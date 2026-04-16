スマホで固定電話が使用できるクラウドPBX「03plus」累計12万回線突破

株式会社グラントン

スマホで固定電話が使用できるクラウドPBX「03plus」を提供する株式会社グラントン(本社:東京都渋谷区、代表取締役:井本賀津雄、以下「グラントン」)は、2026年4月に累計契約件数が120,000件を突破したことをお知らせいたします。フリーランス・個人事業主を中心に支持を集め、NTT固定電話のIP網移行を機に既存設備の見直しを進める中小企業への導入も増加しており、03plusは引き続き堅調に契約件数を伸ばしています。

【成長の背景】

■ フリーランス・個人事業主の増加と固定電話ニーズの高まり

総務省「令和4年就業構造基本調査」(2023年7月公表)によると、本業をフリーランスとする者は全国で約209万人にのぼります。副業・複業を含めると257万人以上が該当し、働き方の多様化を背景にフリーランス・個人事業主という選択肢が社会に広く定着してきています。こうした層からは、ビジネスの信頼性を高める市外局番の固定電話番号を、低コスト・工事不要で持ちたいというニーズが増加しており、03plusへの新規申込みを牽引しています。

■ NTT固定電話のIP網移行完了・メタル回線廃止方針による通信環境の転換期

NTT東日本・西日本は2024年1月から固定電話のPSTN(公衆交換電話網)からIP網への移行を開始し、2024年12月に全移行が完了しました(出典:総務省「固定電話網の円滑な移行」)。さらに2025年9月、NTT東西は老朽化するメタル(銅)回線を2026年度から段階的に廃止し、2035年度までに光回線・ワイヤレス通信へ完全移行する方針を発表しました。こうした通信インフラの大規模転換を機に、既存のビジネスフォン・PBXの見直しを進める企業が増加しており、設備投資不要で即日導入できるクラウドPBXへの移行需要が拡大しています。

■ クラウドPBX市場全体の成長

国内においてもテレワーク・ハイブリッドワークの定着に伴い、場所を問わず固定電話番号で発着信できる環境へのニーズが広がっています。総務省の調査では、テレワークを実施した就業者は2022年時点で1,265万人(有業者の19.1%)にのぼり(出典:総務省「令和4年就業構造基本調査」)、オフィスに縛られない電話環境の重要性が増しています。03plusは、こうした働き方の変化を追い風に、フリーランスから中小企業まで幅広い顧客層への普及を続けています。

【03plus特長】

03plusは場所や時間にとらわれない、自由な働き方を支援するクラウドPBXサービスです。スマートフォンで固定電話番号が利用

できるので、オフィス環境に縛られずビジネスコミュニケーションを効率化できます。

今回の「ソフトフォン」追加により、スマホに加えてPCでも同じ会社番号を扱えるようになりました。

在宅・オフィス・外出先のいずれでも“固定電話の体験”をそのまま携え、業務のスピードと一貫性を高めます。

1.手軽に導入できる

03plusは面倒な契約手続きや工事は一切不要。Webでお申し込み、アプリをインストールするだけで、最短10分で03番号などの市

2.固定電話導入のコスト削減につながる

03plusは月額1,280円から。固定電話を契約するより、ずっとお得に始められます。

3.豊富なオプション機能がついている

03plusは1つの電話番号を複数人で共有できるほか、FAXの送受信や場所を問わず電話対応が可能です。ビジネスを効率よく進めるためのオプション機能が充実しています。

【03plus Webサイト】

https://03plus.net/

■株式会社グラントン概要

会社名:株式会社グラントン(URL:https://www.granton.co.jp/)

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-18-5 鷹羽ビル7F

代表者:代表取締役 井本 賀津雄

設 立 :1999年 7月

資本金:1,000万円

■03plusに関するお問合せ先

03plusサポートセンター

Mail:support@03plus.net

TEL:03-5778-0373

※掲載の社名、製品名、サービス名およびサイト名は各社の商標または登録商標です。