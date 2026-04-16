いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え」 に新バラエティ6種が登場！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用ドライフード「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え」の新バラエティ6種（BOX）を新発売いたしました。

今回は新しいフレーバーが楽しめるバラエティに加えて、猫ちゃんの健康維持をサポートする「健康ケアシリーズ」も新たにラインナップ。毎日のごはんタイムを通して、美味しく愛猫の健康をケアできる商品として展開いたします。

■新フレーバー 20g×10袋まぐろ・かつおバラエティ贅沢海鮮バラエティ■健康ケアシリーズ 18g×10袋7歳からの腎臓ケア まぐろアソート下部尿路ケア まぐろアソート毛玉ケア まぐろアソートお腹の健康ケア まぐろアソート■商品特徴- 「まぐろ・かつおバラエティ」「贅沢海鮮バラエティ」の新フレーバーに加え、「7歳からの腎臓ケア まぐろアソート」「下部尿路ケア まぐろアソート」「毛玉ケア まぐろアソート」「お腹の健康ケア まぐろアソート」の4種類がラインナップ。- 猫ちゃんの大好きな「ちゅ～る」をカリカリ粒に絡ませた、猫ちゃんがやみつきになる美味しさ。- 健康ケアシリーズには、猫ちゃんの健康維持をサポートする成分を配合。- 1箱18gまたは20g×10袋入り。持ち運びにも便利な個包装タイプです。

「CIAO 香り立つクランキーちゅ～る和え」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E9%A6%99%E3%82%8A%E7%AB%8B%E3%81%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E5%92%8C%E3%81%88)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)