ 5月8日（金）23:59 一般販売：2026年5月9日（土）12:00～ ◼︎チケット料金 2,700円（前売平日） ※土日祝、ハイシーズン（GW、年末年始、夏季休暇など大型連休期間中の平日を含む）は料金が異なります。チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ■備考 謎解きの難易度から、本イベントへの推奨参加年齢は15歳以上（高校生以上）となっております。 難易度の観点から、中学生以下のお子様は18歳以上の保護者の方とご一緒にご参加ください。 ◼︎主催、企画制作 SCRAP／CRAZY RACCOON

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉Crazy Raccoonとは

2018年4月に結成されたプロゲーミングチームです。 「ゲーマーをかっこよく魅せる」をテーマとし、esportsの発展を目指して日々精力的に活動を行なっています。 所属する選手たちは全員日本トップレベルの実力を誇り、世界の舞台でも活躍しているメンバーが多数を占めています。また、彼らはインフルエンサーとしても大きな影響力を持ち、動画投稿や配信、イベント出演など、様々な形で多くのファンと繋がっています。 ☆「Crazy Raccoon」オフィシャルサイト：https://crazyraccoon.jp/ ☆「Crazy Raccoon」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/crazy_raccoon_official/ ☆「Crazy Raccoon」公式Xアカウント：https://x.com/crazyraccoon406

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine