ASUS、NVIDIA Vera Rubinプラットフォームを採用した液冷AIインフラを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSTeK Computer Inc.（以下 ASUS）がNVIDIA GTC 2026において、NVIDIA Vera Rubinプラットフォーム(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/rubin/)を採用した完全液冷AIインフラ(https://www.asus.com/event/asus-ai-pod-nvidia-vera-rubin-nvl72/jp/)を発表したことをお知らせいたします。

「Trusted AI, Total Flexibility（信頼されるAI、究極の柔軟性）」をテーマに掲げたこのカスタマイズ可能なフレームワークは、ラックスケールのAIファクトリーから、デスクトップAIスーパーコンピューティング、エッジAI、そしてエンタープライズAIソリューションまでを広範囲にカバーします。これにより、企業やクラウドプロバイダーは、優れた電力効率を実現し、PUE（電力使用効率）とTCO（総所有コスト）を劇的に削減した高性能な大規模AIクラスターを構築することが可能になります。

■ 発表のハイライト

■インフラから実装まで：ASUS AIファクトリーの真価

- ラックスケールのAIパワー: NVIDIA Vera Rubin NVL72プラットフォームベースの「ASUS AI POD(https://www.asus.com/event/asus-ai-pod-nvidia-vera-rubin-nvl72/jp/)」により、大規模なAIワークロード向けに超高密度なパフォーマンスを実現。- エンドツーエンドの柔軟な冷却ソリューション(https://www.asus.com/event/server-liquid-cooling-solution/jp/): 液冷、空冷、および「ハイブリッド冷却」を網羅。データセンターからエッジまで最適な熱管理を提供。- セキュアな「エージェンティックAI」の推進: 「ASUS ExpertCenter Pro ET900N G3(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/workstations/performance/expertcenter-pro-et900n-g3/)」および「ASUS Ascent GX10(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/)」にNVIDIA NemoClawを組み合わせ、安全かつローカル環境でスケーラブルな自律型AIを実現

その中核を担うのが、NVIDIA Vera Rubin NVL72をベースとしたフラッグシップモデル「XA VR721-E3(https://www.asus.com/event/liquid-cooled-nvidia-hgx-rubin-gpu-server/jp/)」です。100%液冷式のラックスケールシステムである本製品は、最大227kWの熱設計電力（TDP）に対応し、従来のワット当たりパフォーマンスを最大10倍向上。兆単位のパラメータを持つ超大規模モデル向けに設計され、AIファクトリーに圧倒的な性能をもたらします。

また、データセンターの厳しい要求に応えるべく、NVIDIA HGX Rubin NVL8システムをベースとした最新サーバーシリーズも発表しました。第6世代NVIDIA NVLinkで接続された8基のNVIDIA Rubin GPUを搭載しています。ASUSは、液冷への低コストかつシームレスな移行を支援するため、2つのソリューションを用意しています。

- XA NR1I-E12L(https://www.asus.com/event/liquid-cooled-nvidia-hgx-rubin-gpu-server/)（ハイブリッド冷却）: GPUベースボードにダイレクト・トゥ・チップ（D2C）液冷を採用し、CPUには空冷を組み合わせた革新的な構成。- XA NR1I-E12LR(https://www.asus.com/event/liquid-cooled-nvidia-hgx-rubin-gpu-server/)（フル液冷）: システム全体を100%液冷化した高効率モデル。

さらに、NVIDIA HGX B300ベースの「XA NB3I-E12(https://servers.asus.com/jp/products/Servers/GPU-Servers/XA-NB3I-E12/)」や、NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC統合の「ESC8000A-E13X(https://servers.asus.com/jp/products/Servers/GPU-Servers/ESC8000A-E13X/)」など、あらゆるAIワークロードに対応するポートフォリオを揃え、デジタルツインの構築や遠隔シミュレーションにおいて既に多くの顧客環境で成果を証明しています。

■ 「フィジカルAI」の実現：開発から導入までのエッジAIワークフロー

ASUSは、開発から最終導入までに必要な計算能力を提供する「フィジカルAI」の完全なエコシステムを確立しました。 開発者のデスクサイドでは、NVIDIA Grace Blackwell Ultra搭載の「ExpertCenter Pro ET900N G3」が、748GBのコヒーレント共有メモリを活用して大規模モデルの学習を牽引。また、超小型の「Ascent GX10」は、ペタフロップス級の性能を機動的に提供します。

これらで開発されたモデルは、NVIDIA Jetson Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)搭載の頑丈な推論エンジン「PE3000N(https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/aiot-industrial-solutions/embedded-computers-edge-ai-systems/pe3000n/)」へと引き継がれます。2,070 TFLOPSの処理能力により、自律走行やセンサー統合に必要なリアルタイム計算を可能にし、AIが物理世界で「認識・推論・行動」することを支援します。

■ 安全で拡張可能な「エージェンティックAI」開発

NVIDIA NemoClawとの統合により、自律して動くAIエージェント（エージェンティックAI）の社内構築を支援します。隔離されたサンドボックス環境や厳格なアクセス制御、デバイス内でのプライベートな推論により、企業の機密データを守りつつ、安全で拡張性の高い自動化ワークフローを構築可能です。

■ リアルタイムBIを備えた「ASUS AI Hub(https://www.asus.com/event/asus-ai-hub/jp/)」

企業のAI導入を加速させる「ASUS AI Hub」は、導入後すぐに使えるオンプレミス型AIプラットフォームです。データの主権を維持したまま、独自のAI助手や社内文書検索（RAG）を構築できます。ASUS内部の1万人規模の運用では、30%以上の業務効率化を達成しており、経営陣が自然言語で質問するだけでコストや売上などの重要指標（BI）に即座にアクセスできる環境を提供します。

■ 持続可能性（サステナビリティ）へのコミットメント

ASUSの設計哲学の根幹にはグリーンコンピューティングがあります。

- Thermal Radar 2.0: 最大56個のセンサーでファンの動きを緻密に制御し、消費電力を最大36%削減。1,000ノードのクラスタでは年間約29,000ドルの節約が可能です。- ASUS Control Center (ACC)(https://www.asus.com/event/asus-ai-hub/jp/): 炭素排出量の自動追跡機能を備え、企業のESG目標達成をデジタル面からサポートします。ASUS：AIスーパーコンピューティング分野のドメインエキスパート

AIスーパーコンピューティング分野における知見と実績を基に、AIサーバーを中心とした包括的なAIインフラソリューションを提供しています。

NVIDIA(R)、Intel(R)、AMD(R)との協業のもと、設計から導入、検証までを一貫して支援し、パフォーマンスや運用効率、TCOの最適化に取り組んでいます。

また、最適化されたソフトウェアスタックやクラウドベースのアプリケーションサービスを通じて、企業がAIを活用したサービスやビジネスを迅速に市場へ展開できるよう支援しています。

さらに、SPEC CPU(R)やMLPerf(TM)での評価実績を通じ、実運用を想定した性能と信頼性を示しています。

ASUS サーバー公式サイト

https://servers.asus.com/jp

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan