リアルタイムでは共有しない、新しい位置情報体験

GOWS合同会社

GOWS合同会社（東京都渋谷区、代表：小山望海）は、位置情報をリアルタイムで共有することなく、1日の行動を「あとから」「ざっくり」共有できる日記アプリ「Gentle Diary」をリリースしました。

- AppStoreはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/gentle-diary-%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%97%A5%E8%A8%98/id6758263521)- GooglePlayはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gentlediary&hl=ja)

【サービス概要】

本アプリは、従来の常時位置共有アプリに感じる「監視されているような不快感」や「見られすぎるストレス」を解消し、プライバシーに配慮した新しい位置情報の使い方を提案します。

【開発背景】

詳細を見る :https://gows-llc.com/service/in-house/gentle-diary/

近年、家族や恋人との安心を目的に、位置情報共有アプリの利用が広がっています。

一方で、以下のような声も多く聞かれます。

- 常に現在地を見られるのは心理的に負担がある- 監視されているように感じてしまう- でも「無事に過ごしているか」は伝えたい

こうした課題を受け、Gentle Diaryは「リアルタイムではなく、1日の行動をあとから共有する」という新しいアプローチで開発されました。

【サービスの特徴】

1. リアルタイム共有なし

現在地を常に共有することはありません。

その日の行動をまとめて確認・共有する仕組みです。

2. 1日の行動を自動で要約

位置情報をもとに、訪れたエリアや時間を要約した日記が自動生成されます。

3. 見せすぎない設計

リアルタイムの居場所ではなく、あくまで「ざっくりとした行動」を共有します。

4. 家族・恋人との安心なつながり

日々の行動を自然に伝えられることで、過度な干渉を避けつつ、安心感のあるコミュニケーションを実現します。

【利用シーン】

【今後の展望】

- 離れて暮らす家族との安心共有- 恋人との適度な距離感の維持- 日々の行動の振り返り（ライフログ）

今後は、行動の自動要約精度の向上や、UIの改善等、より柔軟な共有機能の追加を予定しています。

また、「見せすぎない共有」という価値を軸に、ユーザーのプライバシーを尊重したサービス開発を継続していきます。

【アプリ情報】

アプリ名：Gentle Diary

対応OS：iOS / Android

価格：無料（今後、有料機能が追加される可能性はありますが、基本機能は完全無料でご利用いただけます。）

公式Webサイト：https://gows-llc.com/service/in-house/gentle-diary/

【メディア掲載・レビューのお願い】

本サービスは、従来の位置情報共有アプリとは異なる「リアルタイムで共有しない」という新しい体験を提供しています。

サービス向上のため、レビュー・ご紹介等をご検討いただけますと幸いです。

ご意見・ご要望はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9TY96vilXIJadOm95aWLbaLY5_E5icg0qsGsmBdJDey6OIw/viewform)から